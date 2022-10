Des équipes de 15 États assurent une participation record au tournoi de hockey SNBP All-India pour les garçons de moins de 16 ans

Pour la première fois depuis sa création, le 6e tournoi de hockey SNBP All-India pour les garçons de moins de 16 ans verra une participation record avec des équipes de 15 États en lice.

Pour mémoire, le tournoi détient le statut d’être le seul tournoi de hockey avec prix en argent organisé pour les moins de 16 ans et est un événement catégorisé Hockey India.

Engagé dans la promotion du hockey de base depuis 2016, le groupe d’instituts SNBP de la SE Society, à l’occasion de son jubilé d’argent, a fait un pas de plus pour rendre le tournoi plus grand et meilleur en augmentant encore le montant total des prix.

Le tournoi des garçons commence au Shiv Chhatrapati Sports Complex, Balewadi le vendredi (30 septembre) avec la finale fixée pour le 7 octobre. L’événement féminin commence le 4 octobre et se jouera au Dr. Dashrat Bhosale Hockey Ground, Chikhli-Moshi .

Cette année, l’Olympian Vivek Singh Academy, Varanasi sera l’équipe à surveiller en dehors de Bishnupur Hockey, Manipur. L’équipe de Varanasi, plus tôt cette année, a terminé deuxième du 2e championnat national de l’Académie masculine sub-junior Hockey India 2022, à Gumanhera, New Delhi. De même, l’équipe basée à Imphal fera non seulement ses débuts mais deviendra la première équipe du Nord-Est à participer au tournoi.

L’événement phare du SNBP – le 6e All-India Boys ‘Under-16 mettra en vedette 24 équipes de toute l’Inde et suivra un format de ligue avec élimination directe. Les équipes seront divisées en 8 poules de trois équipes chacune, ce qui conduira le chef de poule à se qualifier pour les quarts de finale.

Dans la phase de ligue, chaque équipe jouera deux matchs pour décider du meilleur joueur de la poule. Les vainqueurs de la poule disputeront ensuite les quarts de finale à élimination directe.

Les demi-finales sont prévues du 5 au 14 octobre et les matchs de finale et de barrage se joueront le 7 octobre.

Pour le tournoi masculin de cette année, des inscriptions ont été reçues de Delhi, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh (nord), Rajasthan, Maharashtra (ouest); Tamil Nadu, Telangana, Kerala, Karnataka (sud) et Orissa, Bengale occidental, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand (est).

Les hôtes SNBP seront représentés par la SNBP Academy et resteront la seule entrée de Pune dans le championnat.

Les gagnants seront plus riches de Rs. 1 lakh, tandis que les finalistes gagneraient Rs. 75 000. Le troisième place recevra Rs. 50 000.

Le championnat se déroule sous l’égide de Hockey India et de Hockey Maharashtra.

