Des épaves célèbres qui manquent à l’appel – et quelques-unes qui ont été retrouvées

(CNN) — En mars 2022, le monde a laissé échapper un soupir collectif lorsque l’épave remarquablement préservée du HMS Endurance d’Ernest Shackleton a été découverte à près de trois kilomètres sous les mers glacées de l’Antarctique.

Mais des dizaines d’autres navires coulés restent au fond de l’océan, en attente de redécouverte.

Voici quelques-unes des épaves les plus insaisissables au monde, ainsi que quelques-unes que vous pouvez voir par vous-même (certaines sans même vous mouiller).

Sainte-Marie, Haïti

Un humble garçon de cabine a assumé la responsabilité du naufrage du vaisseau amiral Santa Maria de Christophe Colomb au large des côtes d’Haïti la veille de Noël 1492. Le marin inexpérimenté aurait pris le volant après que Christophe Colomb soit allé faire une sieste, et peu de temps après a annulé le navire en l’écrasant contre un récif de corail.

C’est une théorie, de toute façon. Cependant, le navire de l’explorateur italien a rencontré son destin, l’excitation a bouillonné en mai 2014, lorsque l’archéologue Barry Clifford a affirmé qu’il était tombé sur son épave perdue depuis longtemps.

Le cœur des passionnés d’histoire maritime a coulé après que l’UNESCO ait versé de l’eau froide sur la réclamation, affirmant que le navire qui avait été retrouvé appartenait à une période beaucoup plus tardive.

La Santa Maria est toujours là-bas, quelque part.

Fleur de la Mar, Sumatra

Une réplique du Flor de la Mar se dresse devant le Musée maritime de Malacca, en Malaisie. Tim Wimborne/Reuters

Ce navire marchand du XVIe siècle – ou “caraque” – faisait la navette entre l’Inde et son domicile au Portugal. Mais compte tenu de sa taille gigantesque – 118 pieds de long et 111 pieds de haut – c’était une bête difficile à manier.

Ce n’était peut-être qu’une question de temps avant que le Flor de la Mar ne coule, ce qu’il a fait lors d’une forte tempête au large de Sumatra, en Indonésie, en 1511.

La plupart des membres de l’équipage ont péri, et son butin – dont on dit qu’il comprend toute la fortune personnelle d’un gouverneur portugais, d’une valeur de 2,6 milliards de dollars en argent d’aujourd’hui – a été perdu.

SS Waratah, Durban (Afrique du Sud)

Il n’a peut-être pas sa propre chanson thème chantée par Céline Dion, mais le SS Waratah est connu sous le nom de “Australia’s Titanic” – et pour une bonne raison.

Cargo de passagers construit pour voyager entre l’Europe et l’Australie avec une escale en Afrique, le Waratah a disparu peu de temps après avoir quitté la ville de Durban dans l’actuelle Afrique du Sud en 1909, trois ans seulement avant la tragédie du Titanic. Quant à la cause, les théories abondent.

L’ensemble du paquebot, avec huit cabines, un salon de musique et les 211 passagers et membres d’équipage, n’a jamais été retrouvé. Quatre-vingt-dix ans après le naufrage du Waratah, l’Agence nationale sous-marine et marine pensait l’avoir enfin trouvé, mais c’était une fausse alerte.

Le défunt auteur de thrillers Clive Cussler, qui a passé une grande partie de sa vie à chercher l’épave, a déclaré : “Je suppose qu’elle va continuer à être insaisissable encore un peu.”

USS Indianapolis, mer des Philippines

Le « Tomatomètre » de Rotten Tomatoes pourrait accumuler 17 % de rancissement pour le film de Nicolas Cage de 2016, « USS Indianapolis : Men of Courage », mais dans la vraie vie, le navire a joué un rôle décisif dans la Seconde Guerre mondiale.

L’Indianapolis a été choisi pour transporter le noyau d’uranium de la bombe nucléaire “Little Boy” vers l’île de Tinian, où l’arme a été assemblée peu de temps avant d’être utilisée avec un effet dévastateur sur Hiroshima.

Le débarquement de la cargaison meurtrière s’est déroulé sans accroc, mais lors de son voyage de retour, l’Indianapolis a été touché par un sous-marin japonais, et de nombreux membres d’équipage ont péri suite à des attaques de requins et à un empoisonnement au sel.

La localisation exacte du navire de guerre est restée un mystère pendant des décennies, mais a finalement été localisée par une équipe dirigée par le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, en 2017, à 18 000 pieds sous la surface du Pacifique.

Navires négriers, océan Atlantique Nord

Un homme prend une photo d’un palan, l’un des nombreux artefacts récupérés de São José englouti. Rodger Bosch/AFP/Getty Images

Pas seulement un naufrage, mais tout un genre horrible.

On estime qu’environ 1 000 navires actuellement au fond de l’océan ont été complices du méchant “commerce triangulaire” à travers l’Atlantique qui a vu quelque 12 à 13 millions d’Africains réduits en esclavage.

Beaucoup de ces navires ont coulé par temps agité, comme le São José, qui a coulé au large de l’Afrique du Sud en 1794.

D’autres, comme le Clotilda, ont été délibérément sabordés par leurs propriétaires, pour dissimuler les preuves de la traite des esclaves, longtemps après la loi de 1807 interdisant l’importation d’esclaves.

Les épaves de ces deux navires ont maintenant été localisées – le São José grâce au travail de Diving With a Purpose (DWP), un groupe de plongeurs en grande partie noirs qui plongent sur les sites de navires négriers coulés et amènent des gens comme menottes rouillées et lests de fer à la surface.

Il est impossible de récupérer de tels objets sans également déterrer des histoires de souffrance humaine, bien que l’objectif de DWP soit de documenter l’héritage néfaste de l’esclavage, en l’utilisant pour éduquer et éclairer.

Pourtant, ces navires sont notoirement insaisissables, et beaucoup pourraient ne plus jamais revoir la lumière du jour.

Les épaves que vous pouvez visiter

Uluburun, Bodrum

Mehmed Çakir plongeait à la recherche d’éponges au large de Yalıkavak, en Turquie, en 1982, lorsqu’il est tombé sur les restes d’un navire de commerce qui avait coulé ici quelque 3 000 ans auparavant.

C’était la première de nombreuses plongées – plus de 22 400 en fait – pour remonter les trésors perdus depuis longtemps de l’Uluburun, et quel butin c’était ; 10 tonnes de lingots de cuivre ; 70 000 perles de verre et de faïence ; de l’huile d’olive et des grenades stockées dans des pots en poterie chypriote.

Une partie de la horde peut maintenant être vue au musée d’archéologie sous-marine de Bodrum, et bien qu’il ne reste pas grand-chose de l’épave de l’âge du bronze, il y a une reconstruction en coupe transversale, qui donne une idée de la façon dont elle aurait été empilée avec tous ces biens, tous il y a ces siècles.

Le Vasa, Stockholm

Le Vasa est maintenant exposé dans un musée de Stockholm. Anders Wiklund/AFP/Getty Images

Étrangement intact, le navire de guerre Vasa du XVIIe siècle ressemble plus à un accessoire de la franchise “Pirates des Caraïbes” qu’à un navire qui a mis les voiles pour la première (et la dernière) fois en 1628.

Le géant suédois est sorti du port à environ 1 300 mètres avant de couler et n’a été tiré de sa tombe limoneuse que 333 ans plus tard.

Une équipe d’archéologues (qui ont pris des piqûres contre la typhoïde et le tétanos pour se protéger de diverses bactéries) a découvert une coque hérissée de 700 sculptures et décorations de sirènes, de lions et de personnages bibliques – ce qui a été décrit comme essentiellement un « gigantesque panneau d’affichage pour la Suède et Gustav II Adolf”, le roi redoutable du pays de l’époque.

Depuis l’ouverture d’un musée dédié à Stockholm en 1990, le Vasa est devenu l’une des épaves les moins insaisissables au monde, lorgnée jusqu’à présent par quelque 25 millions de visiteurs.

MV Captayannis, rivière Clyde

Espionné depuis les rives de la rivière Clyde à Greenock en Écosse, vous pourriez confondre l’épave du MV Captayannis avec une baleine récemment disparue.

La coque noire de ce bateau grec transportant du sucre, roulée sur le côté, est un perchoir préféré pour les habitants à plumes d’un sanctuaire d’oiseaux à proximité – et ce depuis que le navire a coulé dans une rafale en janvier 1974.

On dit que personne n’a pris la responsabilité du soi-disant “bateau à sucre”, d’où la raison pour laquelle il est toujours coincé dans un banc de sable – un rappel gauche des caprices de la mer.

Pourtant, c’est une bénédiction pour les charters de bateaux locaux comme Wreckspeditions, qui emmèneront de près les rubberneckers maritimes, tout en leur versant un chocolat chaud.

Lagon de Chuuk, Micronésie

Si la plongée sous-marine est ce qui fait flotter votre bateau, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de Chuuk Lagoon.

Sur ce saupoudrage d’îles à 1 000 milles au nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Japonais ont établi leur plus formidable base navale de la Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire jusqu’au lancement de l’opération Hailstone en 1944, les forces alliées envoyant une soixantaine de navires et d’avions japonais dans un tombe aquatique.

Avec la plupart d’entre eux encore là-bas, Chuuk Lagoon est devenu un musée subaquatique mièvre pour les plongeurs qui peuvent admirer les chars barnaclés du San Francisco Maru ou les télégraphes à boussole et à moteur abandonnés depuis longtemps du Nippo Maru.

MS World Discoverer, Îles Salomon

“Ouvert 24 heures sur 24” déclare Google Maps avec optimisme à propos du naufrage du MS World Discoverer.

Depuis que le navire de croisière MS World Discoverer a heurté quelque chose de dur et a coulé à moitié au large de Roderick Bay dans les îles Salomon en 2000, il est devenu une attraction touristique pour les navires de passage (tous les passagers, il faut le souligner, ont été aidés à se mettre en sécurité ).

Rouillant doucement, à une liste de 46 degrés, le navire semble s’être retourné sur le côté et s’endormir. Si rien d’autre, vous compterez les canots de sauvetage sur votre propre navire au fur et à mesure que vous passerez.