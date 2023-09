Des équipes internationales au Maroc pour récupérer les corps quelques jours après le séisme mortel de magnitude 6,8

IMI N’TALA, Maroc (AP) — L’odeur de la mort flottait dans le village d’Imi N’Tala, situé dans les montagnes de l’Atlas marocain, quatre jours après qu’un tremblement de terre meurtrier ait frappé, arrachant un morceau de montagne, tuant des habitants et rasant le hameau. au sol.

Bulldozers, équipes de secours et premiers intervenants marocains travaillent 24 heures sur 24 pour tenter de creuser les décombres pour déterrer les huit à dix cadavres encore en dessous.

« La montagne s’est fendue en deux et a commencé à tomber. Les maisons ont été entièrement détruites », a déclaré Ait Ougadir Al Houcine pendant que les sauveteurs travaillaient à récupérer les corps, dont celui de sa sœur. « Certaines personnes ont perdu tout leur bétail. Nous n’avons rien d’autre que les vêtements que nous portons. Tout est parti.

La scène à Imi N’Tala, qui abrite principalement des éleveurs et des agriculteurs et où 96 habitants ont péri lors du tremblement de terre de vendredi, reflète celle de dizaines d’endroits situés le long des routes de montagne dangereuses au sud de Marrakech : des hommes en djellabas donnés disposent soigneusement les tapis sur la poussière et les rochers. prier après avoir cherché un espace ouvert et un terrain solide. Les ânes braient lorsqu’ils passent devant les gens qui se bouchent le nez pour bloquer l’odeur des corps en décomposition.

Le nombre de morts et de blessés continue d’augmenter à mesure que l’on atteint des villages plus éloignés, que les corps sont déterrés et que les gens sont envoyés à l’hôpital. Les autorités marocaines ont fait état mardi de 2 901 décès. Les Nations Unies ont estimé que 300 000 personnes ont été touchées par le séisme de magnitude 6,8 survenu vendredi soir.

Mais les choses se présentent différemment que dans les heures et les jours qui ont immédiatement suivi le tremblement de terre.

À environ 62 kilomètres au nord de Marrakech, le roi Mohammed VI est en visite un hôpital et un don de sang. Et à Imi N’Tala — ainsi qu’à Anougal, Imi N’Isli et Igourdane —, l’aide est enfin arrivée. Des tentes blanches et jaunes bordent les routes partiellement pavées. Des pyramides de bouteilles d’eau et de briques de lait sont empilées à proximité. Les Marocains venus dans la région en provenance des plus grandes villes du pays remettent des pots à tajine en argile et des sacs soigneusement emballés remplis d’aide alimentaire à l’arrière des camions.

Des équipes de tournage de France, d’Espagne et d’Al Jazeera du Qatar se sont déployées en tant qu’intervenants d’urgence marocains, aux côtés d’équipes du Qatar, d’Espagne et d’ONG internationales, avec un marteau-piqueur pour récupérer le corps d’une femme sous une maison en ruine qui semble pouvoir s’effondrer à tout moment. .

Elle est probablement morte car, contrairement aux bâtiments qui se sont effondrés en Turquie et en Syrie lors du tremblement de terre du début de l’année, les briques de terre crue utilisées pour construire les maisons à Imi N’Tala laissaient peu d’espace pour l’air nécessaire au maintien en vie des personnes, a déclaré Patrick Villadry, de l’équipe de secours française. , ULIS.

« Quand nous creusons, nous cherchons quelqu’un de vivant. A partir de là, on ne se pose pas de questions. S’ils sont vivants, tant mieux. S’ils sont morts, c’est dommage», a-t-il déclaré, soulignant que récupérer les morts était important pour les familles marocaines.

Le Maroc a limité le montant de l’aide autorisés à entrer dans le pays en réponse au tremblement de terre et ont donné le feu vert à des équipes de quatre pays seulement – ​​Espagne, Royaume-Uni, Émirats arabes unis et Qatar – et à des organisations non gouvernementales. L’équipage niçois de cinq personnes et quatre chiens de Villadry faisait partie des rares ONG françaises à avoir réussi à se rendre sur les lieux de la catastrophe. Il est arrivé samedi, a-t-il déclaré.

Bien que le gouvernement ait averti qu’une aide mal coordonnée « serait contre-productive », cette explication a suscité le scepticisme parmi les Marocains comme Brahim Ait Blasri, qui les ont observés tenter de se relever.

« Ce n’est pas vrai. C’est de la politique», a-t-il déclaré, faisant référence à la décision du Maroc de ne pas accepter l’aide de pays comme les États-Unis et la France. « Nous devons mettre de côté notre fierté. C’est trop. »