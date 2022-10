“Des erreurs ont été commises”: Sunak s’engage à “corriger” les erreurs de Truss et à gagner la confiance du Royaume-Uni

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a été installé aujourd’hui au poste de Premier ministre, avec la promesse de rétablir la stabilité économique et de regagner la confiance après les “erreurs” du bref mandat de Liz Truss.

Le nouveau Premier ministre a averti qu’il y avait des “décisions difficiles à venir” dans un signal clair que des hausses d’impôts et des réductions de dépenses sont en cours dans le plan budgétaire à moyen terme du chancelier Jeremy Hunt, qui doit être présenté lundi prochain.

M. Hunt doit trouver 40 milliards de livres sterling pour combler des trous massifs dans les finances nationales créés en partie par le mini-budget produit par Mme Truss et son chancelier Kwasi Kwarteng le mois dernier.

Le nouveau Premier ministre a promis de gouverner avec “compassion”.

Mais il a clairement indiqué qu’il était prêt à imposer des mesures d’austérité pour équilibrer les comptes, déclarant : « Le gouvernement que je dirige ne laissera pas la prochaine génération – vos enfants et petits-enfants – avec une dette à régler que nous étions trop faibles pour nous payer nous-mêmes. .”

Il a cherché à ignorer les demandes croissantes d’élections générales anticipées après deux changements de Premier ministre en moins de deux mois, insistant sur le fait qu’il détenait un mandat depuis la victoire de son prédécesseur Boris Johnson aux urnes en 2019.

M. Sunak est le premier Premier ministre d’origine indienne, le plus jeune depuis plus de 200 ans, à seulement 42 ans, et peut-être la personne la plus riche à avoir jamais occupé ce poste, avec une fortune familiale estimée à plus de 700 millions de livres sterling.

Il a été invité à former un gouvernement par le roi Charles III au palais de Buckingham ce matin quelques instants seulement après que le monarque a accepté la démission de Liz Truss, lors d’une cérémonie connue sous le nom de “baiser les mains”.

Suite au chaos financier de ces dernières semaines, M. Sunak a promis que “la stabilité économique et la confiance” seront au cœur de l’agenda de son gouvernement.

Le mot d’ordre de son administration sera « intégrité, professionnalisme et responsabilité à tous les niveaux », a-t-il déclaré.

Une Truss impénitente a quitté ses fonctions après seulement 49 jours – le mandat le plus court de l’histoire politique du Royaume-Uni – avec un message de soutien à son successeur, mais aussi un appel à ne pas abandonner son programme de réduction des impôts pour alimenter la croissance.

Dans un discours de cinq minutes devant la porte du 10 Downing Street, M. Sunak a rendu hommage à son prédécesseur pour son “noble objectif” de chercher à améliorer la croissance et son “agitation pour créer le changement”.

Mais il a fait ce qu’elle n’a jamais pu se résoudre à faire, en ajoutant : “Certaines erreurs ont été commises… et j’ai été élue chef de mon parti et votre premier ministre en partie pour les réparer”.

Dans une branche d’olivier à droite du parti qui l’accuse d’avoir poignardé Boris Johnson dans le dos en démissionnant de son poste de chancelier en juillet, M. Sunak a déclaré qu’il était reconnaissant pour les “réalisations incroyables” de l’ancien Premier ministre et qu’il chérissait sa “chaleur et sa générosité d’esprit”. ”.

M. Johnson a répondu par un tweet : « Félicitations à Rishi Sunak en ce jour historique. C’est le moment pour chaque conservateur d’apporter à notre nouveau Premier ministre son soutien total et sans réserve. »

Cherchant apparemment à répondre aux demandes d’élections générales anticipées, M. Sunak a réclamé un mandat du manifeste des élections générales de 2019, qui, selon lui, n’était pas la propriété de M. Johnson seul mais du gouvernement conservateur.

Il a promis de tenir ses promesses de « NHS plus fort, de meilleures écoles, des rues plus sûres, le contrôle de nos frontières, la protection de notre environnement, le soutien de nos forces armées, le nivellement et la construction d’une économie qui saisit les opportunités du Brexit, où les entreprises investissent, innovent , et créer des emplois.

Reconnaissant l’ambiance d’incertitude nationale due à la hausse du coût de la vie et à la guerre en Ukraine, il a déclaré : « J’apprécie pleinement à quel point les choses sont difficiles. Et je comprends aussi que j’ai du travail à faire pour restaurer la confiance après tout ce qui s’est passé.

“Tout ce que je peux dire, c’est que je ne suis pas découragé.”

M. Sunak devrait maintenant nommer un cabinet réunissant des représentants de toutes les ailes d’un parti conservateur profondément fracturé.

Il devrait récompenser des partisans comme Dominic Raab et Grant Shapps, ainsi que des personnalités montantes de la droite du parti comme Kemi Badenoch et Suella Braverman. Et sa rivale à la direction, Penny Mordaunt, peut s’attendre à un poste de direction après avoir ouvert la voie à un couronnement de Sunak en abandonnant à la dernière minute lundi.

Mais tous les regards seront tournés vers la question de savoir si M. Sunak limoge le totem de droite Jacob Rees-Mogg et retire de son cabinet l’alliée proche de Truss, Therese Coffey, installée en tant que vice-Premier ministre il y a moins de deux mois, et des ministres comme James Cleverly et Nadhim Zahawi qui ont soutenu Boris Johnson pour le chef.

Le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a déclaré: «Le refus de Rishi Sunak de déclencher des élections générales montre que le Parti conservateur ne fait pas confiance au peuple britannique. Le public sera à juste titre furieux qu’on lui ait refusé son mot à dire, tandis que les députés conservateurs décident qui dirige notre pays.

«Nous n’avons entendu aucun détail de Rishi Sunak sur ses plans pour réparer les dommages causés à notre économie et au NHS par des années de chaos et d’incompétence conservateurs.

« Sunak doit confirmer que les prestations et les pensions seront revalorisées en fonction de l’inflation et qu’il n’y aura pas de réduction des dépenses dans nos services publics essentiels. C’est le moins qu’il puisse faire pour rassurer les familles en difficulté et les retraités inquiets de l’hiver qui s’annonce.

“Ce n’est pas juste que le public soit tenu dans l’ignorance pendant que le premier ministre fait des promesses et distribue des postes ministériels à ses collègues conservateurs à huis clos.”