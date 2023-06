Des équipages se battent pour protéger Edson, en Alberta, alors que le feu de forêt s’étend sur plus de 200 000 hectares

Les équipes travaillent toujours pour contenir un incendie de forêt menaçant la ville d’Edson, en Alberta, et certaines parties du comté de Yellowhead, alors que l’incendie continue de croître.

« C’est plus lent aujourd’hui, mais cela ne signifie pas que le risque est terminé », a déclaré dimanche la directrice administrative d’Edson, Christine Beveridge, dans une mise à jour sur les incendies en direct sur Facebook.

Luc Mercier, directeur administratif du comté de Yellowhead, a fait écho à la prudence de Beveridge.

« Ces incendies sont à nos portes et … ont la capacité de constituer un danger important en quelques minutes », a déclaré Mercier.

Le feu de forêt, connu sous le nom d’EWF031, s’est étendu à plus de 200 000 hectares, contre 130 000 hectares vendredi.

Selon le tableau de bord Alberta Wildfire, il y avait 78 incendies dans la province à 15 h 15 dimanche, dont 77 dans les zones de protection forestière. 25 incendies sont répertoriés comme non maîtrisés.

Les 8 400 habitants d’Edson ont reçu l’ordre vendredi soir d’évacuer la ville. C’est la deuxième fois cette saison des incendies de forêt que la ville, située à 200 kilomètres à l’ouest d’Edmonton, fait l’objet d’un ordre d’évacuation.

Caroline Charbonneau, agente d’information chez Alberta Wildfire, a déclaré dimanche que l’incendie n’était qu’à deux kilomètres au sud d’Edson.

« Vendredi soir, cet incendie s’est déplacé si rapidement à cause des vents violents », a déclaré Charbonneau en entrevue.

« [Monday] nous ne nous attendons pas à des vents très forts, mais les vents ont été si imprévisibles que nous ne pouvons prendre aucun risque. »

La lueur du feu près d’Edson peut être vue sur une photo prise vendredi soir, juste au moment où les résidents ont été invités à évacuer. (Feux de forêt en Alberta)

Mercier a déclaré que le comté de Yellowhead avait prévu de mettre fin à ses opérations d’intervention d’urgence deux jours avant que l’ordre d’évacuation ne soit donné.

« Cette idée a disparu lorsque les incendies ont de nouveau repris le contrôle de manière très drastique », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la croissance rapide de l’incendie montre la volatilité de la situation des incendies de forêt en Alberta.

FortisAlberta – la société qui gère le système de distribution d’électricité dans la région d’Edson – a confirmé que 342 clients sont sans électricité dans les régions de Cadomin et Robb.

Fortis travaille avec le centre des opérations d’urgence du comté de Yellowhead pour accéder aux dommages causés par les incendies de forêt aux lignes électriques.

« Nous avons pu entrer en toute sécurité dans les zones d’incendie pour évaluer les dommages à nos installations et nous avons subi des dommages à 20 structures », a déclaré Tanya Croft, responsable des communications pour Fortis, dans un communiqué à CBC.

« Nos équipes sont sur le terrain pour isoler et rétablir le courant dans ces zones. La ville d’Edson n’a pas perdu de courant et la ville est sous tension, prête à accueillir les gens. »

AltaLink – la plus grande société de transport d’électricité réglementée de l’Alberta – a déclaré que l’infrastructure de transmission qui alimente en électricité les zones à l’ouest d’Edson, y compris Jasper et Hinton, n’a pas été touchée par les incendies de forêt.

Les températures chaudes devraient durer jusqu’à mercredi. Les évacués ont été informés qu’ils pourraient ne pas être autorisés à rentrer chez eux avant cette date.

Les pompiers ont mis en place des gardes structurels et patrouillent dans les quartiers. Ils ont déplacé des objets combustibles tels que des réservoirs de propane, des barbecues et des jardinières suspendues loin des maisons.

Le comté reçoit de l’aide sous la forme de systèmes de gicleurs supplémentaires et de bombardiers à eau.

‘Pas encore’

Les résidents d’Edson, Calvin Bootsman et Pamela Holden, se sont rendus au Edmonton Expo Centre, qui a été aménagé comme centre d’accueil pour les évacués.

Ils ont déclaré que le fait de devoir évacuer à nouveau rappelle à quel point la situation est incertaine dans la province.

« Pas encore, je ne pouvais tout simplement pas croire que nous devions recommencer », a déclaré Holden dans une interview avec CBC.

Calvin Bootsman, un résident d'Edson, et sa femme, Pamela Holden, ont été forcés de quitter leur domicile pour la deuxième fois au cours des dernières semaines en raison des incendies de forêt qui ravagent l'Alberta depuis plus d'un mois.

« On aurait dit que l’apocalypse arrivait », a déclaré Bootsman. « Le feu était à environ trois kilomètres de chez nous et à minuit quand nous sommes partis, vous pouvez voir la lueur et la pointe des flammes. »

Bien que Bootsman apprécie l’aide fournie, il a déclaré qu’il espérait que davantage d’équipes seraient amenées à traiter plus rapidement les évacués.

« La seule chose qu’ils avaient besoin de traiter en équipe avec des gens parce qu’il y a tellement de gens stressés en colère. »