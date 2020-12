31 mai 19h45: Theo Hayez et un ami anonyme ont été filmés par une caméra de vidéosurveillance dans un magasin de bouteilles local à Byron Bay.

31 mai 23h: La dernière observation confirmée de Hayez. Il a été aperçu en train de quitter le bar du Cheeky Monkey.

1er juin AM: Le dernier message WhatsApp confirmé a été envoyé depuis le téléphone de Theo.

1er juin 13h42: Le téléphone de Theo a sonné pour la dernière fois.

6 juin: Theo a été porté disparu à la police locale.

9 juin: La police a mené une importante recherche terrestre, maritime et aérienne dans la région de Byron Bay avec l’aide d’agents de sauvetage, du service d’urgence de l’État, d’un hélicoptère de sauvetage et de sauveteurs.

10 juin: Les habitants et d’autres routards se sont joints à la recherche de Theo.

10 juin-16 juin: Les équipages de SES, la brigade canine, les sauveteurs, les volontaires locaux et la police continuent de fouiller les promontoires de Byron Bay, à l’est et au nord de la ville, ainsi que les plages et les marécages.

16 juin: La mère de Theo, Vinciane Delforge, a déclaré à un radiodiffuseur français en Belgique qu’elle espérait que son fils allait bien, mais a déclaré que sa disparition était totalement hors de son caractère.

17 juin: Le père de Theo, Laurent Hayez, se rend à Byron Bay pour aider à la recherche de son fils Theo. Il lance un appel émouvant demandant à l’Australie de continuer à chercher son fils et jure de rester dans le pays jusqu’à ce qu’il soit retrouvé.

Il espère que WhatsApp coopérera avec la police pour décoder les derniers messages envoyés par Theo – un exploit, dit-il, qui pourrait changer le cours de la recherche.

La police avoue qu’elle est toujours «déconcertée» par l’affaire et qu’elle garde toutes les pistes d’enquête ouvertes.

Les détectives d’homicide se joignent à la recherche de Theo.

3 juillet: La police de NSW a annoncé que la recherche à grande échelle de l’adolescent avait été annulée, mais les enquêtes sont en cours.

12 juillet: Le père au cœur brisé de Théo rentre chez lui.

17 juillet: Le grand psychologue légiste Tim Watson-Munro pense que Theo aurait pu être victime d’un tueur en série inconnu, avec deux routards de 20 ans qui ont disparu sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud des mois auparavant.

18 juillet: Les parents de Theo révèlent qu’ils croient qu’il est toujours en vie et espèrent qu’il est dans une commune.

Août: Un groupe dévoué d’habitants de Byron Bay a fait venir des chiens cadavres pour rechercher le touriste belge disparu Theo Hayez.

Les chiens et leurs maîtres ont récuré la brousse dans le Parc national d’Arakwal, y compris Tallow Beach.

Septembre: Le père de Théo, Laurent Hayez, revient en Australie pour poursuivre sa recherche de son fils.

16 septembre: La police annule la recherche de Theo et renvoie son cas au coroner.

13 octobre: La famille de Theo confirme qu’une casquette trouvée dans une brousse dense près de l’endroit où le dernier téléphone du routard disparu lui appartenait.