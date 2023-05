Des équipes de secours en Italie travaillent pour atteindre des villes isolées à la suite de fortes inondations

Les équipes de secours ont travaillé jeudi pour atteindre les villes et villages du nord de l’Italie qui ont été coupés des autoroutes, de l’électricité et du service de téléphonie mobile à la suite de fortes pluies et d’inondations, alors que les agriculteurs ont mis en garde contre des pertes « incalculables » et que les autorités ont commencé à élaborer des plans de nettoyage et de reconstruction.

Le nombre de morts des pluies qui ont poussé deux douzaines de rivières et d’affluents sur leurs rives s’élève à neuf, avec certaines personnes toujours portées disparues, a déclaré Stefano Bonaccini, président de la région nord la plus durement touchée d’Émilie-Romagne.

Les maires locaux ont averti que certains villages reculés étaient encore complètement isolés car les glissements de terrain avaient rendu les routes impraticables et le service téléphonique restait coupé. Cela a empêché les équipes de secours d’atteindre les résidents et les autorités de comprendre l’étendue de leurs besoins, a déclaré la maire de Mercato Seraceno, Monica Rossi.

LES INONDATIONS ITALIENNES FORCENT LES RÉSIDENTS SUR LES TOITS, LES AUTORITÉS VENITIENNES SE PRÉPARENT À ACTIVER LA BARRIÈRE DANS LE LAGON

« S’il pleut plus, la situation sera tragique », a averti Rossi sur Sky TG24, debout sur une route avec un morceau manquant d’un glissement de terrain.

Jeudi matin, certaines parties de la ville de Faenza étaient toujours sous l’eau, avec des voitures submergées et des sous-sols inondés de boue épaisse et gluante. Une famille debout sur son balcon a déclaré qu’elle n’avait ni électricité, ni gaz, ni nourriture. D’autres habitants se sont réfugiés dans un gymnase local, où des soldats ont installé des lits sur le terrain de basket pour les nouveaux arrivants.

« À un moment donné, ils nous ont tous dit de quitter la zone, et environ une heure plus tard, nous avons entendu un gros boum », a déclaré jeudi Claudia, 29 ans, habitant de Faenza, rappelant le moment tôt mercredi où la rivière Lamone à proximité a débordé. « L’eau a juste inondé partout. »

Plus de 10 000 personnes ont fui leurs maisons, certaines arrachées des toits ou des balcons par des hélicoptères de sauvetage et d’autres transportées sur des canots pneumatiques. Une famille avec un bébé de 20 jours a été secourue jeudi matin, a déclaré le maire de Cesena, Enzo Lattuca. Un autre a emballé ses affaires dans une piscine gonflable qu’il a fait flotter sur la rivière de boue à hauteur de cuisse qui était auparavant une rue.

La région desséchée par la sécheresse avait déjà estimé à environ 1 milliard d’euros les pertes dues aux fortes pluies au début du mois, mais Bonaccini a déclaré que les pertes atteignaient désormais plusieurs milliards compte tenu des dommages généralisés aux terres agricoles, aux vitrines et aux infrastructures.

Le lobby agricole italien Coldiretti a déclaré que plus de 5 000 fermes avec des serres, des pépinières et des écuries avaient été inondées, couvrant des milliers d’hectares de vignes, de vergers, de fermes maraîchères et de champs de céréales. Il a déclaré que les estimations des dommages étaient « incalculables », car non seulement les récoltes actuelles mais aussi les récoltes futures pourraient être affectées, étant donné les dommages permanents aux racines causés par la boue « suffocante » du ruissellement.

DES INONDATIONS EN ITALIE FONT AU MOINS 2 MORTS

Bonaccini a appelé le gouvernement national à déclarer l’état d’urgence, ce qui est probable lorsque le Cabinet se réunira la semaine prochaine après le retour du Premier ministre Giorgia Meloni du sommet du Groupe des Sept au Japon. Déjà, la région a déclaré qu’elle envisageait des efforts de reconstruction et de restauration des infrastructures vitales.

« Il faudra un travail gigantesque » pour récupérer, a déclaré Bonaccini lors d’un briefing quotidien.

L’Institut supérieur pour la protection et la recherche environnementales a identifié l’Émilie-Romagne comme l’une des régions italiennes les plus à risque d’inondation, où le territoire et les populations sont confrontés à des risques plus élevés de « scénarios de danger » que le reste du pays.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La partie orientale la plus durement touchée de la région, prise en sandwich entre la chaîne de montagnes des Apennins et la mer Adriatique, a été touchée pour la première fois par des pluies intenses au début du mois de mai. La deuxième averse a testé la capacité du sol desséché par la sécheresse à absorber l’eau, a déclaré l’institut, ajoutant que l’élévation de la mer et les vents bora contre la côte peuvent avoir contribué à l’inondation des rivières et des affluents.

Le pape François a envoyé un télégramme de condoléances au peuple d’Emilie-Romagne, l’assurant de ses prières, a annoncé jeudi le Vatican.

L’Italie n’a pas été la seule à faire face à de fortes pluies, car certaines parties de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie ont également signalé des inondations et des glissements de terrain qui ont nécessité des évacuations.