Des équipages à la recherche d’un canoéiste âgé trouvent un corps dans la Tamise après que des témoins aient entendu des «éclaboussures» et vu un bateau vide

Les équipes de SAUVETAGE à la recherche du canoéiste âgé disparu qui craignait de s’être noyé dans la Tamise ont retrouvé ce soir un corps.

Les habitants ont sonné l’alarme après avoir entendu un « clapotis bruyant » près d’un quartier exclusif de Reading et repéré un canoë vide mercredi matin.

Les secours ont découvert un corps ce soir Crédit: Hyde News & Pictures

La police de Thames Valley a annoncé la découverte tragique ce soir Crédit: Hyde News & Pictures

Des équipes de plongeurs spécialisés, d’experts en recherche et sauvetage et de flics ont chaluté les eaux gonflées par la pluie pour l’homme, dont le corps aurait maintenant été retrouvé.

Aucune identification formelle n’a encore eu lieu et ses coordonnées sont actuellement retenues par la police.

Un porte-parole de la police de Thames Valley a déclaré : « Un corps a été retrouvé à la recherche d’un homme disparu dans la Tamise.

« Hier, la police de Thames Valley a été appelée pour une crainte d’incident de bien-être sur la Tamise près de Caversham Bridge. Un homme était entré dans l’eau mais n’a pas été vu en sortir.

L’alarme a été déclenchée après qu’un passant a entendu un « clapotis bruyant » Crédit: Hyde News & Pictures

Des plongeurs spécialisés en train de récurer l’eau à Reading Crédit: Hyde News & Pictures

« Suite à des recherches, le corps d’un homme a été retrouvé. Ses proches ont été informés. Sa mort est traitée comme inexpliquée et non suspecte et un dossier sera préparé pour le coroner de Berkshire.

« Merci aux services d’urgence, aux résidents locaux et à Berkshire Lowland Search and Rescue qui ont aidé nos agents. »

Le corps a été transféré à la morgue du Royal Berkshire Hospital de Reading, où une autopsie sera effectuée.

Il révélera également si le monsieur âgé a subi un épisode médical avant de tomber tragiquement de son canoë.

L’homme était apparemment parti du Reading Canoe Club, dont il aurait été membre, sur les rives de la Tamise à Caversham, Reading, vers 11 heures mercredi.

Aucune identification formelle du corps découvert n’a encore eu lieu Crédit: Hyde News & Pictures

Le club avait été fermé et le drapeau flottait en berne à la suite de l’incident.

Le canoéiste a été entendu tomber de son bateau et a immédiatement disparu sous la surface de la rivière à courant rapide gonflée par la pluie.

Le canot a ensuite été retrouvé flottant en aval sans personne à l’intérieur.

Après avoir entendu le « bruit des éclaboussures », un passant a vu le bateau vide et a couru vers un pêcheur à proximité, lui demandant de sonner l’alarme.

Des membres du club de canoë se sont joints à la recherche de l’homme disparu – mais il était largement à craindre qu’il ne soit allé au fond de la rivière et qu’il se soit peut-être empêtré dans des roseaux.

Au total, 40 membres d’équipage des services d’incendie, de police et d’ambulance ont participé au ratissage de la rivière.

Des passants sur les rives de la Tamise près de The Warren ont raconté comment ils ont vu une ambulance aérienne à proximité avant qu’un hélicoptère de la police ne soit repéré planant à seulement 50 pieds au-dessus de l’eau, à la recherche de l’homme disparu.