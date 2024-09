Des épisodes en direct du talk-show YouTube sont en préparation

Netflix veut pimenter sa programmation en direct avec un talk-show brûlant.

Le géant du streaming est en pourparlers pour acquérir certaines éditions en direct du populaire talk-show de YouTube Les plus chauds, Le Hollywood Reporter a confirmé.

L’émission, animée par Sean Evans et produite par First We Feast de BuzzFeed, voit Evans faire griller un invité célèbre sur des ailes de poulet épicées, chaque aile étant plus piquante que la précédente.

L’accord, en supposant qu’il soit conclu, verrait Evans animer certaines versions en direct de l’émission exclusivement pour Netflix, comme l’a déclaré Bloomberg. premier rapport.

Les plus chauds est devenu un véritable phénomène de talk-show, dont les nouveaux épisodes sont régulièrement visionnés des millions de fois sur YouTube, et qui permet désormais au programme de faire venir des invités de marque. Il était même en lice pour les Emmy Awards de cette année, en organisant des événements FYC, bien qu’il n’ait finalement pas réussi à obtenir une nomination.

Evans a dit THR En juin, il a déclaré qu’il était « un traditionaliste. J’ai grandi avec Letterman, Conan, Jimmy et ce genre d’émissions. Rivaliser avec ces institutions serait, je pense, la distinction la plus importante que nous ayons jamais eue ».

Bien que l’émission soit diffusée sur YouTube depuis des années, elle a pris de l’ampleur ces dernières années, ce qui en fait un passage obligé pour les acteurs qui cherchent à promouvoir un film ou une émission de télévision. Un épisode de l’émission diffusé plus tôt cette année avec Conan O’Brien est devenu particulièrement viral en raison de l’approche exagérée de l’ancien animateur de fin de soirée pour aborder les coulisses.

Pour Netflix, l’émission renforcerait non seulement sa programmation d’événements en direct, qui inclura la NFL plus tard cette année et la WWE l’année prochaine, mais lui donnerait également un autre format de talk-show, en s’appuyant sur le succès de l’émission de John Mulaney. Tout le monde est à Los Angeles plus tôt cette année.

Cela intervient également dans un contexte d’incertitude autour de First We Feast, que BuzzFeed cherche à vendre ces derniers mois. Alors que First We Feast propose un certain nombre d’autres émissions, Les plus chauds est de loin sa franchise la plus réussie.