Des équipes de cambrioleurs de New York droguent des hommes sans méfiance, certains mortellement

NEW YORK (AP) – Plusieurs personnes ont été mortellement empoisonnées par des stupéfiants dans ce que les enquêteurs disent être des stratagèmes d’équipes criminelles pour neutraliser et voler des gens dans des bars et des discothèques de New York.

Les meurtres – au moins cinq, selon la police – remontent à des mois et semblent être l’œuvre de différentes équipes, opérant indépendamment les unes des autres mais utilisant des tactiques similaires, ont déclaré jeudi la police et les procureurs.

Les hommes glissent subrepticement aux fêtards des niveaux dangereux de drogue pour les assommer, puis prennent leurs portefeuilles et leurs téléphones, utilisant parfois leurs informations bancaires numériques pour vider leurs comptes.

En mars, Nurbu Sherpa, un chef de 29 ans, a été retrouvé mort sur le trottoir après avoir quitté un bar où il fêtait la Saint-Patrick.

En avril, Julio Ramirez, un travailleur social de 25 ans, est décédé dans un taxi après avoir quitté un bar de Manhattan avec un groupe d’hommes. Plus tard, des proches ont découvert que certaines de ses économies avaient été volées.

En mai, John Umberger, un consultant politique de 33 ans en visite à Washington DC, a été retrouvé mort d’une surdose apparente de drogue dans la maison de ville où il séjournait. Une vidéo de surveillance le montrait quittant un club populaire soutenu par un groupe d’hommes. De l’argent a également été prélevé sur son compte bancaire.

D’autres hommes ont raconté qu’ils avaient été drogués par des inconnus et qu’ils se sont réveillés pour découvrir que l’argent avait disparu.

De nombreux crimes restent non résolus, mais le procureur du district de Manhattan a annoncé jeudi qu’un suspect, Kenwood Allen, du Bronx, avait été accusé de meurtre dans la mort de Sherpa et dans le meurtre d’Ardijan Berisha, 26 ans.

Berisha, de South Salem, New York, et un ami se sont évanouis sur le trottoir en juillet après avoir bu dans un bar du Lower East Side de Manhattan.

Allen a drogué ses deux victimes avec du fentanyl, ont déclaré les procureurs, puis les a volées. Il est accusé dans trois autres cas où des victimes ont survécu.

La sœur d’Allen a déclaré au Daily News que son frère était innocent.

“Mon frère n’est pas un meurtrier”, a déclaré Lauren Allen, 39 ans. “Mon frère a toujours pris soin de sa famille, sa mère et ses sœurs. Il n’est dans aucun gang. Il ne fait pas partie d’une équipe qui drogue et vole les gens. Ce n’est tout simplement pas vrai, c’est ridicule.

Personne n’a été inculpé dans les autres meurtres, qui font toujours l’objet d’une enquête.

“Personne ne devrait avoir à craindre qu’une soirée dans un bar de Manhattan avec des amis ne se termine en tragédie”, a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le lieutenant-détective du département de police de New York. Dave Leonardi a déclaré que certaines des victimes avaient reçu un mélange de drogues comprenant de la lidocaïne, du fentanyl et de la cocaïne, la lidocaïne étant la substance qui a vraiment rendu les gens incapables.

La mort de Ramirez et Umberger a suscité des inquiétudes quant au fait que les homosexuels étaient ciblés. Tous deux sont morts après avoir quitté les bars LGBTQ de Manhattan. Certaines victimes et leurs proches se sont plaints que les crimes n’étaient pas traités avec plus d’urgence par la police.

La mère d’Umberger, Linda Clary de Dawsonville, en Géorgie, a déclaré qu’après avoir entendu parler de la mort de Ramirez et des histoires d’autres personnes, elle s’était sentie frustrée par la réponse des autorités.

“Il y a eu suffisamment de cas signalés que le NYPD aurait dû sonner l’alarme pour dire que cela se passait, les gens doivent faire attention, mais ils ne l’ont pas fait”, a-t-elle déclaré.

Le chef des détectives du NYPD, James Essig, a déclaré que des vols avaient eu lieu au-delà de la communauté gay.

“Nous ne pensons pas particulièrement qu’ils ciblent les membres homosexuels”, a-t-il déclaré. “Ceci est basé uniquement sur le gain monétaire.”

Pourtant, le malaise quant à un éventuel ciblage demeure, en particulier dans un environnement où une atmosphère anti-LGBTQ se fait sentir dans tout le pays, a déclaré Beverly Tillary, directrice exécutive du New York City Anti-Violence Project, une organisation qui défend les communautés LGBTQ.

“Il y a un certain sentiment d’être nerveux”, a-t-elle dit, “et de ne pas savoir ce qui pourrait arriver ensuite en termes d’attaques contre notre communauté.”

