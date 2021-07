Des érections faibles aux petits pains et au rasage… les mythes courants sur la santé des hommes brisés

LA pandémie nous a rendus plus préoccupés par notre santé générale que nous ne l’aurions pu être auparavant.

De nombreuses personnes ont évité d’aller chez leur médecin traitant au cours des 12 derniers mois en raison des craintes de Covid, et se sont plutôt tournées vers le Dr Google pour répondre à tout problème de santé.

Mais cela pourrait causer des problèmes, car il existe une multitude de désinformations en ligne en matière de santé – et une pléthore de mythes.

Les idées fausses sur la santé jouant souvent dans l’esprit des hommes à travers le Royaume-Uni, quelles sont les plus courantes et y a-t-il du vrai ?

Navin Khosla, pharmacien surintendant chez FROM MARS a démystifié certains des mythes sur la santé des hommes les plus recherchés et a trié les faits de la fiction – en vous conseillant quand vous devriez aller voir votre médecin généraliste.

1. Les érections faibles ne sont pas causées par la dysfonction érectile

Chaque année, plus de 68 600 hommes recherchent le terme « des érections plus faibles ne sont pas un signe de dysfonction érectile ».

Navin a déclaré que si vous avez des érections plus faibles, cela pourrait ne pas être dû à un dysfonctionnement érectile.

Il a expliqué : « Les érections plus faibles sont plus fréquentes chez les hommes plus âgés et peuvent être causées par de nombreux problèmes de santé tels que le diabète, l’obésité et l’hypertension artérielle.

« En changeant simplement votre mode de vie en réduisant votre consommation d’alcool et en étant plus actif, vous devriez commencer à avoir des érections plus fortes. »

2. Les petits pains provoquent la chute des cheveux

Pour certains gars, demander à votre partenaire de vous couper les cheveux pendant le confinement n’était tout simplement pas une option.

Cue les chignons et les chapeaux d’homme pour cacher les crinières envahies.

Mais ni l’un ni l’autre ne provoque la chute des cheveux, malgré le fait que plus de 52 000 hommes recherchent « les chignons et les chapeaux peuvent-ils provoquer la chute des cheveux ».

Navin a déclaré: « Vos cheveux sont parfaitement heureux d’être recouverts d’un chapeau, et il n’y a aucun lien entre mettre votre casquette et devenir chauve.

« Vous avez peut-être lu que des frottements répétés contre votre cuir chevelu provoqueraient une tache nue, mais pour que cela se produise, vous devez porter un chapeau si serré que ce serait sérieusement inconfortable.

« Si c’est le cas, vous avez probablement juste besoin d’un nouveau chapeau. »

3. Le rasage fait pousser les cheveux

À un certain âge, de nombreux hommes commencent à chercher des moyens de renforcer leurs cheveux.

Si cela vous ressemble, vous n’êtes pas seul car chaque année 68 400 hommes recherchent cela.

Certains essaieront n’importe quoi pour épaissir leur barnet, y compris le raser…

Mais il n’y a aucune preuve médicale pour prouver que cela rend vos cheveux plus épais, a déclaré Navin.

Il a expliqué : « Les hommes désirent souvent des cheveux plus épais, car le plus souvent, cela peut réduire vos risques de perte de cheveux.

« Si vous avez remarqué un changement dans vos cheveux, que vous les perdiez sur la tête ou que vous poussiez davantage sur votre visage, il y a de nombreuses raisons à cela, y compris les effets secondaires des médicaments, alors n’ayez pas peur d’en parler à votre GP. »

4. Les hommes ne peuvent pas contracter le cancer du sein

Bien que ce ne soit pas aussi courant chez les hommes que chez les femmes, les hommes peuvent tout de même contracter le cancer du sein.

Au Royaume-Uni, environ 350 hommes reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année, contre 55 000 cas chez les femmes.

Seulement un pour cent – environ un sur 100 – des cancers du sein au Royaume-Uni sont chez les hommes.

Navin a déclaré: « Il est beaucoup plus rare que d’autres formes de cancer chez les hommes, mais le cancer du sein affecte souvent les personnes de plus de 60 ans.

« Il est important de rechercher des symptômes tels que des bosses ou un écoulement des mamelons et de parler à votre médecin généraliste si vous ressentez l’un de ces symptômes ou remarquez des changements. »

5. Vous avez besoin de protéines immédiatement après l’entraînement

L’essor de la culture gym et la popularité des influenceurs du fitness sur Instagram signifient que beaucoup d’entre nous sont bombardés de mecs déchiquetés sirotant un shake, souvent seins nus.

Plus de 51 000 hommes le recherchent chaque année.

Bien que les protéines soient un excellent groupe d’aliments et qu’elles puissent aider à réduire vos douleurs après une séance d’entraînement, Navin a déclaré que la meilleure façon de les consommer est de les consommer progressivement tout au long de la journée.

Il a déclaré : « Les protéines maigres, le poisson et la volaille sont particulièrement de bonnes sources de protéines que vous devriez essayer d’incorporer dans votre alimentation.

« Les suppléments de protéines sont également une option, mais n’oubliez pas qu’ils sont là pour ajouter des protéines en plus de votre apport régulier, au lieu de les remplacer entièrement.

« Cela dit, il y a une petite fenêtre de temps d’environ 20 minutes après une longue séance d’entraînement où les boissons de récupération peuvent être un grand avantage pour aider à la réparation, la récupération et la construction de nouveaux muscles. »

Kavin a déclaré que ces boissons devraient être une combinaison de protéines et de glucides, avec trois ou quatre parties de glucides pour chaque partie de protéines, avec dix à vingt grammes de protéines au total.

6. Faire pipi beaucoup signifie que vous vieillissez

Nous y avons tous été. Vous êtes dehors et tout à coup, vous avez une envie irrépressible d’uriner.

Si c’est vous, alors vous n’êtes pas seul car chaque année, 41 000 hommes recherchent cela.

Navin a dit qu’en vieillissant, et surtout après 60 ans, vous pourriez visiter les toilettes plus souvent.

Il a expliqué : « Plus nous vieillissons, moins notre corps produit une hormone qui nous aide à retenir les fluides. Donc, de ce point de vue, le mythe semble être vrai.

« Cependant, il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles vous pourriez uriner plus souvent, et tout inconfort lors de cette opération doit toujours faire l’objet d’une enquête.

« Par exemple, vous pourriez souffrir d’une irritation de la vessie due à une infection des voies urinaires, de la présence de calculs vésicaux ou d’excroissances anormales. »

7. Les hommes ne peuvent pas souffrir de dépression postnatale

Navin a déclaré que cela est faux et que les hommes peuvent également souffrir de dépression postnatale une fois leur enfant né.

Il a déclaré: « Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les nouveaux papas peuvent devenir déprimés, car la dynamique de leur relation avec leur partenaire aura beaucoup changé.

« Par exemple, une pression financière accrue, le manque de sommeil et l’inquiétude pour le bien-être et l’avenir de l’enfant sont autant de raisons pour lesquelles un nouveau père peut se sentir déprimé.

« Les papas peuvent aussi se sentir coupables envers la mère alors qu’elle se remet de l’accouchement et allaite l’enfant. »

Les hommes peuvent souffrir de dépression postnatale et certains peuvent se sentir coupables envers la mère Crédit : Getty

8. Tous les hommes ronflent

Navin a déclaré qu’il existe une idée fausse commune selon laquelle être un homme signifie que vous ronflerez pendant votre sommeil.

L’expert dit que c’est faux et qu’il n’y a aucun lien entre être un homme et ronfler.

Il a déclaré: « Le ronflement est généralement causé par un blocage partiel de vos voies respiratoires pendant que vous dormez.

« Il y a un risque accru de ronfler si vous êtes en surpoids ou si vous dormez sur le dos, car cela peut exercer une pression supplémentaire sur vos voies respiratoires.

« Vous pouvez essayer de changer votre position de sommeil pour dormir sur le côté, investir dans un oreiller plus favorable pour garder vos voies respiratoires ouvertes ou essayer de perdre du poids si vous êtes en surpoids. »

Il a ajouté qu’il y a plusieurs autres choses que vous pouvez faire pour vous aider à arrêter de ronfler, comme éviter l’alcool et les cigarettes, et ne pas prendre de somnifères.

« Si vous ressentez des halètements ou des bruits d’étouffement soudains pendant la nuit et que vous vous sentez régulièrement somnolent pendant la journée, vous pouvez souffrir d’apnée du sommeil.

« Dans ce cas, il est important de vérifier auprès de votre médecin si vous avez besoin d’un traitement, car cela peut être une maladie grave s’il n’est pas correctement traité », a-t-il déclaré.