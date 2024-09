Des escrocs cryptographiques piratent le compte presse d’OpenAI sur X

Le compte de presse officiel d’OpenAI sur X semble avoir été compromis par les mêmes escrocs de crypto-monnaie qui ont fait de même avec la direction de l’entreprise au cours des mois précédents.

Lundi en fin d’après-midi, Salle de presse d’OpenAIun compte récemment créé par OpenAI pour mettre en lumière les annonces liées aux produits et aux politiques, a publié un article sur un nouveau jeton de blockchain prétendument de marque OpenAI, « $OPENAI ».

« Nous sommes très heureux d’annoncer $OPEANAI [sic]: l’écart entre l’IA et la technologie blockchain », peut-on lire dans le message. « Tous les utilisateurs d’OpenAI sont éligibles pour réclamer une partie de l’offre initiale d’OPENAI. La détention d’OPENAI donnera accès à tous nos futurs programmes bêta ».

Crédits image : X

Bien sûr, $OPENAI n’existe pas, et le message sur X renvoie vers un site de phishing conçu pour imiter le site Web légitime d’OpenAI (sans l’URL manifestement incorrecte « token-openai.com »). Un bouton bien visible « CLAIM $OPENAI » sur le faux site encourageait les utilisateurs sans méfiance à connecter leurs portefeuilles de cryptomonnaies, probablement dans le but de voler les identifiants de connexion de ces utilisateurs.

Crédits image : X

Au moment de la publication, le message et le site étaient toujours en ligne, tout comme une republication et une réponse promettant « des informations complémentaires » sur le jeton.[to] « Revenez plus tard dans la semaine ». Les commentaires sur le message malveillant X ont été désactivés, rendant le piratage moins évident qu’il pourrait l’être autrement.

Nous avons contacté OpenAI et X pour obtenir des commentaires et mettrons à jour cet article si nous recevons une réponse.

Ce n’est pas la première fois que des comptes associés à OpenAI sont compromis dans le cadre de campagnes de phishing.

En juin 2023, le compte de Mira Murati, directrice technique d’OpenAI, a publié un message similaire faisant la promotion du jeton cryptographique fictif $OPENAI. Et il y a à peine trois mois, les comptes du scientifique en chef d’OpenAI Jakub Pachocki et du chercheur d’OpenAI Jason Wei ont été piratés et utilisés pour publier des messages frauduleux identiques à celui publié aujourd’hui sur le compte OpenAI Newsroom.

Haut-parleur de pièces, rapport à propos du piratage du compte de Murati en juin dernier, a déclaré que les escrocs avaient utilisé un outil de « draineur de crypto » qui canaliserait tous les NFT et jetons que les victimes avaient dans leurs portefeuilles vers le portefeuille des escrocs une fois qu’ils se seraient connectés au faux site OpenAI.

Autres comptes X très en vue appartenance Des entreprises technologiques et des célébrités ont été piratées ces dernières années pour promouvoir des escroqueries liées aux cryptomonnaies. Dans l’exemple peut-être le plus tristement célèbre, en 2020, des pirates ont ciblé des comptes appartenant à Apple, Elon Musk et Joe Biden pour publier l’adresse d’un portefeuille Bitcoin en affirmant que le montant de tout paiement effectué à l’adresse serait doublé et renvoyé.

Les Américains ont perdu 5,6 milliards de dollars à cause des escroqueries liées aux cryptomonnaies en 2023, soit une augmentation de 45 % par rapport à 2022, selon au FBI. L’année 2024 s’annonce aussi mauvaise, voire pire. Plus de 50 000 escroqueries ont été signalées au cours du premier semestre de cette année, coûtant aux consommateurs près de 2,5 milliards de dollars, par la FTC.