Des épaulards frappent délibérément des bateaux au large des côtes espagnoles et portugaises | Nouvelles du monde

Les chercheurs pensent que les épaulards heurtent délibérément des bateaux, provoquant le naufrage de certains, à la suite d’une série d’incidents au large de la pointe sud-ouest de l’Europe.

Les scientifiques pensent que les orques plus jeunes imitent le comportement d’une femelle plus âgée et hostile.

La baleine, connue sous le nom de White Gladis, aurait été traumatisée suite à une collision avec un bateau ou étant piégée dans des filets de pêche.

« Cette orque traumatisée est celle qui a déclenché ce comportement de contact physique avec le bateau », a déclaré Alfredo Lopez Fernandez, biologiste à l’Université d’Aveiro au Portugal, co-auteur d’une étude sur le comportement des mammifères.

Il a déclaré à Live Science que le comportement était « défensif basé sur un traumatisme » et qu’il était imité par d’autres baleines.

Trois orques auraient attaqué le gouvernail et le flanc d’un voilier au large des côtes espagnoles le 4 mai. Les garde-côtes ont secouru toutes les personnes à bord mais le bateau a fini par couler.

Son skipper, Werner Schaufelberger, a déclaré à la publication allemande Yacht magazine que deux petites baleines semblaient copier la technique d’une plus grande en percutant le bateau.

À peine deux jours plus tôt, six orques avaient percuté la coque d’un autre yacht dans le détroit de Gibraltar.

Il faisait suite à un incident similaire signalé en novembre au large des côtes du Portugal lorsqu’un autre navire a coulé après que sa coque ait été fissurée après avoir été touchée.

Au moins 60 incidents signalés entre orques et bateaux au large de la côte ibérique ont déjà été signalés cette année, selon les données du groupe de travail GT Orca Atlantica.

Les rapports d’incidents ont commencé en 2020, ce qui a conduit l’Agence nationale de la marine du Portugal à publier une déclaration avertissant les marins du « comportement curieux » du mammifère.

Il a déclaré que les baleines pourraient être attirées par les gouvernails et les hélices et a averti les marins d’éteindre les moteurs des bateaux si les baleines s’approchaient.

Un an plus tard, les autorités espagnoles ont interdit aux petits bateaux de naviguer près de la côte du cap Trafalgar après 50 rencontres avec des orques, dont 25 au cours desquelles les bateaux ont dû être remorqués jusqu’au rivage.

Les orques ibériques sont une sous-population isolée d’épaulards qui peuvent mesurer jusqu’à 6,5 m de long. Ils sont classés en danger critique d’extinction par l’Union internationale pour la conservation de la nature.