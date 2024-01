Des épidémies de rougeole surviennent dans certaines régions des États-Unis. Voici pourquoi les médecins sont inquiets

Malgré l’existence d’un vaccin très efficace et facilement disponible, des épidémies de rougeole ont continué à apparaître aux États-Unis au cours des deux dernières décennies.

Plus récemment, huit cas ont été confirmés à Philadelphie depuis décembre 2023, tous parmi des personnes non vaccinées. De plus, une personne atteinte de rougeole a traversé Aéroports de la région DC et des cas ont été identifiés dans Delaware, New Jersey et Etat de Washingtonselon les rapports locaux.

En 2023, il y a eu 41 cas confirmés de rougeole, selon un bilan incomplet données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Même si le nombre de cas de rougeole au cours des dernières années n’a pas atteint des niveaux record et que les chiffres de 2023 sont inférieurs à ceux des années précédentes, le fait que des épidémies continuent de se produire est une tendance qui inquiète les responsables de la santé et les experts.

La rougeole a été déclarée éliminé en 2000 – ce qui signifie que la maladie « n’est plus présente en permanence dans ce pays ». Cependant, la baisse des vaccinations de routine des enfants ces dernières années ainsi que le nombre de voyageurs apportant la rougeole dans le pays ont entraîné des épidémies.

“Le fait que nous constations des cas sporadiques de rougeole, selon moi, indique qu’il y a probablement des poches aux États-Unis où nous ne faisons pas du bon travail en matière de vaccination et je crains que cette tendance ne s’aggrave au fil des ans. années”, a déclaré à ABC News le Dr Peter Hotez, professeur de pédiatrie et de virologie moléculaire au Baylor College of Medicine, doyen de l’École nationale de médecine tropicale et codirecteur du Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development.

Des taux de vaccination en retard

Un rapport du CDC publié en novembre a révélé que les exemptions pour la vaccination systématique des enfants parmi les enfants de maternelle aux États-Unis sont à leur niveau le plus élevé jamais atteint.

Environ 93 % des enfants de la maternelle ont reçu certains vaccins infantiles de routine, y compris le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), qui protège contre la rougeole, pour l’année scolaire 2022-23, selon le rapport du CDC.

C’est à peu près le même que l’année scolaire précédente, mais inférieur aux 94 % observés au cours de l’année scolaire 2020-21 et aux 95 % observés au cours de l’année 2019-20, avant la pandémie de COVID-19. Ce dernier pourcentage était la norme depuis environ 10 ans.

Hotez a déclaré qu’il pourrait y avoir des régions des États-Unis où les taux d’exemption de vaccination, tant pour des raisons médicales que non médicales, sont plus élevés.

“Par exemple, lorsque nous j’ai étudié ça en 2018“En regardant les États qui autorisent des exemptions de vaccins pour des raisons non médicales, nous trouverions des comtés dans lesquels peut-être 10 à 20 % des enfants ne reçoivent pas leurs vaccins infantiles et c’est ce que la rougeole exploite”, a déclaré Hotez. “Donc, si c’était uniformément 93%, ce n’est pas idéal, mais cela ne suffirait probablement pas à stimuler une épidémie de rougeole. »

À propos une personne sur cinq aux États-Unis, ceux qui contractent la rougeole seront hospitalisés. La rougeole peut entraîner de graves complications de santé, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans, notamment des otites, de la diarrhée, une pneumonie, une encéphalite (gonflement du cerveau) et même la mort, selon le CDC.

Le premier vaccin contre la rougeole, un vaccin à dose unique, a été introduit aux États-Unis en 1963. Au cours de la décennie précédenteil y avait trois à quatre millions de cas par an, ce qui a entraîné 48 000 hospitalisations et 400 à 500 décès.

Le CDC recommande que les gens reçoivent deux doses, la première dose entre 12 et 15 mois et la deuxième dose entre 4 et 6 ans. Une dose est efficace à 93 % et deux doses sont efficaces à 97 %.

Depuis, les hospitalisations et les décès ont considérablement diminué. Il y a eu trois décès dans les Amériques en 2000 et un seul en 2022, selon un rapport. Rapport CDC de novembre 2023.

“Nous pouvons empêcher cela, nous pouvons arrêter cela. Les parents devraient avoir peur de la rougeole”, a déclaré à ABC News le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center et médecin traitant de la division des maladies infectieuses de l’hôpital pour enfants de Philadelphie. “Ils devraient avoir peur de ce virus comme mes parents. La différence était [my parents] je ne pouvais rien y faire. »

“Maintenant, vous pouvez faire quelque chose, ce qui rend la situation encore plus inadmissible lorsque vous voyez arriver dans notre hôpital des enfants qui auraient pu se faire vacciner et qui ne l’ont pas fait”, a-t-il ajouté.

Augmentation de la désinformation sur les vaccins

Selon les experts, plusieurs raisons expliquent la baisse des taux de vaccination. L’un d’entre eux est un article publié en 1998 dans The Lancet par Andrew Wakefield, affirmant que le vaccin ROR avait provoqué l’autisme. L’article a depuis été démystifié, les études ultérieures n’ont trouvé aucun lien et la revue a rétracté l’article, mais des craintes existent toujours.

Lors d’une épidémie à Columbus, dans l’Ohio, qui a duré de novembre 2022 à février 2023, les responsables de la santé publique ont déclaré que de nombreux parents d’enfants non vaccinés infectés par la rougeole avaient choisi de ne pas faire vacciner leurs enfants contre le vaccin ROR en raison d’idées fausses selon lesquelles cela provoquait l’autisme.

“Depuis cet article d’Anfrew Wakefield, les gens ont développé d’importantes idées fausses à partir de cette désinformation et de cette désinformation continue sur le vaccin ROR”, a déclaré le Dr Gregory Poland, chef du groupe de recherche sur les vaccins de la clinique Mayo, à ABC News. “Il a affirmé qu’il y avait une association avec l’autisme. Quelque 24 études n’en ont trouvé aucune. Aucune n’indique un soupçon de risque d’autisme.”

“Une fois que vous effrayez les gens, il est difficile de ne plus les effrayer, alors les gens ont alors en quelque sorte commencé à s’éloigner de ce vaccin”, a ajouté Offit. “Nous avons donc revu des cas.”

Les experts ont déclaré que la pandémie de COVID a causé un autre problème. Premièrement, au début de la pandémie, les gens avaient peur d’aller chez le médecin, ce qui a conduit à une retard dans la mise à jour des vaccins des enfants.

Ensuite, après que les vaccins contre la COVID soient devenus politisés, cela a pu entraîner une diminution de la confiance dans la vaccination en général.

Il y a eu « une accélération des sentiments anti-vaccins que nous avons constatés pendant la pandémie de COVID-19 », a déclaré Hotez, « et je pense que ce que nous constatons peut-être également, c’est un débordement qui s’est étendu au-delà des vaccins contre le COVID à toutes les vaccinations infantiles ».

« Cette augmentation des cas nous rappelle les défis persistants auxquels nous sommes confrontés en raison de l’hésitation à la vaccination et de la nécessité de maintenir une couverture vaccinale élevée pour atteindre l’immunité collective. Nous avons besoin d’efforts concertés pour résoudre ces problèmes et garantir que notre infrastructure de santé publique est suffisamment robuste pour gérer de telles épidémies”, a ajouté le Dr John Brownstein, épidémiologiste et responsable de l’innovation au Boston Children’s Hopsital et contributeur d’ABC News.

Une autre raison de la baisse des taux de vaccination pourrait être que, parce que les maladies ont circulé à un faible taux grâce aux vaccins, les gens ont oublié à quel point elles étaient graves avant l’avènement des vaccins, selon les experts.

Ce n’est pas seulement un problème aux États-Unis Cas mondiaux de rougeole ont augmenté ces dernières années, augmentant de 18 % entre 2021 et 2022, suite à une baisse des vaccinations au cours des dernières années, selon un rapport de l’OMS et du CDC publié l’année dernière.

Les décès ont également augmenté à l’échelle mondiale de 43 % au cours de la même période, avec un total de 37 pays connaissant d’importantes épidémies en 2022, contre 22 pays en 2021.

Les experts affirment qu’ils continuent d’éduquer les parents sur la sécurité des vaccins et préconisent même de commencer l’éducation sur les vaccins à l’adolescence.

“C’est un jeu dangereux auquel nous jouons en laissant un pourcentage critique d’enfants non vaccinés”, a déclaré Offit. “C’est un jeu dangereux et inutile auquel nous jouons. Il s’agit d’un vaccin sûr et efficace. Il s’agit d’un virus qui peut causer des souffrances considérables, des hospitalisations et parfois des décès. Ne jouez pas avec ce virus ou nous paierons un prix égal.” un prix plus élevé que celui que nous payons actuellement. »