Un couple indien accusé de « crimes contre l’humanité » en gardant un esclave affirme que la victime présumée est une menteuse qui a concocté l’histoire après avoir prolongé son accueil.

Le couple, qui, avec la victime, ne peut pas être nommé en raison d’une ordonnance de bâillon imposée par le tribunal, a présenté sa défense jeudi au deuxième jour de son procès à la Cour suprême de Victoria.

Le Dr Gideon Boas, agissant au nom de la prétendue esclavagiste, a qualifié le témoignage de la victime de «vraiment coloré».

La femme est venue à deux reprises à Melbourne depuis son domicile du Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde, pour s’occuper des trois enfants du couple (photo), puis a disparu pendant huit ans, a appris le tribunal.

Le couple accusé de l’avoir emprisonnée aurait menti sur la façon dont ils l’avaient connue lorsqu’elle s’est effondrée dans leur maison de Melbourne, a déclaré un tribunal.

La femme a été découverte en 2015 après s’être effondrée dans la maison du couple à Melbourne.

Plus tard, elle a allégué qu’elle avait été détenue comme esclave dans un coin sordide de la maison de banlieue pendant huit ans.

La femme a été retrouvée dans une piscine de sa propre urine pesant à peine 40 kg.

Elle avait une température de seulement 28,5 ° C et souffrait de septicémie.

Le mari et la femme, dont elle a été retrouvée au domicile, sont accusés d’avoir intentionnellement possédé la femme comme esclave entre juillet 2007 et juillet 2015.

Traumatisée et souffrant de graves problèmes de santé, elle a passé plus de deux mois à l’hôpital en convalescence – et pendant une grande partie de ce temps, personne ne connaissait sa véritable identité.

Le mari et la femme, chez qui elle a été retrouvée, sont accusés d’avoir intentionnellement gardé la femme comme esclave entre juillet 2007 et juillet 2015.

Un procès pour le couple, qui ne peut être identifié pour des raisons juridiques, a débuté mercredi devant la Cour suprême de Victoria.

Le Dr Boas a déclaré au jury que son client considérait en fait la femme comme une famille et l’appelait affectueusement « grand-mère ».

Il a affirmé que le seul crime que son client avait commis était d’héberger la femme après l’expiration de son visa de voyage d’un mois.

C’est la crainte de poursuites pour violation du visa qui a non seulement poussé la femme à mentir aux autorités, mais aussi la victime présumée à mentir au sujet de sa captivité, a appris le tribunal.

Le Dr Boas a déclaré que la victime présumée avait une « motivation cruciale » pour inventer l’histoire après avoir été interrogée par la police et les agents des forces frontalières australiennes.

«Il y a une autre facette de l’histoire», a déclaré le Dr Boas.

L’avocat expérimenté a averti le jury de surveiller de près la victime présumée pendant qu’elle présentait sa preuve au tribunal.

«Son honnêteté et sa fiabilité sont essentielles», a déclaré le Dr Boas. «Même si une partie se cumule, vous devez déterminer si cela équivaut à de l’esclavage.

Le Dr Boas a affirmé que l’histoire de la victime présumée avait changé « radicalement » et il a exhorté le jury à juger si elle était une « conteuse fiable ».

«Elle est au cœur de cette affaire», dit-il.

Un esclavagiste présumé quitte le tribunal en 2017. Elle risque des années derrière les barreaux si elle est reconnue coupable de «crime contre l’humanité».

La prétendue esclavagiste nie les allégations et affirme que sa prétendue victime a inventé l’histoire pour sauver sa propre peau

Plus tôt, le procureur Richard Maidment QC a déclaré que la femme était venue à deux reprises à Melbourne depuis son domicile du Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde, pour s’occuper des trois enfants du couple avant de revenir en 2007.

Huit ans plus tard, les ambulanciers l’ont trouvée émaciée, ne pesant que 40 kg et souffrant de septicémie et de diabète de type 2 non traité.

L’épouse a appelé triple-zéro après avoir trouvé que la femme s’était effondrée dans leur maison de Mount Waverley et a dit à l’opérateur qu’elle ne connaissait que le prénom de la femme.

Elle a dit que la femme était venue rester avec eux, mais était partie plusieurs fois après avoir reçu des appels de personnes inconnues.

La femme n’a pas non plus dit la vérité, déclarant plus tard aux autorités qu’elle était toujours sous l’influence et le contrôle du couple et qu’elle craignait d’être illégalement en Australie. Son visa a expiré en août 2007 et son passeport en 2011.

M. Maidment a déclaré qu’il était allégué que le mari et la femme avaient gravement porté atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, y compris sa capacité à quitter leur domicile, à communiquer avec les autres et à accéder aux soins de santé.

Il a déclaré que même si elle ne payait pas le logement, tout ce qu’elle recevait en paiement était « l’étrange billet de 5 ou 10 dollars le jour de son anniversaire » et des saris en échange de la cuisine, du nettoyage, du pliage des vêtements et des soins aux enfants.

Le jury a appris que le gendre de la femme s’était arrangé pour qu’elle travaille pour la famille – sous l’impression qu’elle serait payée.

« Au début, elle serait autorisée à parler au téléphone avec son gendre et sa fille deux ou trois fois par an, mais à partir de 2012 environ, le contact a ralenti à presque rien », a déclaré M. Maidment.

Lorsque sa fille a envoyé un e-mail au couple demandant que sa mère soit renvoyée en Inde, elle a reçu deux réponses.

Le premier a simplement dit « f ** ked » tandis que le second a dit, dans toutes les capitales, « dites-lui d’aller f ** k elle-même », a déclaré le tribunal. Sa famille en Inde a ensuite contacté les autorités australiennes qui ont ouvert une enquête.

Auparavant, le tribunal avait entendu les demandes de visa pour la femme comprenaient une lettre du couple, les décrivant comme « éternellement reconnaissantes » de son aide.

M. Maidment a déclaré que la lettre avait été écrite en anglais, prétendument à la victime qui était un tamoul analphabète qui ne connaissait pas l’anglais. Il l’a décrit comme un «habillage de fenêtre».

La victime présumée devrait entrer dans le box des témoins vendredi.