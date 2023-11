Des épaulards coulent un yacht après une attaque de 45 minutes, selon une agence de voyage polonaise

Un groupe d’orques a réussi à couler un yacht au large des côtes marocaines la semaine dernière, après que son attaque de 45 minutes sur le navire ait causé des dommages irréparables, a déclaré une agence de voyage polonaise.

L’incident s’est produit mardi 31 octobre, alors qu’un équipage du groupe de tourisme en bateau traversait le détroit de Gibraltar. Cette voie navigable étroite relie la mer Méditerranée et l’océan Atlantique, qui sépare la pointe sud de l’Europe de l’Afrique du Nord.

Un groupe d’orques, communément appelés orques, s’est approché du yacht et “a heurté l’aileron de direction pendant 45 minutes, provoquant des dégâts et des fuites importants”, a écrit l’agence de voyage Morskie Mile, basée à Varsovie et qui exploitait le yacht. Facebook dans un article traduit.

Bien que son capitaine et son équipage aient été assistés par une équipe de recherche et de sauvetage ainsi que par la marine marocaine, le yacht n’a pas pu être sauvé. Il a coulé près de l’entrée du port de Tanger-Med, un important complexe portuaire situé à environ 30 milles au nord-est de Tanger, le long du détroit de Gibraltar. Aucun membre de l’équipage n’a été blessé, a déclaré l’agence de voyage polonaise, ajoutant que les personnes à bord du yacht coulé étaient déjà en sécurité et en Espagne au moment où leur publication sur Facebook a été mise en ligne.

“Ce yacht était pour nous tous la chose la plus merveilleuse en matière de navigation maritime. Des amitiés de longue date se sont nouées à bord”, a écrit Morskie Mile. La société a déclaré qu’elle était impliquée dans d’autres croisières à venir dans les îles Canaries et qu’elle veillerait à ce que ces excursions en bateau se déroulent comme prévu.

Un yacht exploité par l’agence polonaise de tourisme en bateau Morskie Mile a coulé la semaine dernière dans le détroit de Gibraltar, après avoir été attaqué pendant 45 minutes par un groupe d’orques. Morskie Mile / Facebook



L’incident de la semaine dernière dans le détroit de Gibraltar n’était pas le premier du genre. Signalé attaques d’épaulards qui semblent tenter délibérément de faire chavirer des bateaux au large des côtes espagnoles et portugaises ont plus que triplé au cours des deux dernières années, selon les données publiée au printemps par le groupe de recherche GTOA, qui étudie les orques autour de Gibraltar.

“Personne ne sait pourquoi cela se produit”, a déclaré à CBS News en mai Andrew W. Trites, professeur et directeur de la recherche sur les mammifères marins à l’Université de la Colombie-Britannique. “Mon idée, ou ce que n’importe qui vous donnerait, est une spéculation éclairée. C’est un mystère total, sans précédent.”

GTOA a enregistré 52 interactions maritimes avec des orques entre le détroit de Gibraltar et la Galice, une province côtière du nord-ouest de l’Espagne, entre juillet et novembre 2020. Les incidents se sont multipliés dans les années qui ont suivi, avec 197 interactions enregistrées en 2021 et 207 enregistrées en 2022, » a déclaré GTOA, soulignant que les interactions concernaient principalement les voiliers.

Puis, en juin de cette année, l’une des deux équipes de voile impliquées dans une course internationale autour du monde a rapporté une confrontation effrayante impliquant plusieurs orques alors qu’elles traversaient l’océan Atlantique à l’ouest de Gibraltar. Les équipes, qui participaient à l’Ocean Race, ont déclaré que les orques n’avaient pas endommagé leurs bateaux ni blessé les équipages, mais se sont souvenues des créatures marines qui s’étaient poussées contre l’un des bateaux et, dans un cas, l’avaient percuté. Les orques ont également donné des coups de coude et mordu les gouvernails, a déclaré un membre de l’équipage.

