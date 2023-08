Des équipes recherchent un garçon près de l’école Wallace – Shaw Local

Un certain nombre de policiers et d’autres organismes se trouvent mercredi à l’école primaire Wallace, au nord d’Ottawa, à la recherche d’un garçon qui a couru hors de l’école et s’est retrouvé dans un champ de maïs.

Les services de police et d’autres agences ont établi un périmètre de trois kilomètres près de l’école, utilisant des drones et des chiens pour localiser le garçon.

Un employé d’AT&T utilisait un camion nacelle équipé de jumelles pour l’aider à le retrouver.

Les conducteurs doivent éviter North 33rd Road, près de l’école, car des routes ont été fermées.