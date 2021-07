Des entreprises israéliennes ont aidé l’espionnage saoudien malgré le meurtre de Khashoggi

Depuis lors, l’Arabie saoudite a continué à utiliser les logiciels espions pour surveiller les dissidents et les opposants politiques.

Mais le gouvernement israélien a encouragé NSO et deux autres sociétés à continuer de travailler avec l’Arabie saoudite, et a délivré une nouvelle licence pour qu’une quatrième fasse un travail similaire, mettant ainsi fin à toute préoccupation concernant les violations des droits humains, selon un haut responsable israélien et trois personnes affiliées à l’organisation. entreprises.

TEL AVIV — Israël a secrètement autorisé un groupe de sociétés de cybersurveillance à travailler pour le gouvernement de l’Arabie saoudite malgré la condamnation internationale de l’abus de logiciels de surveillance par le royaume pour écraser la dissidence, même après le meurtre saoudien du journaliste Jamaal Khashoggi, de responsables gouvernementaux et d’autres familier avec les contrats dit.

Le fait que le gouvernement israélien ait encouragé ses entreprises privées à faire du travail de sécurité pour le royaume – l’un de ses adversaires historiques et une nation qui ne reconnaît toujours pas officiellement Israël – est une preuve supplémentaire de la réorganisation des alliances traditionnelles dans la région et de la stratégie par Israël et plusieurs pays du golfe Persique à unir leurs forces pour isoler l’Iran.

NSO est de loin la plus connue des entreprises israéliennes, en grande partie à cause des révélations au cours des dernières années selon lesquelles son programme Pegasus a été utilisé par de nombreux gouvernements pour espionner, et finalement emprisonner, des militants des droits humains.

NSO a vendu Pegasus à l’Arabie saoudite en 2017. Le royaume a utilisé le logiciel espion dans le cadre d’une campagne impitoyable pour écraser la dissidence à l’intérieur du royaume et pour traquer les dissidents saoudiens à l’étranger.

On ne sait pas publiquement si l’Arabie saoudite a utilisé Pegasus ou d’autres logiciels espions de fabrication israélienne dans le complot visant à tuer M. Khashoggi. NSO a nié que son logiciel ait été utilisé.

Le ministère israélien de la Défense a également autorisé le travail saoudien à une société appelée Candiru, qui Microsoft accusé la semaine dernière d’aider ses clients gouvernementaux à espionner plus de 100 journalistes, politiciens, dissidents et défenseurs des droits humains à travers le monde.