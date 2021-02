Des escrocs ont ciblé la famille d’une jeune passionnée de fitness tuée alors qu’elle conduisait sa moto en créant une fausse page de collecte de fonds à son nom.

Jennifer Board, 22 ans, a été tuée sur le coup après que deux voitures sont entrées en collision et sont devenues incontrôlables à une intersection de Thuringowa Central, à Townsville, vendredi soir.

Sa famille dévastée a publié dimanche une déclaration expliquant qu’elle avait vu une page de collecte de fonds avait été créée « pour couvrir les frais de ses funérailles ».

Mais ils ont exhorté le public à ne pas faire de dons à de telles collectes de fonds, expliquant qu’il s’agissait de faux.

« Je ne peux pas croire que je dois réellement écrire cela, mais hier soir, un faux ‘GO FUND ME’ a été mis en place pour collecter des fonds pour les frais funéraires de Jennifer », a écrit John Board dans un message sur Facebook.

Mme Board espérait devenir policier dans le Queensland, a révélé sa famille

Sa sœur et meilleure amie, Siana Board, (à gauche) a déclaré que Jennifer (à droite) était « l’âme la plus authentique » et avait rêvé de devenir policière.

«Notre famille n’a pas mis en place et ne mettra pas en place un tel type de collecte de fonds, alors ne leur faites pas de don.

La page de collecte de fonds a été créée sur un site Web appelé « gogetfunding » et prétend avoir été faite par un conseil d’administration de Graham – le père vieillissant de Mme Board.

M. Board souffre des premiers stades de la démence et est écrasé par la mort de sa fille.

Il ne connaît toujours pas trop de détails sur la mort de sa fille, étant donné qu’il n’a pas accès à Internet, mais espère qu’elle n’a pas souffert.

La jeune femme de 22 ans a été tuée lorsque deux voitures incontrôlables sont entrées en collision, forçant l’une à tourner de l’autre côté de la route, où Mme Board se déplaçait sur sa moto.

L’une des voitures, une berline Hyundai, aurait été volée, tandis que le Holden Statesman également impliqué dans l’accident aurait été conduit par des justiciers essayant de rattraper le conducteur.

Le dernier message de la jeune femme de 22 ans sur Instagram la montrait en train de célébrer le moment où elle avait reçu son permis de moto restreint, après avoir obtenu son permis d’apprenti trois mois plus tôt.

Deux personnes seulement ont fait un don à la fausse collecte de fonds pour amasser un total de 20 $, mais John Board a encouragé toute personne qui avait été dupée à contacter les autorités.

Étant donné que la famille du conseil ne créerait pas de page GoFundMe, elle a demandé à quiconque souhaitant faire un don de donner à la place à l’Association de futsal de Townsville.

« Peut-être qu’un don à l’Association de futsal de Townsville serait un beau geste », a-t-il suggéré.

« Siana et Jennifer essayaient toutes les deux de collecter des fonds pour ce club en décembre. »

Siana, qui était la sœur et la meilleure amie de Mme Board, avait précédemment déclaré que sa défunte sœur était « l’âme la plus authentique », qui aimait la couleur orange.

«Jennifer n’a jamais fait de mal à une seule personne dans cette vie», a déclaré Siana au Courier Mail. «Je ne pouvais pas penser à une personne pire pour que cela arrive.

Siana a également révélé que sa sœur avait récemment postulé pour le service de police.

Venant de déménager à Darwin, elle essaie maintenant désespérément de retourner dans le Queensland pour faire ses adieux à sa sœur.

«Il n’y a pas de vols aujourd’hui… cela m’a détruit de m’éloigner d’elle, et maintenant cela se produit», a déclaré Siana.

Plus tôt dimanche, M. Board a déclaré au Courier Mail: « Je ne pouvais pas le croire, mais je devais le croire. »

Il espère que la mort de sa seule fille biologique forcera le gouvernement du Queensland à adopter une position plus ferme contre la criminalité juvénile.

« Une grande partie de ces voitures volées se sont déroulées à Townsville et tout ce qu’elles ont, c’est une gifle sur les doigts et ils les ont laissées sortir à nouveau », a-t-il déclaré, en claquant le poing sur sa table basse.

On se souvient de Mme Board comme d’une femme « gentille, pétillante et aventureuse » qui manquera beaucoup à sa communauté

À la suite de sa mort, la première ministre Annastacia Palaszczuk a annoncé que des changements radicaux seraient introduits au Parlement cette semaine pour lutter contre les jeunes criminels.

Elle a déclaré samedi que « tout est sur la table », mais qu’elle n’a pas encore précisé les changements.

« J’ai rencontré hier les ministres de la police et de la justice pour les jeunes et le procureur général ainsi que les chefs de leurs départements et il y aura des annonces », a-t-elle déclaré.

Le premier ministre a déclaré que l’accident était «une terrible tragédie à bien des niveaux».

«Mes pensées et mes prières vont à mes proches, à ma famille et à mes amis.

La police a allégué qu’après l’accident, la Hyundai volée avait fui les lieux avant que la voiture ne soit retrouvée abandonnée à Garbutt une heure plus tard.

Le conducteur présumé du Holden, un homme de Bushland Beach âgé de 25 ans et ses deux passagers, un homme de 41 ans et une femme de 22 ans ont été transportés à l’hôpital avec des blessures mineures.

La police demande à toute personne qui pourrait avoir des informations sur l’incident de se manifester à mesure que les enquêtes se poursuivent.

La collision se serait produite après qu’un membre du public justicier ait décidé de suivre « agressivement » la voiture prétendument volée, traversant la bande médiane de la route dans le chemin de la moto.

Le surintendant Glen Ponting a déclaré: « Je mets fortement en garde contre toute forme d’action de vigilance.

«Souvent, alors que les gens peuvent avoir de bonnes intentions, cela peut entraîner des conséquences inattendues.