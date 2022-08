Des équipes invaincues s’affrontent lors du match d’ouverture à domicile d’Okanagan Sun

L’Okanagan Sun jouera devant son public aujourd’hui (13 août) pour la première fois cette saison.

Après avoir commencé la saison de la British Columbia Football Confernece (BCFC) avec deux victoires sur la route et une semaine de congé, les Sun sont en action alors qu’ils accueillent les Westshore Rebels en ville.

C’est une bataille entre les équipes restantes invaincues alors que Westshore a une fiche de 3-0 cette saison.

« Nous avons un équipage très vétéran, ils se rassemblent assez fort », a déclaré l’entraîneur-chef de Sun, Travis Miller. « Ils jouent comme nous voulons qu’ils jouent. Quant à Westshore ce week-end, nous devons être à la hauteur de leur intensité et jouer à leur niveau ».

Au cours des deux premiers matchs de la saison, le quart-arrière du Sun Dominic Britton a lancé pour 600 verges en 34 passes complétées avec deux touchés. En équipe, ils ont marqué 70 points et n’en ont accordé que 26 cette saison.

Le Sun portera de nouveaux maillots marron «à thème rétro» pour son match d’ouverture à domicile.

Le coup d’envoi aura lieu à 19 h au Apple Bowl de Kelowna. Les billets sont disponibles en ligne et en personne et les enfants de 12 ans et moins entrent gratuitement. Le jeu est également disponible pour écouter sur AM1150 ou pour regarder sur la chaîne Telus 1999.

