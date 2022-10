“Des erreurs commises” alors que le Premier ministre britannique et le gouvernement ont relevé des défis, selon le ministre des Finances

Le nouveau chancelier britannique de l’Échiquier, Jeremy Hunt, a déclaré samedi que certains impôts augmenteraient et que des décisions de dépenses difficiles étaient nécessaires, affirmant que la Première ministre Liz Truss avait commis des erreurs alors qu’elle se battait pour conserver son emploi un peu plus d’un mois après le début de son mandat.

Dans une tentative d’apaiser les marchés financiers qui sont en ébullition depuis trois semaines, Truss a limogé Kwasi Kwarteng de son poste de chancelier de l’Échiquier vendredi et a abandonné des parties de leur paquet économique controversé.

Avec des sondages d’opinion désastreux pour le Parti conservateur au pouvoir et le Premier ministre personnellement – ​​et nombre de ses propres législateurs demandant non pas si mais comment Truss devrait être supprimé – elle s’est tournée vers Hunt pour l’aider à sauver son poste de Premier ministre moins de 40 jours après son entrée en fonction. .

“Nous aurons des décisions très difficiles à prendre”, a déclaré Hunt alors qu’il visitait les studios de télévision et de radio pour donner une évaluation directe de la situation à laquelle le pays était confronté, affirmant que Truss et Kwarteng avaient commis des erreurs.

“Ce que les gens veulent, les marchés veulent, le pays a besoin maintenant, c’est la stabilité”, a déclaré Hunt.

“Aucun chancelier ne peut contrôler les marchés. Mais ce que je peux faire, c’est montrer que nous pouvons payer nos plans fiscaux et de dépenses, et cela nécessitera des décisions très difficiles en matière de dépenses et d’impôts.”

PM sous pression

Truss a remporté la course à la direction pour remplacer Boris Johnson sur une plate-forme de grandes réductions d’impôts pour stimuler la croissance, que Kwarteng a dûment annoncé le mois dernier.

Mais l’absence de tout détail sur la façon dont les coupes seraient financées a provoqué l’effondrement des marchés.

Le Premier ministre britannique Liz Truss fait un geste lors d’une conférence de presse à Londres vendredi, à la suite du limogeage de l’ancien ministre des Finances en réponse à un budget qui a provoqué le chaos du marché. (Daniel Leal/Associated Press)

Truss a maintenant abandonné son projet de réduire l’impôt pour les hauts revenus et a déclaré qu’un prélèvement sur les entreprises augmenterait, abandonnant sa proposition de le maintenir aux niveaux actuels. Mais une chute des prix des obligations après sa conférence de presse a suggéré qu’elle n’était pas allée assez loin.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré qu’il avait parlé à Hunt et qu’ils s’étaient mis d’accord sur la nécessité d’assainir les finances publiques.

“Il y a eu une convergence de vues très claire et immédiate entre nous sur l’importance de la viabilité budgétaire et l’importance de prendre des mesures pour y parvenir”, a déclaré Bailey à Washington, DC, samedi. “Bien sûr, il y a eu une mesure importante prise hier.”

Une hausse plus forte des taux d’intérêt est possible

Il a également averti que les pressions inflationnistes pourraient nécessiter une hausse des taux d’intérêt plus importante qu’on ne le pensait auparavant en raison des énormes subventions énergétiques du gouvernement pour les maisons et les entreprises, et de ses plans de réduction d’impôts.

Hunt doit annoncer les plans budgétaires à moyen terme du gouvernement le 31 octobre, dans ce qui sera un test clé de sa capacité à montrer qu’il peut restaurer la crédibilité de sa politique économique. Il a déclaré que d’autres modifications des plans de Truss étaient possibles.

Jeudi, des gens marchent devant la Banque d’Angleterre dans le quartier financier de Londres. Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré qu’il avait parlé à Hunt et qu’ils s’étaient mis d’accord sur la nécessité d’assainir les finances publiques. (Alberto Pezzali/Associated Press)

“Donner de la certitude sur les finances publiques, comment nous allons payer chaque centime que nous recevons grâce aux décisions fiscales et de dépenses que nous prenons, ce sont des moyens très, très importants par lesquels je peux donner de la certitude et aider à créer la stabilité”, a-t-il déclaré. .

Hunt a averti que les dépenses n’augmenteraient pas autant que les gens le souhaiteraient et que tous les ministères allaient devoir trouver plus d’efficacité qu’ils ne le prévoyaient.

“Certaines taxes ne seront pas réduites aussi rapidement que les gens le souhaitent, et certaines taxes vont augmenter. Cela va donc être difficile”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’entretiendrait avec des responsables du Trésor samedi avant de rencontrer Truss dimanche pour passer par les plans.

La déclaration budgétaire de Kwarteng du 23 septembre a provoqué une réaction si féroce sur les marchés financiers que la Banque d’Angleterre a dû intervenir pour empêcher les fonds de pension d’être pris dans le chaos alors que les coûts d’emprunt augmentaient.

« Une erreur de réduire le taux supérieur »

Hunt, un ministre expérimenté considéré par de nombreux membres de son parti comme une paire de mains sûres, a déclaré qu’il était d’accord avec la stratégie fondamentale de Truss consistant à relancer la croissance économique, mais il a ajouté que leur approche n’avait pas fonctionné.

“Il y a eu des erreurs commises ces dernières semaines. C’est pourquoi je suis assis ici. C’était une erreur de réduire le taux d’imposition maximal à une période où nous demandons à tout le monde de faire des sacrifices”, a-t-il déclaré.

Mercredi, des piétons se dirigent vers le pont de Londres, dans le centre de Londres. Les marchés financiers sont dans la tourmente depuis trois semaines. (Carlos Jasso/AFP/Getty Images)

C’était aussi une erreur, a déclaré Hunt, de “voler à l’aveugle” et de produire les plans fiscaux sans permettre au chien de garde fiscal indépendant, l’Office for Budget Responsibility, de vérifier les chiffres.

Le fait que Hunt soit le quatrième ministre britannique des Finances en quatre mois témoigne d’une crise politique qui s’est emparée de la Grande-Bretagne depuis que Johnson a été évincé à la suite d’une série de scandales.

Hunt a déclaré que Truss devrait être jugée lors d’une élection et sur sa performance au cours des 18 prochains mois – et non des 18 derniers jours.

Cependant, elle pourrait ne pas avoir cette chance. Pendant la course à la direction, Truss a obtenu le soutien de moins d’un tiers des législateurs conservateurs et a nommé ses partisans depuis son entrée en fonction, aliénant ceux qui soutenaient ses rivaux.

La nomination de Hunt – qui s’est présentée à la tête du parti et a ensuite soutenu son principal rival, l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak – a été considérée comme un signe de sa tendresse, mais cette décision n’a guère apaisé certains de ses détracteurs du parti.

Les journaux ont déclaré que la position de Truss était en danger, mais sans appétit dans le parti ou le pays pour une autre élection à la direction, il n’y avait pas non plus de mécanisme convenu pour la façon dont elle pourrait être remplacée.