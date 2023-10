Des erreurs à l’aéroport ont permis à plus de 1 000 passagers d’entrer au Royaume-Uni sans passer le contrôle des passeports au cours des trois dernières années.

Des erreurs dans les AÉROPORTS ont permis à plus de 1 000 passagers au cours des trois dernières années d’entrer au Royaume-Uni sans passer par le contrôle des passeports, a révélé le ministère de l’Intérieur.

Les erreurs ont eu lieu après que des voyageurs qui venaient d’atterrir dans un aéroport britannique aient été accidentellement envoyés dans le mauvais sens à travers les terminaux, contournant les contrôles de passeport et d’immigration.

Des erreurs à l’aéroport ont permis à plus de 1 000 passagers d’entrer au Royaume-Uni sans passer par le contrôle des passeports. Crédit : Getty

Les compagnies aériennes et les aéroports ont la responsabilité d’orienter correctement les passagers internationaux vers le contrôle d’immigration et peuvent être sanctionnés par une amende en cas d’erreur.

On pense souvent que la cause en est une erreur humaine, dans la mesure où les mauvaises portes sont laissées ouvertes aux portes d’arrivée, de sorte que les passagers finissent par contourner les contrôles normaux de passeport et d’immigration.

Les chiffres du ministère de l’Intérieur montrent qu’un total de 574 passagers sont entrés dans le pays de cette manière l’année dernière, soit une augmentation significative par rapport aux 142 de 2021 et aux 420 de 2020, lorsque les voyages aériens internationaux étaient sévèrement restreints par la pandémie.

On pense que certains de ces passagers mal orientés seront retrouvés et ramenés via le contrôle des passeports, mais il est admis que certains peuvent quitter l’aéroport sans être contrôlés.

Alp Mehmet, président de Migrationwatch UK, a déclaré : « Bien que les chiffres soient relativement faibles, ils restent inquiétants. Et, pour une fois, le ministère de l’Intérieur n’est pas à blâmer.

« La sécurité des frontières ne dépend pas seulement des forces frontalières, les responsables des domaines aéroportuaires et portuaires doivent également jouer leur rôle et ne pas permettre à la complaisance de s’installer, comme elle semble l’être, face à ces graves manquements. »

Un porte-parole de l’Association des exploitants d’aéroports a déclaré : « Ces chiffres représentent 1/4000e de pour cent du nombre total de passagers accueillis par les aéroports britanniques au cours de cette période et, en tant que tels, ne sont pas représentatifs d’un problème majeur.

«Ils sont le résultat de passagers ordinaires qui prennent un mauvais chemin, et une fois que l’erreur a été constatée, elle est corrigée dans la plupart des cas, et ils passent ensuite par le contrôle des passeports.

« Les aéroports, bien entendu, surveillent constamment leurs procédures et recherchent toujours une amélioration continue, et ils le feront dans ce cas-ci, mais nous devons garder ces choses en perspective. »

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « Nous ne commentons pas les questions opérationnelles. »