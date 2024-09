Des épidémies imprévisibles de coqueluche entraînent une hausse des cas en Ontario et une baisse au Québec

Ouvrir cette photo dans la galerie : La coqueluche est en déclin au Québec, alors que l’Ontario est en voie d’enregistrer un certain nombre de cas et que les infections augmentent dans les provinces de l’Est.Angie Wang/Associated Press

La coqueluche est en voie d’atteindre un nombre record de cas en Ontario tandis que les infections augmentent dans les provinces de l’Est et diminuent au Québec, mais les experts affirment qu’il a été particulièrement difficile de prédire l’évolution de cette maladie hautement contagieuse cette année.

C’est la première fois que la maladie circule de manière significative depuis les années pré-pandémiques et, contrairement à la grippe, elle ne suit pas de schéma prévisible, à part une résurgence toutes les quelques années, explique le Dr Jesse Papenburg, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à Montréal.

Comme pour d’autres maladies respiratoires, dit Papenburg, nous sommes encore en train d’apprendre comment les mesures de santé publique mises en place pendant la pandémie ont bouleversé le cycle typique des poussées de coqueluche.

Les chiffres provinciaux montrent que la maladie évitable par la vaccination — aussi connue sous le nom de coqueluche ou « toux des 100 jours » — a dépassé les chiffres record d’avant la pandémie au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Les provinces de l’Ouest enregistrent des chiffres réguliers.

Les taux sont particulièrement élevés en Ontario, où les données de santé publique publiées mercredi font état du décès d’un adulte, mais ne donnent aucun détail sur le cas. La maladie est plus dangereuse pour les nourrissons, les enfants et les personnes âgées non vaccinés, selon le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses.

Il a néanmoins déclaré que les décès d’adultes sont rares.

« Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai entendu parler d’un cas mortel chez un adulte au Canada, mais si nous examinons la littérature, nous savons que cela arrive », explique Bogoch.

« Nous savons bien sûr qu’il existe des pathologies sous-jacentes qui exposent les personnes à un risque accru de maladie grave et, malheureusement, la mortalité peut survenir à tout âge. »

L’Ontario est en voie de dépasser son nombre de cas le plus élevé depuis 2012, année où 1 044 cas ont été signalés, selon Santé publique Ontario. On comptait 1 016 cas en Ontario au 9 septembre. Ce chiffre est à comparer aux 470 cas signalés en juin et à la moyenne quinquennale à ce jour de 98, selon un tableau de bord provincial.

« De nombreuses infections touchent les jeunes. Ils n’ont pas terminé leur cycle complet de vaccination et peuvent bénéficier d’une certaine protection, mais pas autant qu’ils pourraient l’être et ils sont toujours vulnérables », explique Bogoch.

Même parmi les personnes vaccinées, la protection immunitaire est relativement de courte durée et ne dure que quelques années, explique Papenburg.

Au Québec, où les cas sont les plus nombreux au pays avec 13 716 cas signalés jusqu’à présent cette année, il suggère que la poussée pourrait en fait atténuer la propagation pendant la période de la rentrée scolaire.

« Comme nous avons déjà eu beaucoup de cas, de nombreuses personnes ont développé une immunité naturelle de plus en plus grande dans la communauté », explique Papenburg.

« Nous sommes évidemment toujours en pleine épidémie. Nous détectons encore beaucoup de cas, mais le nombre de cas par semaine semble diminuer », ajoute-t-il.

Les responsables de la santé publique affirment également que le nombre de cas hebdomadaires a diminué au cours du dernier mois, mais la porte-parole du ministère de la Santé du Québec, Marie-Claude Lacasse, affirme qu’« il est trop tôt pour dire si cela va continuer ou si la rentrée scolaire entraînera une augmentation des nouvelles infections ».

Les experts, dont Bogoch, soulignent que la vaccination est une mesure clé pour contenir les éclosions. Les services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador ont élargi leur programme de vaccination contre la coqueluche cette année scolaire pour offrir des doses de rappel aux élèves de 8e année, en plus de ceux de 9e année. La province de l’Atlantique a enregistré 236 cas de coqueluche, contre une moyenne de six par an avant la pandémie.

Les responsables de la santé du Nouveau-Brunswick signalent 286 infections en date de mercredi, ce qui est « considérablement plus élevé » que la moyenne quinquennale pré-pandémique de 35.

L’Île-du-Prince-Édouard, qui enregistre généralement de zéro à trois cas par année, a signalé 41 cas, dont un quart ont été enregistrés au cours des deux dernières semaines seulement.

« Il y a probablement de nombreuses raisons différentes qui expliquent cette augmentation du nombre de cas, mais nous disposons de certains leviers que nous pouvons actionner et de certains éléments que nous pouvons contrôler. Le plus simple est la vaccination », explique Bogoch.

Les vaccins de routine qui protègent les enfants contre la coqueluche sont programmés à deux, quatre et six mois, suivis d’un rappel à 18 mois, puis plus tard au cours de l’enfance et de l’adolescence. Un vaccin est également recommandé pour les adultes et pendant la grossesse.

Dans l’ouest de la Colombie-Britannique, 122 cas ont été enregistrés cette année, ce qui, selon les responsables de la santé, se situe dans des « niveaux historiques », tandis que l’Alberta en a enregistré 445, contre une moyenne quinquennale pré-pandémique de 527. Le Nunavut, quant à lui, a déclaré la fin de l’épidémie en août.

En regardant la situation générale à travers le pays, Bogoch dit : « Est-ce que ça va augmenter ? Est-ce que ça va diminuer ? Je pense qu’il est un peu tôt pour le dire. Il faudrait voir une tendance significative au fil du temps dans plusieurs contextes géographiques avant de tirer des conclusions. »