Des erreurs de référence ont marqué la victoire du titre féminin LSU contre l’Iowa, selon les critiques

Services d’actualités ESPNLecture de 4 minutes

LSU bat l’Iowa et remporte le championnat féminin Angel Reese marque 15 points alors que LSU bat Caitlin Clark et l’Iowa pour remporter le championnat féminin de la NCAA.

LSUla victoire du championnat national contre Iowa qui a mis fin au tournoi de basket-ball féminin de la NCAA la saison dernière est connu en partie pour son arbitrage controversé. Un examen du jeu par la NCAA et un examen indépendant fourni à l’Associated Press ont conclu que l’arbitrage n’avait pas répondu aux attentes.

La NCAA avait prévu un examen de l’arbitrage du tournoi après la conclusion du championnat 2024 en avril, mais le processus a été accéléré d’un an après les critiques de la confrontation LSU-Iowa.

La vice-présidente de la NCAA pour le basket-ball féminin, Lynn Holzman, a déclaré que les officiels avaient été notés en fonction de l’exactitude de leurs appels et que le chiffre global en matière de précision était insuffisant.

“Dans le match de championnat lui-même, par exemple, nous avons généralement une performance qui, je pense, est de 91 % historiquement”, a-t-elle déclaré. “Dans ce jeu, le pourcentage d’appels corrects était inférieur, environ 88 %.”

La NCAA n’a pas fourni l’examen ou les détails à l’AP, mais un examen indépendant réalisé par un officiel qui n’a pas participé au match a révélé que le pourcentage d’appels corrects était bien inférieur à 88 %. (Les violations hors limites n’ont pas été incluses dans le cadre de l’analyse indépendante ; il n’était pas clair si elles étaient incluses dans le chiffre de la NCAA.)

Selon l’examen indépendant, les erreurs commises pendant le match comprenaient une faute Ange Reese à la fin du premier quart-temps, c’était son deuxième du match. Au troisième quart-temps, deux fautes offensives ont été manquées, une par chaque équipe. Les deux ont donné lieu à des examens sur moniteur vidéo, mais aucun n’a fini par pénaliser le joueur offensif, a déclaré le responsable, qui a effectué l’examen sous couvert d’anonymat parce qu’il craignait que les critiques puissent affecter sa carrière.

Le taux d’appel correct de 88 % était comparable à celui du reste du tournoi NCAA 2023, mais n’était pas idéal pour le match le plus important de la saison.

« Officier à tous les niveaux est une préoccupation pour les gens », a déclaré Caroline du Nord l’entraîneure Courtney Banghart, présidente de la Women’s Basketball Coaches Association, qui a ajouté qu’elle espérait que les résultats seraient partagés avec les entraîneurs. “Faire cette évaluation était une bonne étape, montrant qu’ils essayaient d’y remédier.”

L’examen de la NCAA a été mené par le groupe Pictor. Il propose six observations et recommandations qui incluent une meilleure éducation et formation pour le comité et le sous-comité du basket-ball féminin de la NCAA sur l’arbitrage, la sélection des équipes et l’affectation des arbitres et des chefs d’équipe.

“Ils estiment que le programme national des arbitres est géré avec intégrité et cela ne fait aucun doute”, a déclaré Holzman. “Ils ont identifié les domaines dans lesquels nous pouvons être meilleurs.”

La NCAA a mis à jour son règlement au cours de l’été. Un changement, s’il avait été en place la saison dernière, aurait affecté le match pour le titre.

Les joueurs ne seront désormais plus accusés d’une faute technique pour certaines violations de retard de jeu comme celle infligée à Caitlin Clark à la fin du troisième quart-temps parce qu’elle n’a pas passé le ballon à un arbitre après qu’une faute ait été sifflée. Puisqu’il s’agissait de la deuxième violation de retard de jeu pour l’Iowa, Clark a été accusée d’une faute technique – sa quatrième faute du match.

“Notre comité va recevoir une formation spécifique sur la façon dont nous évaluons les officiels, et c’est ce que nous examinons”, a déclaré Holzman. “Le comité va être formé.”

Holzman a noté que l’examen portait uniquement sur le tournoi de la NCAA et que les conférences individuelles régissent leurs officiels pendant la saison régulière.

Pour le prochain tournoi de la NCAA, 116 officiels travailleront à nouveau avec cinq remplaçants. 94 officiels supplémentaires seront sélectionnés pour le premier tournoi sur invitation de basket-ball féminin. Cela permettra à davantage d’officiels d’acquérir de l’expérience en séries éliminatoires. Dans le passé, certains officiels des tournois de la NCAA travaillaient également sur les matchs du WNIT.

L’année dernière, c’était la première fois que la NCAA comptait des équipages entièrement féminins pour les demi-finales et la finale.

Le n°1 LSU a perdu son premier match de saison avec une défaite de 92-78 contre le n°20. Colorado lundi, tandis que l’Iowa, numéro 3, a débuté avec une victoire de 102-46 contre Fairleigh Dickinson.