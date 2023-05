Des épaulards pourraient attaquer des bateaux pour se venger d’une matriarche blessée, selon des scientifiques

Des orques auraient attaqué et coulé trois bateaux au large des côtes espagnoles dans des actes apparents de vengeance que les experts craignent que d’autres baleines dans leur groupe ne copient.

« Les petits ont secoué le gouvernail à l’arrière tandis que le grand a reculé à plusieurs reprises et a percuté le navire de plein fouet par le côté », a déclaré Werner Schafelberger à la publication allemande Yacht. « Les deux petites orques ont observé la technique de la plus grande et, avec un léger élan, elles aussi ont percuté le bateau. »

Des centaines d’incidents entre orques et bateaux au large de la côte ibérique se sont produits depuis mai 2020, tous sauf une poignée n’ayant entraîné que des blessures ou des dommages mineurs. Cependant, les attaques sont devenues plus fréquentes et quelques-unes ont entraîné le naufrage des bateaux – la dernière attaque de ce type ayant eu lieu ce mois-ci.

Le biologiste marin Alfredo Lopez Fernandez a déclaré Sciences en direct que la baleine principale, une orque femelle que les scientifiques ont appelée White Gladis, a subi un « moment critique d’agonie », probablement une collision avec un bateau ou un enchevêtrement avec une ligne de pêche, qui l’a rendue plus agressive.

LE BRAS D’UN HOMME DE FLORIDE AMPUTÉ APRÈS DES ATTAQUES D’ALLIGATOR DE 10 PIEDS À L’EXTÉRIEUR DU BAR PRÈS DE L’ÉTANG

Les baleines s’approchent des bateaux par derrière, frappant le gouvernail ou la coque du bateau, ont déclaré des marins et d’autres témoins oculaires.

« Cette orque traumatisée est celle qui a déclenché ce comportement de contact physique avec le bateau », a déclaré Fernandez.

« Nous n’interprétons pas que les orques enseignent aux jeunes, bien que le comportement se soit propagé aux jeunes verticalement, simplement par imitation, et plus tard horizontalement parmi eux, car ils le considèrent comme quelque chose d’important dans leur vie », a-t-il ajouté.

UN ADOLESCENT DE PENNSYLVANIE SURFANT DANS LE NEW JERSEY SOUFFRE DE BLESSURES SUITE À UNE POSSIBLE ATTAQUE DE REQUINS : RAPPORTS

Fernandez a émis l’hypothèse que les orques pourraient percevoir le comportement comme « avantageux » malgré les risques associés à de telles attaques effrontées. Il a déclaré que quatre orques de la même sous-population sont mortes depuis mai 2020.

Le comportement s’est peut-être même propagé au-delà de cette population, un couple britannique partageant récemment sa propre expérience d’une attaque d’orque près de la côte marocaine.

Janet Morris et Stephen Bidwell de Cambridge, dans l’est de l’Angleterre, suivaient récemment un cours de voile au large des côtes marocaines lorsqu’ils ont repéré un groupe d’orques, ont-ils déclaré.

GRAND REQUIN BLANC REPÉRÉ SE RÉFESTANT SUR LA CARCASSE DE PHOQUE PRÈS DE CAPE COD

L’attaque a duré une heure alors que les baleines heurtaient le bateau à plusieurs reprises, mais l’équipage a réussi à naviguer vers des eaux plus calmes et en toute sécurité. Morris a dit qu’il craignait qu’ils ne soient « des canards assis ».

« Nous étions incroyablement calmes, mais en dessous, nous pensions: » Oh mon Dieu « », a déclaré Morris au service d’information britannique SWNS.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les scientifiques ont documenté des orques présentant des comportements violents et semblant les enseigner aux autres, selon Marine Mammal Science : Un incident a vu un groupe d’orques attaquer, tuer et manger des baleines bleues.

Maureen Mackey de Fox News Digital a contribué à ce rapport.