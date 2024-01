Des équipages ukrainiens ont installé un piège à missiles pour le meilleur avion radar de Russie

Un Beriev A-50 de l’armée de l’air russe. Wikimédia Commons

Dimanche soir, les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu l’un des très rares et très précieux avions d’alerte radar A-50 de l’armée de l’air russe, tuant probablement les 15 personnes à bord, y compris potentiellement des officiers de haut rang. Un avion de commandement russe Ilyushin Il-22 a été endommagé lors de la même attaque.

“Qui a fait cela?” l’armée de l’air ukrainienne plaisanté. La réponse, semble-t-il, réside dans les missiles de défense aérienne Patriot PAC-2, d’une portée de 90 milles, de l’armée de l’air. Moins probable : des Patriot PAC-3 ou S-300 à plus courte portée.

Exactement comment Le fait que les Ukrainiens aient abattu le quadrimoteur A-50 doté de son radar monté sur le dessus n’est pas clair, mais l’analyste Tom Cooper, qui a écrit de nombreux livres sur les avions de guerre soviétiques et russes :a une théorie.

Les équipes ukrainiennes de radars et de missiles ont attiré les équipes russes dans un piège.

Si la théorie de Cooper est correcte, les Ukrainiens ont tendu le piège samedi, lorsque des avions de l’armée de l’air ukrainienne – vraisemblablement des bombardiers Sukhoi Su-24 – ont frappé les installations de l’armée de l’air russe à travers la péninsule de Crimée occupée par la Russie. “Un certain nombre de radars ont été détruits”, a rapporté Cooper.

Les frappes de samedi, les dernières d’une longue campagne de raids ukrainiens contre les défenses russes en Crimée, ont supprimé la couverture radar russe au sol, laissant les batteries de missiles survivantes sur la péninsule partiellement aveugles, en particulier au nord, où le terrain pourrait masquer avions, drones et missiles ukrainiens entrants.

Les commandants russes ont donc fait une chose évidente, mais stupide. Ils ont ordonné à l’un des rares avions radar A-50U restants, qui volent normalement loin au sud au-dessus de la mer d’Azov, de pousser plus au nord afin d’étendre la couverture radar sur la majeure partie de la Crimée. Le radar rotatif d’un A-50 peut voir des cibles de la taille d’un avion à près de 200 milles.

Un poste de commandement aéroporté à quatre hélices Ilyushin Il-22M avec une dizaine d’équipages à bord accompagnait l’A-50. L’Il-22 est une plate-forme de relais radio ; son équipage assiste l’équipage de l’A-50 en gérant les communications et le transfert de données pour lesquels l’A-50 n’a pas la puissance et le traitement.

Les images satellite et les données radar semblent situer la trajectoire de vol la plus au nord de l’A-50 au-dessus de Berdiansk occupée, à seulement 75 milles de la ligne de front. C’est à portée de l’unique batterie de missiles sol-air Patriot, sur les trois de l’arsenal, que l’armée de l’air ukrainienne a déployée le long du front sud.

L’astuce consistait pour les Ukrainiens à cibler l’A-50 et les Il-22 qui l’accompagnaient sans donner aux équipages russes trop de préavis de l’attaque – et sans sacrifier leur précieux système Patriot.

« Tout ce que les Ukrainiens avaient à faire était de déployer secrètement un système SAM approprié pour cibler les deux avions à longue portée », a écrit Cooper. “Peut-être que c’était l’un des [air force’s] Systèmes S-300 SAM. Peut-être l’un des [the air force’s] Systèmes SAM PAC-2/3.

“Il est également possible que les Ukrainiens aient déployé un lanceur et un radar, ainsi que des équipements d’alimentation électrique, à partir de l’un de leurs trois systèmes SAM PAC-2/3… en combinaison avec l’un de leurs radars S-300.”

Il existe des preuves d’une équipe S-300-Patriot. Un chasseur-bombardier Sukhoi Su-34 de l’armée de l’air russe aurait détecté une batterie ukrainienne S-300 inconnue auparavant, allumant son radar quelques minutes avant que l’A-50 et l’Il-22 ne soient touchés.

Si la batterie S-300 a effectué l’éclairage initial, elle a dû suivre les traces cibles jusqu’à une batterie Patriot cachée à proximité. « Ce dernier n’a allumé son radar que quelques secondes : suffisamment longtemps pour obtenir ses propres données de ciblage, mais trop court pour que les Russes puissent détecter de manière fiable ses émissions et les évaluer comme une menace », a supposé Cooper.

« Et puis les Ukrainiens ont commencé à tirer leurs missiles. »

Une minute plus tard, les missiles explosèrent, détruisant l’A-50 et endommageant l’Il-22. “Une fois leurs tirs terminés”, a écrit Cooper, “les équipages ukrainiens des S-300 et PAC-2/3 ont rapidement cessé d’émettre et ont commencé à emballer leurs armes. [up] leurs systèmes pour les éloigner et ainsi éviter d’éventuelles représailles russes.

En perdant un A-50, l’armée de l’air russe pourrait n’avoir plus que deux avions à réaction ; les six autres A-50 auraient besoin d’une mise à niveau et d’une révision. À moins que l’armée de l’air ne soit prête à risquer les deux derniers A-50 capables de voler, elle doit faire la paix avec sa nouvelle incapacité à assurer une couverture radar sur l’ensemble de la Crimée.

En d’autres termes, elle doit accepter le risque de poursuivre – voire d’intensifier – les raids de missiles ukrainiens contre les forces russes dans la péninsule.

S’il y a un réconfort pour les Russes, il se pourrait que l’armée de l’air ukrainienne ne dispose pas d’un approvisionnement illimité en missiles PAC-2. À moins que les républicains pro-russes du Congrès américain n’approuvent la nouvelle aide de 61 milliards de dollars à l’Ukraine proposée par le président américain Joe Biden, les Ukrainiens devront peut-être commencer à rationner leurs missiles – et prendre moins de risques avec des pièges à missiles ambitieux.