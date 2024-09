Des équipes de recherche canadiennes espèrent transformer la santé cardiaque et cérébrale des femmes au cours des cinq prochaines années

Des chercheurs de partout au pays représentent le meilleur de la santé des femmes

TORONTO , 23 septembre 2024 /CNW/ – Cœur + AVC est heureux d’annoncer les gagnants du Réseaux de recherche d’excellence sur la santé cardiaque et/ou cérébrale des femmesLes chercheurs s’efforceront de mieux comprendre les facteurs de risque de maladies cardiaques chez les femmes pendant la grossesse et d’améliorer le diagnostic et le traitement des femmes vivant avec les effets d’un accident vasculaire cérébral.

Félicitations aux deux équipes suivantes qui recevront chacune 5 millions de dollars en financement sur cinq ans, dirigé par :

Dr. Rohan D’Souza , Université McMaster :Le Réseau canadien des réseaux pour réduire la mortalité et la morbidité cardiovasculaires pendant la grossesse (CaNCaM-Preg). [Research area: Women-specific risk factors for heart and brain conditions across life stages] Dr. Amy Yu Institut de recherche Sunnybrook, Université de Toronto :Accident vasculaire cérébral chez les femmes : possibilités croissantes d’obtenir une évaluation, un diagnostic et des résultats optimaux (StrokeGoRed). [Research area: Diagnosis & treatment of heart and brain conditions that are more prevalent among women or that impact women differently and that have been under-studied]

« Nous sommes ravis de financer les recherches importantes de ces équipes collaboratives », déclare Doug RothPDG de Cœur + AVC. « Nous espérons nous rapprocher encore davantage de la réduction des inégalités auxquelles les femmes sont confrontées en matière de santé cardiaque et cérébrale. Ces équipes représentent certains des meilleurs cerveaux canadiens, et j’ai hâte de voir ce que nous apprendront leurs recherches et comment nous pourrons les appliquer pour faire progresser la santé cardiaque et cérébrale des femmes. »

Réduire les décès et les maladies graves dues aux problèmes cardiaques pendant et entre les grossesses

Le projet du Dr D’Souza, CaNCaM-Preg, établira un vaste réseau de cliniciens, de chercheurs, de spécialistes des sciences sociales, d’économistes et de personnes ayant une expérience vécue de partout dans le monde. Canada travailler ensemble pour réduire les décès liés aux maladies cardiaques et les maladies graves pendant et après la grossesse. Cela implique des examens approfondis de tous les événements cardiovasculaires graves liés à la grossesse Canada; évaluer les femmes enceintes souffrant de problèmes cardiaques après leur grossesse pour s’assurer qu’elles se rétablissent complètement, afin qu’elles aient moins de complications plus tard dans la vie ; et veiller à ce que les femmes enceintes atteintes d’une valvulopathie cardiaque reçoivent des soins spécialisés si nécessaire, afin d’améliorer les résultats pour elles et leurs bébés.

Améliorer les soins, le traitement et la récupération des femmes victimes d’accident vasculaire cérébral

Le projet du Dr Yu, StrokeGoRed, sera le premier réseau de recherche formel en Canada L’équipe se consacre à l’étude des accidents vasculaires cérébraux chez les femmes. Elle représente un groupe diversifié de défenseurs de la santé cérébrale des femmes, notamment des cliniciens, des chercheurs, un chercheur d’Ininiw, des personnes ayant une expérience vécue, des ingénieurs, des informaticiens, des scientifiques des données, des statisticiens, des experts en mobilisation des connaissances, des éducateurs, des décideurs et des utilisateurs des connaissances. L’équipe travaillera ensemble pour faire progresser les connaissances sur la manière dont et pourquoi l’AVC affecte différemment les femmes et les hommes et offrira une formation et un mentorat à la prochaine génération de chercheurs et de cliniciens travaillant avec des patients ayant subi un AVC. Les études StrokeGoRed espèrent conduire à de nouvelles découvertes sur la façon d’individualiser les soins et les traitements de l’AVC pour améliorer les résultats chez les femmes.

Les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont la principale cause de décès prématuré chez les femmes Canadamais les lacunes en matière de sensibilisation, de recherche, de diagnostic et de soins menacent la santé cardiaque et cérébrale des femmes. Les femmes sont confrontées à des facteurs de risque distincts à différents moments de leur vie, notamment la grossesse et la ménopause. Elles sont également plus susceptibles de souffrir de certains types de maladies cardiaques et cérébrales qui peuvent avoir un impact sur leur santé.

Les équipes gagnantes ont été évaluées par un comité d’évaluation par les pairs indépendant qui a pris en compte des considérations spécifiques concernant la santé, l’origine ethnique, le statut socioéconomique, l’identité de genre/2S/LGBTQI+ et les femmes vivant avec un handicap des autochtones.

Le financement des réseaux de recherche d’excellence sur la santé cardiaque et/ou cérébrale des femmes a été rendu possible grâce à la générosité des donateurs engagés de Cœur + AVC, Le Canada organisation caritative de premier plan dans le domaine de la santé, consacrée aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux, Le Canada organisme fédéral de financement de la recherche en santé, l’Institut de la santé des femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du Canada et le Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), un accord novateur entre le gouvernement du Canada et le Fonds de recherche sur le cerveau du Canada (FRCC). Canada (par l’intermédiaire de Santé Canada) et de la Fondation Brain Canada.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Nous ne voulons pas que vous la manquiez. C’est pourquoi Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l’AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons générer les prochaines percées médicales pour que les Canadiens ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, avec le généreux soutien de nos donateurs, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. CoeuretAVC.ca @coeuretcoup

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

Contact média : Alicia D’Aguiar, [email protected]647-426-8410