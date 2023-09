Des éoliennes géantes flottant au large pourraient être l’avenir de l’énergie éolienne

La nouvelle technologie permet d’installer des parcs éoliens flottants en eaux profondes, là où le vent est plus fort et plus constant. (Ole Berg-Rusten/AFP/Getty Images)

Commentez cette histoire Commentaire

BERGEN, Norvège — Le Premier ministre norvégien et le prince héritier du pays transpiraient comme tout le monde, enfilés dans leurs combinaisons de survie en mer du Nord alors qu’ils montaient à bord des hélicoptères pour nous emmener voir l’avenir. Les deux hommes, accompagnés de la presse, étaient présents pour l’ouverture officielle du plus grand projet d’énergie éolienne offshore flottante au monde. Le mot faire le travail acharné dans cette phrase est « flottant ».

Contrairement à 99 % des éoliennes offshore dans le monde, qui sont fixées directement au fond de la mer à des profondeurs relativement faibles, ces machines de nouvelle génération peuvent être déployées en eaux très profondes, aux confins de l’espace océanique, où elles peuvent récolter des énergies plus puissantes. , vent constant.

Loin des côtes, ils pourraient également éviter l’opposition des communautés riveraines, qui ne veulent pas que l’énergie verte gâche la vue.

La question de savoir comment rendre heureux les baleines, les flottes de pêche et les cargos est toujours d’actualité.

À environ 90 milles de la côte, dans l’un des endroits les plus venteux de la planète, les hélicoptères ont effectué une lente boucle devant le tout nouveau parc éolien de Norvège, baptisé Hywind Tampen, construit par le géant public de l’énergie Equinor.

Les machines, de loin, ressemblent à des moulinets. Mais de près, ils sont énormes : chacun est presque aussi haut que la Tour Eiffel, au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison, et pèse 12 000 tonnes, soit l’équivalent de 60 Boeing 747.

Ils sont maintenus en place par certaines des chaînes les plus lourdes jamais fabriquées, attachées au fond marin par des « ancres à succion » qui s’enfouissent dans le sable – en expirant et en inhalant de l’air – comme dans un roman de science-fiction.

« C’est un miracle qu’ils flottent », a déclaré Ole Arild Larsen, directeur des opérations de Hywind Tampen. Il plaisantait. Il a passé sa carrière à s’assurer qu’ils le fassent.

Il a comparé la conception de la « bouée à espar » de son entreprise à une bouteille d’eau bouchée, semi-immergée dans la mer. Dans ce cas, la « bouteille » est un gigantesque tube de béton creux, scellé aux deux extrémités et lesté de gravier et d’eau pour abaisser le centre de gravité et servir de contrepoids pour maintenir la plate-forme verticale.

Les turbines montent, plongent et se balancent au gré de la houle. Ils sont minces, élégants et un peu effrayants.

Au fur et à mesure que nous passions, les pales de balayage – chacune mesurant 265 pieds de long – semblaient tourner lentement, délibérément, dans l’air léger. Mais les apparences peuvent être trompeuses : les pales se déplacent à 180 mph. Un seul tour fournit suffisamment d’électricité pour alimenter une maison norvégienne pendant une journée. Les pales tournent 10 à 15 fois par minute ; il y a 1 440 minutes dans une journée, 525 600 minutes dans une année…

Ce parc éolien flottant ne fournira pas d’électricité au rivage, mais fournira 35 % de la demande annuelle en électricité – environ 88 mégawatts – pour cinq plates-formes pétrolières offshore, qui utilisent de grandes quantités d’énergie pour séparer le pétrole, le gaz et l’eau des puits. .

Alors oui, Hywind Tampen soutient une industrie sale – une industrie qui s’est révélée lucrative pour la Norvège, en contribuant à la croissance d’un fonds souverain d’une valeur de 1 400 milliards de dollars, au détriment du climat.

Les 11 nouvelles turbines ne réduiront que légèrement les émissions globales du pays cette année, de 0,4 pour cent. La Norvège aurait besoin de plusieurs milliers de turbines en mer du Nord pour atteindre son engagement climatique de zéro émission nette de carbone d’ici le milieu du siècle.

Mais les responsables estiment que les parcs éoliens flottants constituent une étape révolutionnaire essentielle dans une transition énergétique.

Les hélicoptères ont atterri sur la plate-forme C du champ pétrolier et gazier de Gullfaks. À quelques kilomètres de là, des pales de turbine fauchaient la brume. Magasin du Premier ministre Jonas Gahr a regardé dehors et a dit qu’il appréciait le symbolisme de la juxtaposition.

« Les mêmes ingénieurs qui ont construit cela », a déclaré Store au Washington Post, en désignant la plate-forme pétrolière sur laquelle nous nous trouvions, « ont construit cela ». Il désigna le parc éolien. « Nous en sommes fiers », a-t-il déclaré.

Il prédit que le monde continuera à avoir besoin de pétrole et de gaz dans les décennies à venir. « Mais les plates-formes pétrolières vont s’effondrer », a-t-il déclaré, à mesure que l’industrie éolienne progresse d’une manière que l’on croyait auparavant inimaginable, aidée par le transfert de technologie et de savoir-faire issus de l’exploitation du pétrole et du gaz offshore.

Store a ajouté que lorsqu’il s’est entretenu avec le président Biden, « c’est de cela que nous parlons… du vent océanique ».

Lorsque le premier parc éolien offshore au monde, Vindeby au Danemark, a été construit en 1991, peu de gens pensaient qu’il était pratique, voire possible, d’exploiter des éoliennes offshore. Les conditions étaient trop dures.

Vindeby était assis à seulement un mile au large dans 12 pieds d’eau. Aujourd’hui, la « limite technico-économique » pour les éoliennes fixées au fond marin est d’environ 160 pieds.

Mais les sociétés énergétiques ont établi des cartes détaillées pour montrer où les vents mondiaux soufflent le mieux. Ils ont découvert que 80 pour cent du potentiel éolien offshore mondial se trouve dans des eaux plus profondes que 200 pieds, selon le Global Wind Energy Council, un groupe industriel.

Les eaux plus profondes sont celles où souffle le vent.

La technologie permettant de capter ce vent est encore jeune. Il existe une demi-douzaine de modèles différents en circulation pour déterminer la meilleure façon de faire flotter les éoliennes. Les coûts sont élevés, la situation économique est incertaine et le soutien gouvernemental est hésitant.

Avant l’installation des turbines Hywind Tampen cet été, il n’existait que trois parcs éoliens flottants sur la planète fournissant de l’énergie commerciale : un au Portugal et deux en Écosse. Une poignée de prototypes ont également été déployés.

Mais les sociétés énergétiques considèrent que l’environnement offshore plus profond est exploitable à l’infini.

Mads Nipper, directeur général du développeur éolien danois Orsted, affirme qu’il pourrait être possible de développer des projets éoliens flottants dans des eaux de 1 000 mètres de profondeur, soit environ 3 280 pieds, soit plus d’un demi-mile de profondeur.

Kjetil Hove, responsable de l’exploration et de la production d’Equinor en Norvège, imagine des milliers de turbines flottantes construites dans le monde dans les années à venir.

Lors d’une récente vente aux enchères de plusieurs milliards de dollars visant à louer les eaux au large de l’Écosse à des producteurs éoliens, plus de la moitié devaient être des projets flottants. Des parcs flottants pourraient être en route vers la Corée du Sud, le Chili, le Japon, le Vietnam et la côte ouest des États-Unis.

« Ce ne sera pas une tâche facile », a prévenu Hove.

La construction et l’exploitation de projets éoliens offshore flottants sont complexes et coûteuses.

Hywind Tampen était initialement estimé à 500 millions de dollars. Mais les coûts ont grimpé à 7oo millions de dollars. Les retards et les dépassements, a déclaré l’entreprise, étaient causés par l’inflation, ainsi que par des obstacles dans la chaîne d’approvisionnement, en particulier pour l’acier – des défis aggravés par la pandémie et les retombées de la guerre en Ukraine. Le gouvernement norvégien a fortement subventionné le projet.

Chacune des machines a été construite à quai, dans un port en eau profonde. Ils ont ensuite été remorqués vers la mer et attachés aux ancres à succion géantes. Il faut 19 ancres communes pour retenir les 11 éoliennes, attachées par des chaînes suffisamment lourdes pour sécuriser un cuirassé.

Des vents plus forts entraînent des conditions plus difficiles.

Des mers de 20 pieds – la hauteur d’un immeuble à deux étages – ne sont pas rares ici. Il en va de même pour les vents dépassant 40 mph. Ces éoliennes ne peuvent pas chercher refuge dans un port sûr. Ils ne peuvent pas se présenter pour cela.

Un logiciel sophistiqué permet de « piloter » les machines. Il peut ajuster l’inclinaison des pales et la façon dont elles font face au vent, pour maintenir les éoliennes droites et équilibrées – et combattre les forces de la mer et de la tempête, le lacet, le tangage, le roulis, le balancement, la montée et le soulèvement.

En survolant le parc éolien – ou avec un bon objectif de caméra depuis la plate-forme pétrolière – on peut voir les éoliennes flottantes non seulement monter et descendre dans les vagues, mais aussi s’incliner, se penchant face au vent. Plus difficiles à voir à l’œil humain, les engins peuvent aussi dériver un peu, comme un bateau au mouillage.

Vous ne pouvez pas faire atterrir un hélicoptère au sommet d’une éolienne. Il n’y a pas de place. Vous pourriez suspendre un ouvrier, si vous en aviez vraiment besoin. Mais tu ne veux pas. Au lieu de cela, les équipes de maintenance viennent en bateau et grimpent sur des échelles.

Larsen a déclaré que les machines s’éteignent automatiquement en cas de vents extrêmes. Mais ils doivent affronter seuls les tempêtes.

Les communautés de pêche et de navigation se méfient de l’ère à venir de l’énergie éolienne offshore – la perspective de milliers de machines en haute mer.

Il en va de même pour les environnementalistes, qui soutiennent les énergies renouvelables mais veulent être assurés que les turbines océaniques ne nuisent pas aux baleines, aux poissons et aux oiseaux.

Les critiques des parcs éoliens conventionnels se plaignent souvent du bruit – des bruits faibles qu’ils émettent au ralenti des moteurs à réaction – et de leur apparence.

Les partisans de l’énergie éolienne offshore flottante affirment que les éoliennes seront certainement inouïes, et pour la plupart invisibles, si loin des côtes. Mais ils conviennent qu’ils doivent s’adapter aux voies de navigation, aux zones de pêche et aux routes de migration des oiseaux.

Sur la plate-forme pétrolière Gullfaks, le prince héritier de Norvège Haakon a réalisé la cascade cérémonielle, connectant deux câbles électriques pour célébrer l’ouverture du parc éolien. Les ouvriers sur la plate-forme brandissaient des drapeaux norvégiens.