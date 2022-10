Des équipes d’archéologie découvrent un foyer et une fosse à rôtir sur le site d’excavation du centre commercial de Williams Lake – Kelowna Capital News

Les archéologues continuent de trouver des objets plus importants sur le site du centre commercial Boitanio à Williams Lake.

Whitney Spearing, responsable des droits et du titre de la Première Nation de Williams Lake (WLFN), a déclaré à Black Press Media qu’ils avaient déterré un foyer le mercredi 19 octobre et une rôtissoire le jeudi 20 octobre.

Des travaux d’excavation sont en cours sur le site pour remplacer un tuyau d’égout en prévision d’un nouveau développement domiciliaire de 82 unités au niveau supérieur du centre commercial.

WLFN et sa propriété exclusive Sugar Cane Archaeology ont poussé à s’impliquer parce qu’en 1974, lors de la construction du centre commercial, un site archéologique a été identifié à l’emplacement.

Archer Cultural Resource Management (CRM) Ltd. participe également à la surveillance.

“Ils ont fait des tests au fond de la tranchée tout le temps et ils ont trouvé plus d’os et de matériaux lithiques chaque jour”, a déclaré Spearing.

“Le foyer ou le foyer est important car c’est le premier élément que nous avons trouvé qui était encore intact. La fosse de torréfaction est super appréciable car on en trouve rarement et encore plus rare qu’on fasse une fouille complète sur une.

WLFN a fourni une photographie aux médias avec une explication indiquant que « la caractéristique de la fosse à rôtir se détache sur un fond de terre d’origine, sous la forme d’une demi-lune sombre de sol avec des morceaux de roche altérée par le feu (FAR), des fragments d’os calcinés en brûlant, et des matériaux lithiques (en l’occurrence des éclats de roche) éparpillés partout. Les matériaux lithiques trouvés dans de tels contextes sont souvent des résidus de la transformation des animaux pour l’alimentation.

Elissa Gagnon, chef de projet d’Archer CRM pour l’excavation du site du centre commercial Boitanio, a déclaré dans un communiqué de presse que les fragments d’os seront examinés pour détecter les marques de coupe d’outils en pierre.

« C’est un projet très intéressant et je suis content d’en faire partie », a noté Gagnon. « J’aimerais pouvoir remonter dans le temps et voir ce qui se passait ici; pourquoi ont-ils mis cette fonctionnalité ici ? Pourquoi ont-ils jeté cet outil ? »

WLFN a déclaré qu’une fois la conduite d’eau principale réparée, aucune autre excavation perturbatrice du sol n’est nécessaire pour l’achèvement du projet de rénovation.

Avant que la fosse ne soit comblée et pavée, le foyer sera signalé pour assurer sa visibilité lors de futures excavations perturbant le sol.

Depuis le mardi 11 octobre, des équipes d’archéologues sont sur place et ont annoncé la semaine dernière que d’autres éléments avaient été mis au jour, comme une pointe de projectile, peut-être d’une flèche ou d’une lance, et plusieurs morceaux de débitage lithique (éclats de pierre brisée créés comme un sous-produit de la production d’outils en pierre).

Spearing a déclaré qu’en 1974, lorsqu’ils ont commencé à préparer la construction du centre commercial, des restes humains ont été découverts et jetés dans le ravin où se trouve A&W aujourd’hui.

“A cause de cela, la direction provinciale de l’archéologie a été appelée et ils ont commencé à faire des fouilles sur le site même s’il avait été perturbé”, a expliqué Spearing.

Les fouilles de 1974 ont mis au jour des outils en pierre et des fosses de cache, y compris un panier d’écorce de bouleau intact à l’intérieur d’une fosse de cache.

“Les choses ont été sauvées, mais les restes humains ont été pratiquement détruits”, a déclaré Spearing.

Lorsque Starbucks a été construit au coin du terrain du centre commercial, Spearing et son équipe ont visité le Williams Lake Tribune pour parcourir les journaux de la période 1974 sur les découvertes archéologiques.

Ils ont envoyé des copies à la direction provinciale de l’archéologie, puis aux arpenteurs d’Exton et de Dodge qui avaient effectué l’enquête archéologique originale à l’époque.

“Doug Dodge avait les originaux des années 1970, nous les avons donc également envoyés et la branche archéologique a modifié les limites du site et l’a agrandi”, a expliqué Spearing.

