Des équipes supplémentaires combattent un feu de forêt à croissance rapide près de Lytton, en Colombie-Britannique

Les équipages continuent de lutter contre un incendie de forêt à croissance rapide à l’extérieur de Lytton, en Colombie-Britannique, vendredi, avec deux douzaines de familles de la région qui ont été évacuées de leurs maisons.

L’incendie a brûlé plus de huit kilomètres carrés d’arbres et de buissons à midi – une superficie deux fois plus grande que le parc Stanley de Vancouver. Le BC Wildfire Service a déclaré que le feu incontrôlable brûlait vigoureusement, classé comme quatre sur une échelle de six points mesurant le comportement du feu.

Une soixantaine de pompiers et de personnel sont arrivés vendredi matin.

L’incendie est situé du côté ouest du fleuve Fraser, à moins de deux kilomètres du village qui a été anéanti par un feu de forêt violent après une vague de chaleur record l’été dernier.

Des maisons et des propriétés sur la rive ouest, qui font partie de la réserve de la Première Nation de Lytton, ont été épargnées lors de cet incendie, mais se tiennent plus près de l’incendie actuel.

Le district régional de Thompson-Nicola a émis jeudi un ordre d’évacuation pour 24 adresses dans la région. Une alerte d’évacuation pour 31 propriétés supplémentaires au nord de l’incendie est également en place, informant les résidents qu’ils doivent être prêts à partir à tout moment.

La Première nation de Lytton a également ordres d’évacuation en place pour plusieurs réserves :

Réserve indienne Nohomeen 23;

Réserves indiennes Papyum 27 et 27A;

Réserve indienne Lytton 27B;

Cimetière de Papyum 27C ;

et la réserve indienne de Stryen 9, à l’ouest de Stein River.

Les commandes touchent près de 150 personnes, mais certaines sont restées sur place.

“La plupart sont conscients que le feu est parmi nous et ils sont conscients que le feu pose un grand risque pour leur sécurité, donc beaucoup sont partis”, a déclaré John Haugen, chef adjoint des pompiers de la Première Nation de Lytton.

“Il y en a beaucoup qui sont restés et ont combattu les incendies plus près de chez eux. Ils ont pu sauver certaines des structures.”

Colman a déclaré que les efforts de lutte contre les incendies ont été difficiles car l’accès routier à la zone est limité. Les résidents de la rive ouest traversent le fleuve Fraser à pied, sur un pont ferroviaire du CN, depuis des semaines.

Pourquoi Lytton, en Colombie-Britannique, est l’un des endroits les plus chauds au Canada Johanna Wagstaffe explique comment la géographie de Lytton fait que la température du village dépasse 30 °C en moyenne 80 fois pendant l’été.

Les inondations ont également compliqué l’évacuation de jeudi, le district régional ordonnant aux évacués de prendre Spencer Road North jusqu’à Lillooet pour une aide d’urgence.

“La route vers le sud jusqu’à Boston Bar, du côté ouest du fleuve Fraser, a été compromise en raison de la crue printanière, et le Lytton Ferry reste hors service en raison des hautes eaux”, indique un avis.

L’incendie, baptisé Nohonim Creek Fire, s’est déclaré jeudi vers 12 h 45. Les responsables ont déclaré que les flammes se sont propagées rapidement, attisées par des rafales de vent dans la région.

Le BC Wildfire Service a déclaré que la cause était inconnue.

L’électricité pour la municipalité de Lytton est coupée depuis jeudi après-midi. Vendredi midi, BC Hydro a déclaré qu’un peu plus de 70 personnes étaient toujours coupées.

Pader Brach, directeur exécutif des opérations régionales chez Emergency Management BC, a déclaré que certains bâtiments avaient peut-être déjà été détruits.

“Nous avons reçu des informations selon lesquelles environ trois structures pourraient avoir été perdues, mais cela n’a pas encore été confirmé”, a-t-il déclaré jeudi.

Le premier ministre John Horgan a déclaré que ses pensées vont aux habitants de la région.

“Il est inimaginable de faire face à un deuxième incendie de forêt un an après la dévastation à laquelle ils ont été confrontés”, a-t-il écrit sur Twitter. “Merci aux équipes qui travaillent pour assurer la sécurité des personnes.”

Brach a déclaré qu’une aide d’urgence, y compris de la nourriture, un logement et des vêtements, sera fournie aux personnes faisant l’objet d’un ordre d’évacuation jusqu’à 72 heures.