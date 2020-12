Un groupe de 10 cachalots s’est échoué sur une plage de l’East Yorkshire lors d’un échouage massif et les équipes de secours craignent qu’au moins cinq soient déjà morts.

British Divers Marine Life Rescue a envoyé une équipe de médecins avec du matériel de sauvetage sur les lieux pour identifier et surveiller la situation à 9 heures du matin sur le rivage entre Tunstall et Withernsea.

Le nombre de baleines échouées actuellement est de dix, elles sont en eau peu profonde et jusqu’à cinq sont à craindre d’être mortes. Les sauveteurs s’attendent à ce que les autres mourront également dans les eaux peu profondes.

Le BDMLR pense qu’il s’agit d’un groupe de jeunes mâles, tous en très mauvais état nutritionnel.

Sur la photo: deux des baleines échouées sont repérées dans les eaux peu profondes

Un porte-parole a déclaré: « En raison des conditions météorologiques actuelles et d’une mer agitée, notre équipe restera sur terre pour observer à distance de sécurité.

« En raison de la taille du cachalot, les mâles atteignant environ 20 mètres de long et pesant jusqu’à 80 tonnes, il n’est pas possible de déplacer ces animaux une fois échoués, et en raison de leur taille, ils survivent rarement longtemps une fois sur terre. »

Emily Mayman, 30 ans, infirmière expérimentée de British Divers Marine Life Rescue, a été appelée sur les lieux après que des passants aient repéré les gigantesques cachalots échoués sur la côte.

Sur la photo: l’ambulance de sauvetage des mammifères marins qui est arrivée sur les lieux ce matin

Un groupe d’au moins 10 baleines s’est échoué sur une plage du Yorkshire (photo) dans un « échouage massif » horreur ce matin avec au moins cinq supposés déjà morts

Une équipe de sauvetage Marine Life, les garde-côtes et la police ont tous été appelés sur les lieux choquants et surveillent la situation.

Mme Mayman a déclaré: « Nous soupçonnons qu’il s’agit d’environ 10 baleines. Mais nous attendons plus d’informations pour le moment.

« Nous pensons que quelques membres du public ont repéré les baleines échouées ce matin.

« Nous ne savons pas ce qui a causé cela – mais parfois, cela arrive aux cachalots disséminés le long du littoral.

«C’est vraiment dommage.

«Nous ne pouvons pas faire grand-chose avec eux. Ce sont de si gros animaux. Leurs crânes seuls sont si lourds que les opérations de sauvetage sont très difficiles.

Le cachalot est le plus grand des baleines à dents et le plus grand prédateur à dents

« Ce sont des espèces qui plongent profondément, il n’est pas dans leur intérêt de les réessayer.

«C’est très triste à voir car ils peuvent être malades.

«La marée est extrêmement forte aujourd’hui, alors j’espère que certains repartiront à flotter, mais normalement, quand vous voyez un groupe comme celui-ci, ce n’est pas un bon signe.

«C’est plus que ce à quoi vous vous attendiez – c’est le plus que j’ai vu. C’est classé un échouage de masse.

