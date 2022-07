Des épaulards chassent un grand requin blanc de 9 pieds dans une vidéo de drone

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des images de drones incroyables partagées lors de la Shark Week de Discovery Channel montrent le moment où trois orques de Mossel Bay en Afrique du Sud chassent et tuent un grand requin blanc de 9 pieds de long.

La vidéo sanglante, qui aurait été prise lors du tournage de “Shark Week” plus tôt cette année, a été diffusée jeudi dans l’émission spéciale “Shark House”.

L’orque mord le requin autour de son foie, un nuage de sang s’écoulant dans l’eau teintée de vert.

Faisant partie du travail à long terme de la biologiste marine basée en Afrique du Sud Alison Towner avec de grands Blancs, le clip partage ce qu’elle a écrit sur son Instagram est “l’un des morceaux les plus incroyables de l’histoire naturelle jamais filmés”.

ATTAQUES DE REQUINS : UN EXPERT PARTAGE DES FAITS SUR LE PRÉDATEUR DE L’OCÉAN AU MILIEU DE LA HAUSSE DES OBSERVATIONS

Dans une interview exclusive avec The Daily Beast, la scientifique a déclaré qu’elle étudiait l’écologie des mouvements des grands requins blancs depuis 15 ans.

Alors que Towner a noté que Mossel Bay avait remarqué la disparition de grands blancs, il s’agit de “la première séquence de drones au monde d’épaulards s’attaquant à un requin blanc”.

“C’est la première fois en Afrique du Sud que cela est documenté comme une preuve directe”, a-t-elle déclaré.

AVEC LES OBSERVATIONS DE REQUINS EN AUGMENTATION SUR LA CÔTE EST, LES SCIENTIFIQUES THÉORISENT QUE LES EFFORTS DE CONSERVATION PEUVENT JOUER UN RÔLE

Les chercheurs, a-t-elle déclaré au point de vente, avaient déjà des preuves d’attaques d’épaulards contre des requins blancs et les données avaient révélé un changement dans les habitudes de cyclisme des orques.

L’article de Towner publié dans l’African Journal of Marine Science aborde le sujet plus en profondeur.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“La réalité est que leur mouvement a été très perturbé par le risque accru de prédation par les épaulards et maintenant le total des requins blancs morts a grimpé à [eight] et un autre requin baleinier en bronze, depuis que cet article a été soumis », a écrit Towner sur Instagram. « Ce ne sont que les carcasses que nous connaissons qui ont été emportées. La semaine dernière, avec l’équipe de la Marine Dynamics Academy, j’ai mené une autre nécropsie sur un requin blanc mort…”

“Shark Week” se déroule jusqu’à samedi.