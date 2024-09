Des erreurs ont fait que le vaccin Covid a été administré à Jack Last, victime d’un caillot sanguin, selon un rapport

Dans un communiqué, sa sœur Jasmine a déclaré : « Il est insupportable de penser qu’à cause de ces événements, Jack a perdu son droit à une vie pleine et heureuse à un si jeune âge ».

Une enquête sur sa mort, publiée aujourd’hui, a révélé que des erreurs administratives ont fait que M. Last s’est vu proposer à tort le vaccin des mois avant qu’il n’aurait dû et que le personnel de son hôpital local dans le Suffolk n’a pas réussi à repérer à quel point il était malade après avoir reçu le vaccin.

Jack Last, 27 ans, est décédé d’un caillot sanguin après avoir reçu le vaccin AstraZeneca en 2021. L’année suivante, une enquête a révélé qu’il était décédé des « conséquences directes » de l’inoculation.

Le Dr Andrew Kelso, directeur médical du conseil de soins, a déclaré : « Au nom de tous les partenaires du système, nous sommes sincèrement désolés pour ce qui s’est passé. Nos pensées vont à la famille de Jack et ont été avec elle tout au long de cette affaire très tragique. »

Le rapport, commandé par le Suffolk and North East Essex Integrated Care Board, conclut que « la mort de Jack est la conséquence d’une combinaison de lacunes du système, d’erreurs humaines et d’un timing tragique et malheureux ».

Il a reçu un SMS l’invitant à prendre rendez-vous et a reçu le vaccin AstraZeneca (AZ) le 30 mars 2021.

Selon le rapport des enquêteurs de la santé Facere Melius, il avait quitté le domicile de ses parents et avait informé son médecin généraliste de ses nouvelles données personnelles en 2019.

Le numéro de téléphone figurant dans son dossier médical suggérait également que M. Last vivait avec ses parents et qu’il était donc éligible au vaccin.

Cependant, une erreur dans le dossier médical de l’un des parents de M. Last indiquait qu’ils souffraient d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), une maladie pulmonaire qui cause des difficultés respiratoires, ce qui les aurait rendus vulnérables.

La Fédération des médecins généralistes du Suffolk, un collectif de cabinets médicaux du comté, a reçu un gros lot du vaccin AstraZeneca avec une date de péremption proche. Les cabinets médicaux n’avaient plus de personnes à vacciner dans les cohortes éligibles et ont donc élargi les critères pour inclure les personnes vivant avec des personnes vulnérables afin de garantir que les vaccins ne soient pas gaspillés.

M. Last, de Stowmarket, Suffolk, a été invité à recevoir le vaccin Covid-19 en mars 2021.

M. Last, que sa famille décrivait comme une personne heureuse et en bonne santé, aimant rester en forme et explorer, est tombé malade une semaine après avoir reçu le vaccin.

Il s’est rendu aux urgences de l’hôpital West Suffolk, à Bury St Edmunds, le 9 avril, se plaignant de violents maux de tête après avoir appelé le NHS 111.

Ses analyses sanguines étaient anormales et le consultant a ordonné un examen spécialisé pour voir si M. Last souffrait d’une thrombose induite par le vaccin (VITT) – une maladie émergente à l’époque liée au vaccin AZ.

Cependant, le radiologue n’avait pas les compétences techniques pour effectuer un tel examen, selon le rapport. À la place, un scanner classique a été réalisé, qui a permis d’identifier un caillot sanguin dans son cerveau. Le radiologue n’a pas détecté ce caillot, dont le rapport indiquait qu’il ne présentait aucune anomalie cérébrale.

Ce n’est que le lendemain que l’examen spécialisé a été réalisé, qui a correctement identifié le caillot sanguin, lié au vaccin AZ.

Le rapport a révélé que l’absence de diagnostic précis du problème avait retardé son traitement de 15 heures.

« Bien qu’il ne soit pas certain que ce retard aurait changé le résultat pour Jack, cela représentait néanmoins une occasion manquée de commencer le traitement médicamenteux le plus tôt possible », conclut le rapport.

Peu de temps après, M. Last a été transféré aux soins spécialisés de l’hôpital Addenbrooke de Cambridge. Son traitement là-bas, selon le rapport, était « approprié et de haute qualité ». Cependant, Jack est décédé le 20 avril 2021. L’enquête de 2022 a révélé qu’il était décédé d’un caillot sanguin résultant directement de sa réaction au vaccin AZ.

« Si Jack n’avait pas été invité à se faire vacciner plus tôt contre l’Arizona », indique le rapport, « il aurait été dans une cohorte beaucoup plus tardive (à partir du 8 juin 2021), date à laquelle les personnes de moins de 30 ans devaient se voir proposer les vaccins Pfizer ou Moderna. »

Les données de l’Office for National Statistics montrent que, jusqu’en juillet 2023, les décès de 63 personnes en Angleterre « impliquaient » les effets indésirables d’un vaccin contre le Covid-19, dont 55 étaient « dus » au vaccin.

Dans une déclaration, la sœur de M. Last, Jasmine, a décrit son frère comme un homme heureux, en bonne santé, plein d’esprit et amusant. Avant de recevoir le vaccin, « il n’avait pas eu un seul jour de maladie au travail. Il était très rarement malade. Puis, soudain, il n’allait plus bien ».

« Tout s’est passé si vite qu’il m’est encore parfois difficile de réaliser que nous ne le reverrons plus jamais », a-t-elle ajouté.

« Peu de temps après avoir reçu son vaccin, les rapports sur les décès causés par les injections d’AstraZeneca à Oxford ont commencé à attirer l’attention, mais à ce moment-là, il était trop tard, Jack avait déjà reçu l’injection. Nous espérons que cela nous servira de leçon pour conserver les données médicales avec précision. »

Le rapport formule quatre recommandations, notamment celle de veiller à ce que les dossiers médicaux des patients soient mis à jour et exacts, et qu’ils n’incluent que les numéros de téléphone actuels et actifs.