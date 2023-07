Des équipes de sauvetage en haute mer sauvent des personnes inondées dans le Kentucky alors que le nombre de morts augmente dans le nord-est des États-Unis

MAYFIELD, Ky. (AP) – Des équipes de sauvetage en haute mer ont retiré des personnes de maisons et de véhicules inondés mercredi dans le Kentucky, où des vagues d’orages ont provoqué des avertissements et des surveillances d’inondations soudaines. Les recherches se sont poursuivies pour retrouver deux enfants emportés après des pluies torrentielles dans le nord-est des États-Unis.

Le Service météorologique national a émis des veilles et des avertissements de crue soudaine, estimant que jusqu’à 10 pouces (25 centimètres) de pluie pourraient tomber dans la région où le Kentucky, l’Illinois et le Missouri se rencontrent à la convergence des fleuves Mississippi et Ohio. Le système météo se déplacera ensuite jeudi et vendredi sur la Nouvelle-Angleterre, où le sol reste saturé après les récentes inondations.

Les scientifiques de l’atmosphère affirment que le réchauffement climatique responsable de la chaleur incessante dans le sud-ouest fait également de ce type de précipitations extrêmes une réalité plus fréquente, car les nuages ​​retiennent plus d’humidité à mesure que la température augmente, ce qui entraîne des tempêtes plus destructrices.

Avec autant de pluie tombant si rapidement, c’était une « situation potentiellement mortelle » dans les régions de Mayfield et Wingo tôt mercredi, selon Keith Cooley, prévisionniste principal du service météorologique de Paducah, Kentucky.

À Mayfield, une ville de 10 000 habitants qui a été particulièrement touchée par les tempêtes qui ont produit des tornades meurtrières en décembre 2021, les inondations semblaient concentrées dans les quartiers plus anciens, où le Red Duck Creek débordant serpente généralement vers Mayfield Creek, qui alimente le Mississippi.

« Je sais que nous en avons assez, mais nous avons aussi tellement d’espoir pour l’avenir », a déclaré la mairesse de Mayfield, Kathy O’Nan. « Je ne pense pas que cela va nous faire reculer, mais nous pensons tous que ça suffit. »

Dans le Connecticut, une femme est décédée après avoir été emportée dans une rivière en crue mardi avec sa fille de 5 ans. Les responsables des pompiers de l’État ont déclaré que le couple nageait dans la rivière Shetucket à Sprague lorsqu’ils ont été emportés par des courants qui ont été élevés en raison des récentes fortes pluies en Nouvelle-Angleterre. Ils ont été retrouvés inconscients en aval et emmenés dans un hôpital local, où la mère, une femme dans la trentaine, est décédée. Les pompiers disent que la fille a été stabilisée dans un hôpital local et devrait survivre.

Et en Pennsylvanie, les chercheurs tentent toujours de trouver deux enfants en visite de Caroline du Sud qui ont été emportés dans ce qu’un chef des pompiers a appelé « un mur d’eau » qui a frappé leur famille et tué leur mère samedi. Quatre autres personnes sont également mortes dans ces crues éclair.

Les responsables des urgences ont décrit les inondations soudaines comme une menace catastrophique dans le comté de Graves du Kentucky, où Mayfield est le siège du comté. Alors que des inondations majeures se produisent déjà et que davantage de pluie est en route, le shérif Jon Hayden a exhorté mercredi les conducteurs à rester en dehors des routes.

« De nombreuses routes ont été emportées, de nombreuses voitures sont tombées dans l’eau et se sont noyées », a déclaré Hayden sur les réseaux sociaux. Il a dit que His House Ministries avait ouvert son église à toute personne ayant besoin d’un abri.

La police de Mayfield a exhorté les gens à surveiller de près les mises à jour car de nombreuses routes devenaient impraticables et la région s’attendait à 3 à 6 pouces de pluie supplémentaires. Peu de temps après, ils ont commencé à restreindre les déplacements en raison des inondations, avec de nombreuses routes sous l’eau.

Les équipages ont dû sauver des personnes des maisons, mais il n’y a eu aucun rapport de blessés ou de décès, a déclaré la soldate Sarah Burgess, porte-parole du Kentucky State Police Post 1, qui couvre 11 comtés de l’ouest du Kentucky. Le comté de Graves semble être le plus durement touché jusqu’à présent, a-t-elle déclaré.

O’Nan a déclaré qu’elle n’avait aucun rapport de blessés ou de décès dus aux inondations après qu’environ six pouces soient tombés depuis minuit. Les responsables des services d’urgence et les policiers faisaient du porte-à-porte et constataient que la plupart des résidents s’étaient évacués d’eux-mêmes.

« Aucun blessé n’a été signalé, ce qui est juste une bénédiction », a déclaré O’Nan. Elle a ajouté que le courant a été brièvement coupé dans la partie sud de la ville, qui se remet toujours des tornades de 2021 qui ont renversé le palais de justice du comté et tué des dizaines de personnes.

