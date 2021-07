On dit que les patrons d’escrime américains ont obligé Alen Hadzic à se rendre seul aux Jeux olympiques de Tokyo, à séjourner dans un hôtel séparé et à s’entraîner seul après que les athlètes « aient exprimé des inquiétudes pour leur sécurité et leur bien-être résultant de [his] présence ».

Le suppléant de l’équipe d’épée masculine américaine, qui a nié à plusieurs reprises toutes les allégations portées contre lui, a été suspendu par le US Center for SafeSport en juin après que trois femmes l’ont accusé d’agression sexuelle à trois reprises, pour annuler cette décision via un appel plus tard ce mois-ci.

Désormais, trois de ses coéquipiers – Jake Hoyle, Curtis McDowald et Yeisser Ramirez – ont montré ce qu’un journaliste américain a qualifié de « dédain » pour Hadzic en portant du rose, qui est devenu une tendance croissante chez les athlètes qui souhaitent partager subtilement leur point de vue ou sensibiliser. des problèmes qui leur tiennent à cœur.

Une mise à jour de Tokyo : #TeamUSA l’équipe d’épée masculine portait délibérément des masques roses pour son match d’ouverture pour se montrer solidaire des survivants d’agressions sexuelles et contre leur coéquipier, Alen Hadzic, qui fait l’objet d’une enquête pour agression sexuelle. « Le mépris était clair », a déclaré une source pic.twitter.com/jTyrVJc4rw – Brianna Sacks (@bri_sacks) 30 juillet 2021

« Je pense qu’un cas suffit pour que tu ne sois pas autorisé à concourir aux putains de Jeux Olympiques », l’un des accusateurs de Hadzic a été cité comme ayant déclaré anonymement à USA Today.

« Cela vous fait vraiment vous demander jusqu’où quelqu’un doit aller pour ne pas être en mesure de rivaliser. »

Le Comité olympique et paralympique des États-Unis a imposé les sanctions à Hadzic.

Dans un e-mail apparemment obtenu par le point de vente, le PDG d’USA Fencing, Kris Ekeren, aurait expliqué à Hadzic que les concurrents estimaient que sa présence était « susceptible d’affecter négativement leurs capacités mentales et émotionnelles à se préparer et à concourir aux plus hauts niveaux requis pour réussir dans le Jeux olympiques ».

« Plusieurs ont demandé à USA Fencing de mettre en place des mesures pour assurer leur sécurité et minimiser les distractions lors de l’entraînement et de la compétition. » a-t-elle ajouté, selon le rapport.

En mai, lorsque les tireurs de l’équipe américaine ont envoyé un e-mail au comité olympique américain décrivant leurs problèmes avec Hadzic, ils ont reçu un e-mail en retour qui n’a pas répondu à leurs préoccupations. Au lieu de cela, l’e-mail suggérait aux athlètes d’utiliser une application de méditation. https://t.co/JqDBQi8FuMpic.twitter.com/MxNlQnv6tj – Brianna Sacks (@bri_sacks) 23 juillet 2021

« En conséquence, USA Fencing, en collaboration avec l’USOPC, mettra en œuvre un plan de sécurité pour les prochains Jeux Olympiques. »

Certains ont accusé SafeSport, qui a été mis en place pour enquêter sur les allégations d’abus sexuels autour des programmes olympiques des Américains, d’avoir fait échouer des athlètes.

Il y a également eu des comparaisons défavorables entre la façon dont Hadzic a été traité et l’exclusion de la star du sprint Sha’Charri Richardson pour un test de cannabis positif, le Guardian affirmant qu’il y avait eu « un traitement différent d’une athlète noire et d’un homme blanc » qui démontré « les doubles standards qui imprègnent le sport ».

Dans une longue enquête chronologique sur le passé de Hadzic, Buzzfeed a affirmé qu’un escrimeur olympique leur avait dit que le joueur de 29 ans avait été « protégé encore et encore » et a parlé à un accusateur qui l’a qualifié de « prédateur ».

« Nous sommes énervés que ce soit même une chose à laquelle nous avons dû faire face » ils ont été cités comme disant de Tokyo.

Un autre aurait rappelé : «Il a fait de ma vie un enfer à Columbia parce qu’il était extrêmement violent émotionnellement et psychologiquement.

« À l’époque, rien ne pouvait être fait. Nous étions tous tellement impuissants dans la situation parce qu’il continue d’obtenir ce qu’il veut parce que c’est un escrimeur vraiment fantastique.

Hadzic a qualifié les allégations de « contre-vérités ». Son avocat, Michael Palma, a insisté sur le fait que l’athlète n’avait jamais commis d’actes d’agression sexuelle.

Le remplaçant n’a pas participé à la défaite 45-39 de son pays contre le Japon, ce qui a scellé la neuvième place des États-Unis dans la compétition.