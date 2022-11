Des épidémies mettent à l’épreuve les efforts de la Chine pour limiter le coût du “zéro Covid”

À peine une semaine après n’avoir plus exigé des résidents qu’ils présentent un test Covid négatif pour utiliser les transports en commun, les autorités de la ville de Shijiazhuang, dans le nord de la Chine, ont verrouillé une grande partie de la ville pendant cinq jours alors que les infections augmentent.

À Shanghai, de nombreux quartiers ont recommencé à exiger des tests Covid fréquents quelques jours seulement après avoir dit aux habitants que les tests étaient rarement nécessaires.

Et dans une grande partie de Pékin, les autorités ont ordonné la fermeture d’écoles et de nombreuses entreprises alors que les cas quotidiens ont augmenté au cours de la semaine dernière pour atteindre plus de 1 400 et que le pays a reconnu ses premiers décès liés au coronavirus depuis des mois.

La Chine a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle affinerait les restrictions de Covid pour limiter les perturbations causées par les verrouillages, les quarantaines et les tests de masse quotidiens. Les dirigeants de Pékin cherchaient des moyens d’ajuster les mesures strictes qui ont isolé le pays d’une grande partie du monde, entraîné son économie vers le bas et perturbé la vie de millions de citoyens.