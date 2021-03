Cet article fait partie de la couverture d’ESPN du Mois de l’histoire des femmes.

Le moment eureka de Laura Youngson s’est produit sur un terrain de cendres volcaniques, à 5714 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur le mont Kilimandjaro en Tanzanie en juin 2017.

Youngson, co-fondateur de l’association à but non lucratif Equal Playing Field, avait rejoint 31 autres femmes de 20 pays dans une expédition dans la montagne pour établir le record du monde Guinness du match de football le plus haut jamais joué et, ce faisant, augmenter sensibilisation au football féminin. La plupart des femmes, âgées de 15 à 55 ans, étaient des amateurs, mais quelques anciens pros sont venus aussi, dont Lori Lindsey de l’USWNT, Sandrine Dusang de la France et Rachel Unitt de l’Angleterre.

Youngson a entrepris l’expédition en portant une paire de chaussures de football pour enfants, le seul type qu’elle pouvait trouver dans les magasins et en ligne au Royaume-Uni qui conviendrait à sa taille quatre pieds. Elle a supposé que les pros auraient un équipement plus adapté. À sa grande surprise, elle a découvert qu’ils portaient des bottes comme les siennes.

« J’ai eu la chance de jouer avec tous ces joueurs qui avaient participé à la Coupe du monde et aux Jeux olympiques et ils portent tous des bottes pour hommes et pour enfants », a-t-elle déclaré à ESPN. « J’étais comme: ‘Oh, c’est bizarre.' »

Youngson n’avait jamais trouvé ses bottes particulièrement confortables et les autres femmes de la montagne racontaient des histoires similaires. À son retour à la maison, elle a commencé à rechercher les différences entre les pieds des hommes et des femmes. Ce qu’elle a trouvé l’a choquée.

Depuis la fin des années 1990, les chercheurs ont étudié les différences entre les pieds des hommes et des femmes et leurs implications pour la conception de chaussures. La science montre que les pieds des femmes ne sont pas simplement plus petits. Les femmes ont tendance à avoir des pieds plus étroits et ont besoin de plus d’espace autour de leurs orteils, qui se courbent plus vers l’intérieur que les hommes. De plus, les voûtes des femmes sont souvent plus hautes et les côtés de leurs pieds ont tendance à être plus courts. Leurs hanches sont également légèrement plus éloignées que celles des hommes, ce qui signifie que le poids est réparti différemment dans tout leur corps et affecte la façon dont ils se plient. Le fait qu’ils soient souvent plus légers signifie également qu’ils frappent le sol avec une force différente de celle d’un homme.

En clair, le port de chaussures conçues pour les hommes pourrait exposer les femmes à des blessures aux membres inférieurs et aux pieds.

Youngson, à droite, est l’une des nombreuses femmes qui tentent de rendre la conception des équipements sportifs plus inclusive. Hannah Peters – FIFA / FIFA via Getty Images

L’ancienne joueuse de cricket Lydia Greenway a joué pendant des années avec des bottes pour hommes et dit qu’elle a souffert de multiples blessures aux membres inférieurs.

«Les joueurs vont simplement continuer et jouer avec ce qu’ils savent, mais vous savez que cela peut aussi avoir un impact direct sur les blessures», dit-elle. « Quand je jouais, je roulais pas mal les chevilles et je me suis en fait rompu les ligaments, et c’est probablement parce que mon pied est assez étroit. Vous n’obtenez pas toujours le type de soutien dont vous avez besoin. »

Selon le Dr Andrew Greene, maître de conférences en biomécanique du sport et de l’exercice à l’Université de Roehampton qui travaille également avec l’équipe féminine de Crystal Palace, les femmes sont deux à 10 fois plus susceptibles de subir des blessures du LCA que les hommes, selon le sport. Les chercheurs ne sont pas sûrs de la cause exacte des taux plus élevés, mais explorent des facteurs allant de l’équipement aux exercices d’entraînement. «De toute évidence, cela ne se produit pas par hasard», dit-il.

Les marques mondiales ont commencé à personnaliser les vêtements de sport pour femmes parmi un nombre croissant de recherches ces dernières années. En août 2020, Asics a publié des pointes de cricket conçues pour les femmes, tandis qu’Under Armour a lancé une chaussure de basket-ball pour femmes l’automne dernier. Nike a passé trois ans à développer des kits pour la Coupe du monde féminine 2019 à l’aide de sessions de cartographie corporelle en quatre dimensions d’athlètes afin de mieux comprendre leur corps et l’ajustement dont ils avaient besoin. Ils ont constaté que les femmes préféraient les kits avec des manches plus longues et un décolleté qui s’enfilait facilement sur une queue de cheval.

« Plus je joue avec [my uniform], moins je suis concentré, donc si je mets quelque chose et que je n’ai pas à me soucier de ça, je suis juste enfermé et prêt à jouer », a déclaré la star de l’USWNT Megan Rapinoe au moment du lancement. bon sentiment. »

Ida Sports a entrepris de créer des bottes spécialement conçues pour s’adapter aux pieds des femmes. Ida Sports

Pourtant, lorsque Youngson a commencé à faire des recherches sur les bottes pour femmes en 2017, elle a trouvé peu de gens dans le monde du sport qui en parlaient.

«C’était la première fois que mon esprit était époustouflé», dit-elle. « Je regardais et j’ai réalisé que nous risquions de nous blesser si nous ne portions pas les bonnes affaires, puis j’ai regardé les plus grandes marques et je me suis dit: ‘OK, alors pourquoi ne le font-ils pas?' »

Avec Ben Sandhu, un coéquipier de l’équipe de futsal de Youngson à Londres qui travaillait dans une entreprise investissant dans des start-ups, Youngson a décidé de créer Ida Sports, une entreprise qui concevrait des chaussures pour femmes.

« Bottes [are] un point de départ pour une conversation autour du changement qui doit se produire dans la façon dont nous traitons nos filles et nos femmes, non seulement dans le sport mais dans la vie », a déclaré Sandhu à ESPN.

La première version des bottes d’Ida est née au début de 2020. Alors que Sandhu et Youngson ne pouvaient pas prévoir les complications de production que la pandémie entraînerait, ils n’ont pas été découragés.

«Nous avons pris un café la deuxième semaine de janvier 2018», raconte Sandhu. «Exactement deux ans plus tard jour pour jour, j’étais dans l’usine à l’étranger pour regarder notre première ligne de production et nos bottes qui allaient être mises au monde.»

« Une partie de ce qui nous motive est qu’ils [women athletes] le mérite vraiment. Il y a tout un tas de facteurs dans l’industrie qui aboutissent à des résultats sexistes, je pense, et c’est ce que nous essayons de résoudre. «

Leurs chaussures sont désormais portées par les joueuses de la meilleure ligue féminine australienne, la W-League, et la ligue de football australienne (AFLW). La milieu de terrain des Western Sydney Wanderers, Olivia Price, les a portées pendant six à sept mois et dit qu’elle a remarqué une différence notable dans son niveau de confort sur le terrain et en récupération.

« J’ai été choqué de voir à quel point ils étaient confortables », a déclaré Price à ESPN. « J’ai découvert que je n’avais pas d’ampoules. Elles ne se sont pas effondrées et mes pieds ne me font plus mal comme avant. »

Lydia Greenway, au centre, a représenté l’Angleterre pendant plus de 13 ans et a déclaré à ESPN qu’elle avait joué pendant des années dans des chaussures de cricket pour hommes, ce qui avait entraîné une série de blessures aux membres inférieurs en raison de la conception mal adaptée et du manque d’alternatives pour les femmes. Alex Morton / Getty Images

Youngson et Sandhu voulaient inciter l’industrie à réfléchir davantage au design pour les femmes.

«Si nous sommes en mesure d’établir la norme pour l’industrie, c’est vraiment votre objectif – comment vous devriez vous engager avec les femmes dans le processus de conception», déclare Youngson. « C’est intéressant, beaucoup de choses autour des conceptions inclusives sont sorties encore plus depuis que nous avons commencé. »

Ida Sports conçoit actuellement la prochaine version de ses bottes et travaille avec des podiatres, des physiothérapeutes et des chercheurs pour mieux comprendre les blessures auxquelles les femmes sont confrontées.

Ce ne sont pas seulement les chaussures où les tenues de sport pour femmes tombent. L’Université de Portsmouth a découvert en 2020 que le port d’un soutien-gorge de sport mal conçu ou mal dimensionné peut provoquer des mouvements excessifs de la poitrine, ce qui peut entraîner une foulée plus courte lors de la course. En fonction de la taille du bonnet, les femmes pourraient courir un kilomètre supplémentaire au cours d’un marathon avec un soutien mammaire approprié.

Dans une enquête menée auprès d’athlètes britanniques de haut niveau dans divers sports, l’Institut anglais du sport et l’Université de Portsmouth ont constaté que 75% des femmes interrogées n’avaient jamais été équipées d’un soutien-gorge de sport approprié, et 25% ont déclaré que les douleurs mammaires affectaient négativement leurs performances. . Au moins 32% des coureuses ont signalé une gêne lors de la course à cause d’un soutien-gorge de sport, selon le British Medical Journal.

King a joué plus de 150 matchs pour les Antilles et a reconnu le stress sur son corps et son esprit de ne voir que du matériel de cricket commercialisé auprès des hommes et peu, voire aucune, d’alternatives pour les femmes. Christopher Lee-ICC / ICC via Getty Images

Greenway dit que l’accès à un équipement approprié n’est pas seulement important d’un point de vue physique, mais aussi psychologique. Quand elle grandissait dans les années 80 et 90, elle a acheté du matériel commercialisé pour les garçons parce qu’il n’y avait rien de disponible pour elle. Lorsqu’elle est devenue entraîneure en 2017, elle a vu des filles rencontrer les mêmes problèmes pour trouver le bon équipement. Ainsi, en 2020, elle a fondé The Female Cricket Store pour donner aux filles une place à part.

« Les femmes et les filles peuvent voir qu’elles ont quelque chose de spécialement pour elles et, espérons-le, abattre l’une des barrières. Il y a un endroit où elles peuvent aller [where] tout ce qu’ils achèteront conviendra à une joueuse », dit-elle.

«Cela commence par de petites choses», ajoute-t-elle. « Des choses comme l’étiquetage des produits. Traditionnellement, ce sont des hommes et des garçons de petite taille et c’est parfois un obstacle même au démarrage, car tout de suite [girls] pense que ce n’est pas pour eux. «

La joueuse de cricket des Antilles Stacy-Ann King dit qu’elle a rencontré pour la première fois des problèmes avec son équipement en jouant au football pour l’équipe senior de Trinité-et-Tobago.

« Tout est juste dans la taille des hommes. Les maillots et les t-shirts, ils sont trop grands et les shorts. Il faudrait les rouler deux ou trois fois juste pour les mettre », dit-elle à ESPN. « Vous le feriez alors parce que vous voulez juste faire partie de la chose, mais c’était difficile. C’était vraiment difficile. »

Ce n’était pas la dernière fois qu’elle rencontrait des difficultés.

«Je me souviens qu’en 2010, nous avons atteint la demi-finale de la Coupe du monde de cricket dans les Caraïbes et nous avons dû modifier les uniformes nous-mêmes», dit-elle. « Je devais défaire ou ajouter un autre morceau. »

Un meilleur équipement n’est pas seulement une question de confort, dit King, mais conduira à de meilleures performances, ce qui à son tour attirera plus d’argent et de soutien pour le football féminin. Dans son livre, c’est une situation gagnant-gagnant.

«Une fois qu’ils jouent mieux, il y a un public, et avec un public, le conseil gagne de l’argent», dit-elle. « Alors, allez, pourquoi ne pas y investir? Pourquoi ne pas investir en nous et dans son apparence et ensuite on se sent à l’aise? C’est important. »

Valkerie Baynes et Alexis Nunes ont contribué au reportage de cette pièce.