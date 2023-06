Des épaulards mordant des bateaux et un « espion russe »: que se passe-t-il avec ces étranges bouffonneries de la faune?

Au large de l’Espagne et du Portugal, les épaulards ont mordu les bateaux. Et le célèbre béluga surnommé « Hvaldimir » est réapparu, cette fois en Suède.

Lorsqu’il a été repéré pour la première fois en Norvège en 2019, portant un harnais suspect, certains ont suggéré qu’il pourrait être un espion russe.

Ces interactions inhabituelles entre l’homme et la faune soulèvent des questions sur la gestion des risques.

Les deux situations présentent un problème de sécurité maritime. Et les baleines risquent d’être blessées ou tuées par le bateau.

De plus, les fans de Hvaldimir se mettent également en danger en essayant de s’approcher trop près d’un animal sauvage qui vit dans l’eau, penché sur des bateaux et suspendu à des quais.

Alors, qu’est-ce qui motive ces bouffonneries inhabituelles de baleines ? Et comment et quand doit-on intervenir ?

Des tueurs ibériques ciblant des bateaux

Dans le sud-ouest de l’Europe, plusieurs épaulards d’une sous-population en danger critique d’extinction au large de la côte ibérique ciblent des navires depuis deux ans.

Les marins ont filmé des épaulards mordant les gouvernails, provoquant des mouvements violents des volants d’un côté à l’autre.

Dans des cas extrêmes, les épaulards ont cassé des gouvernails, créé des trous dans des bateaux et coulé au moins trois navires, obligeant les marins à demander une assistance maritime.

Un « espion russe » sympathique dans les eaux suédoises

Hvaldimir, le béluga, est devenu célèbre en 2019 lorsqu’il s’est présenté dans les eaux norvégiennes avec un harnais portant la mention « Equipment St. Petersburg ». (Son nom est une combinaison du mot norvégien pour baleine « hval » et du nom russe Vladimir.)

Évidemment, les bélugas sauvages ne portent pas de harnais.

On a donc dû apprendre à Hvaldimir à faire cela, tout comme on apprend à un chien à porter un collier.

Cela signifie qu’il est probable qu’il ait passé du temps en captivité.

Il semble apprécier la compagnie humaine. Des vidéos virales le montrent en train de récupérer des téléphones portables et de jouer au ballon.

Après quatre ans au large des côtes norvégiennes, Hvaldimir a voyagé dans les eaux suédoises. Personne ne sait vraiment pourquoi.

Il y a des inquiétudes pour sa sécurité. Cette zone est occupée par des bateaux et des activités de pêche. Sa présence peut gêner certaines personnes, comme les plaisanciers et les pêcheurs, mais en attirer d’autres. Ils réclament de s’approcher de lui, sur des bateaux, des jet-skis et des quais achalandés. J’appelle cela le « tourisme de Hvaldimir ».

Il pourrait également y avoir moins de poisson à manger pour lui par rapport aux eaux norvégiennes.

Comprendre le comportement des orques

Nous ne savons pas pourquoi les épaulards mordent les bateaux. Mais il existe plusieurs théories.

La première est qu’un épaulard matriarche connu sous le nom de White Gladis a peut-être eu une interaction négative avec un bateau et a commencé à le mordre, incitant les autres à copier son comportement.

Ou les yachts pourraient-ils être un jouet pour les orques ? Lorsque le gouvernail se déplace d’un côté à l’autre, il émet un son, un peu comme un jouet bruyant pour chien ou bébé. Des rapports récents de personnes surveillant ce comportement ont indiqué que les épaulards se sont désintéressés et sont partis peu de temps après avoir cassé les gouvernails des bateaux.

Peut-être qu’avec le temps, les orques se désintéresseront des bateaux. C’est peut-être une mode passagère, tout comme la «tendance du chapeau de saumon» des épaulards observée dans les années 1980.

Et qu’en est-il du comportement de Hvaldimir ? Son séjour en soins lui a peut-être appris que les humains sont « bons ». Les bélugas sont très sociaux, souvent trouvés dans des gousses. Il se peut donc qu’il se sente seul.

Quelle est la solution ?

Les animaux sauvages peuvent choisir ce qu’ils veulent faire. Hvaldimir choisit de s’engager avec les humains. Pour les épaulards, ce sont les navires qui les intéressent.

Le groupe de travail sur les orques de l’Atlantique continue d’enquêter sur cette activité « perturbatrice » des baleines. C’est un effort de collaboration avec la communauté maritime ibérique, des experts en mammifères marins, diverses organisations et le public.

Ils fournissent une communication sur le comportement des épaulards et fournissent un endroit pour signaler les observations. Il existe également une application dédiée que les marins peuvent utiliser. Et bien sûr, les autorités restent en place pour aider les marins qui ont besoin d’assistance.

La présence de Hvaldimir présente un défi. Il est très mobile et recherche les humains. Les autorités norvégiennes et suédoises – et des organisations dédiées telles que OneWhale – cherchent à le protéger.

Alors devrions-nous simplement laisser Hvaldimir errer librement et continuer à le surveiller ? Il a prouvé son intelligence maritime au cours des quatre dernières années. Il ne dépend pas des humains, est capable de se nourrir, de naviguer dans les eaux côtières et d’esquiver la plupart des activités humaines (bien qu’il ait été blessé par des bateaux et des engins de pêche).

Ou le déplaçons-nous dans son propre « fjord sûr » – une zone fermée avec une interaction humaine minimale et un vétérinaire en attente ? Cela le protégerait des touristes, des navires et des engins de pêche. D’autres baleines captives «sauvées» pourraient également y être placées, avec la possibilité d’être relâchées ultérieurement dans la nature. Cependant, ce n’est pas toujours une entreprise simple

Hvaldimir continuera à avoir besoin d’une assistance humaine, qu’il reste sauvage ou qu’il se déplace dans un environnement captif. S’il est laissé en liberté, il peut toujours se nourrir, mais il continuera à chercher des occasions d’interagir avec les gens. Ces interactions devront être surveillées.

S’il est pris en charge par des humains, il sera retiré du grand public mais aura besoin de nourriture humaine. Il peut également être visité par des personnes qui souhaitent le voir.

Les efforts pour surveiller les deux situations se poursuivent

La gestion collaborative impliquant la communauté maritime, les scientifiques et le grand public est essentielle à la protection de ces mammifères marins.

Nul doute que des leçons seront tirées de la gestion des deux situations et éventuellement adaptées à la gestion des interactions futures entre la faune et les humains.

Par Vanessa Pirotta – Chercheuse postdoctorale et scientifique de la faune, Université Macquarie.