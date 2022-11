Des entreprises s’allient à des écologistes pour pousser le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique à protéger la biodiversité

Par Rochelle Baker, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Les entreprises exhortent le gouvernement de la Colombie-Britannique à tirer parti de l’offre d’Ottawa d’investir des centaines de millions pour sauver les écosystèmes menacés à l’approche de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité à Montréal le mois prochain.

Au total, 250 entreprises soutiennent une résolution exhortant le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, à éviter l’extinction et la crise climatique en soutenant la promesse 30 × 30 du gouvernement fédéral – de protéger 30% des terres et des eaux du pays d’ici 2030.

Le Canada espère obtenir des engagements similaires de la part d’autres dirigeants mondiaux lors de la conférence des Nations Unies, également connue sous le nom de COP15, où des pays du monde entier négocieront un cadre de biodiversité pour ralentir l’événement d’extinction massive d’origine humaine qui risque d’anéantir un million d’espèces.

De toutes les provinces et territoires, la Colombie-Britannique est la plus riche en biodiversité, mais elle compte également le plus grand nombre d’espèces menacées d’extinction. Jusqu’à 278 espèces, dont la chouette des terriers, le caribou des montagnes du Sud, le carcajou d’Amérique et la salamandre tigrée de l’Ouest, sont en péril.

Les entreprises s’associent à l’Endangered Ecosystems Alliance et à Nature Canada pour faire pression pour des protections permanentes dans les zones les plus menacées, telles que les prairies du sud de l’intérieur, la zone côtière de sapins de Douglas dans l’est de l’île de Vancouver et les forêts anciennes côtières emblématiques de la province.

Les entreprises ont l’oreille du gouvernement

Il existe une gamme de petites et moyennes entreprises impliquées, représentant les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de l’alimentation ainsi que des sociétés de marketing, de technologie, de conception et de conseil, a déclaré Ken Wu, directeur exécutif de l’Endangered Ecosystems Alliance.

Le secteur des affaires du Canada et d’autres groupes sociaux en dehors du mouvement environnemental sont de plus en plus conscients que la sauvegarde de la biodiversité est essentielle pour protéger la santé humaine et favoriser une économie plus diversifiée, résiliente et prospère, a déclaré Wu.

Cette compréhension ne se limite pas au Canada. Le rapport 2022 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial avertit que la perte de biodiversité est l’une des trois principales menaces auxquelles l’humanité sera confrontée au cours de la prochaine décennie, en tandem avec l’échec de l’action climatique et les conditions météorologiques extrêmes.

Unir nos forces avec des alliés non traditionnels tels que des entreprises, des syndicats, des groupes confessionnels et des organisations à but non lucratif a un effet beaucoup plus important pour garantir les objectifs de conservation et l’oreille du gouvernement, a déclaré Wu.

“Les entreprises exercent une influence disproportionnée sur tous les gouvernements pour la simple raison qu’elles génèrent beaucoup de recettes fiscales, créent des emplois et constituent le fondement de l’économie”, a-t-il déclaré.

“Ainsi, les gouvernements ont tendance à écouter le lobby des entreprises beaucoup plus attentivement qu’ils ne le font le manifestant écologiste moyen.”

La Colombie-Britannique ne s’est pas encore engagée envers les objectifs du Canada en matière d’aires protégées.

La province déclare avoir protégé près de 20% de son assise territoriale, mais le chiffre est le résultat d’une comptabilité créative – avec seulement 15,5% réellement sous protection solide dans les parcs ou les véritables zones de conservation de la nature, a déclaré Wu, citant une étude réalisée en 2022 par la section de la Colombie-Britannique de la Société pour la nature et les parcs du Canada.

Au mépris des normes internationales de désignation de conservation, la Colombie-Britannique signale 4% supplémentaires de terres «protégées» incluses dans les zones de gestion des forêts anciennes, les zones d’habitat faunique et les zones de terres sauvages, a constaté la CPAWS BC.

Bien que les désignations incluent certaines mesures de protection, elles ne sont pas permanentes et peuvent être tranquillement ajustées par le gouvernement, a déclaré Wu. Plus alarmant encore, ils permettent souvent des activités industrielles telles que la coupe à blanc, le pétrole et le gaz et la construction de routes dans des écosystèmes à risque comme les forêts anciennes du fond des vallées.

Une autre faille dans l’effort de conservation de la province est que les zones présentant certaines des valeurs de biodiversité les plus élevées sont sous-représentées dans le système des parcs de la Colombie-Britannique, tandis que les zones alpines ou de haute altitude avec une biodiversité plus faible et une demande moins concurrentielle de l’industrie ou du développement sont mieux protégées.

Négocier un accord nature

La province et le gouvernement fédéral négocient actuellement une entente conjointe sur la nature pour renforcer la conservation dans la province en partenariat avec les peuples autochtones.

Ottawa a réservé 2,3 milliards de dollars pour la protection des écosystèmes terrestres à travers le Canada, dont la part de la Colombie-Britannique pourrait se situer entre 200 et 400 millions de dollars – ou plus – si elle intensifie et crée de nouvelles aires protégées, en particulier celles gérées par les Premières Nations, a déclaré Wu. . Le gouvernement fédéral a également engagé 55 millions de dollars spécifiquement pour protéger les forêts anciennes à risque. Mais la Colombie-Britannique doit investir dans la biodiversité et fournir un financement de contrepartie, a-t-il ajouté.

Wu espère qu’avec la COP15 qui approche et un nouveau premier ministre en place, le gouvernement de la Colombie-Britannique se débarrassera de son engagement terne envers l’environnement.

Eby s’est engagé à bloquer les nouvelles infrastructures pour le pétrole et le gaz et à accélérer la protection des forêts anciennes, mais les détails sont encore rares.

Les gouvernements peuvent craindre de perdre des revenus industriels et des emplois s’ils créent des parcs ou des zones protégées, a déclaré Wu, mais des études montrent que les zones protégées et riches en biodiversité peuvent générer des économies locales durables et des emplois dans les secteurs du tourisme, de l’immobilier, des loisirs et de l’hôtellerie.

“Lorsque vous protégez la nature, vous avez une meilleure qualité de vie environnementale et cela attire une main-d’œuvre qualifiée dans ces régions”, a déclaré Wu.

Scott Sinclair, signataire de la résolution commerciale, a accepté, affirmant que les points chauds de la biodiversité de la Colombie-Britannique attirent des gens du monde entier pour vivre et travailler.

“La protection de nos écosystèmes menacés est une priorité majeure qui profite à notre entreprise, à notre personnel et à notre économie”, a déclaré Sinclair, PDG de SES Consulting, une société spécialisée dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments.

“SES a été en mesure d’embaucher un personnel incroyable avec une formation spécialisée en efficacité qui partage nos valeurs de conservation, en partie à cause de leur désir de vivre à proximité des arbres géants, du frai du saumon, des aigles en plein essor, des ours et bien plus encore.”

-Rochelle Baker / Initiative de journalisme local / Observatrice nationale du Canada

