Des entreprises familiales de Longmont se regroupent après de récentes effractions

La propriétaire Laxmi Shrestha a reçu un appel de la police de Longmont, vers minuit le 19 mai. Le restaurant Everest de sa famille, situé au 2130 Main St., avait été cambriolé et son argent et ses biens sentimentaux avaient été volés.

« C’était très émouvant », a déclaré Shrestha. « Quand la police a appelé, j’étais vraiment dévastée. »

Le cambrioleur a pris de la monnaie dans la caisse enregistreuse, le chéquier de Shrestha, l’argent du pot de dons et même des pièces de 25 cents dans le distributeur de bonbons. Shrestha a déclaré que la famille avait dû débourser environ 1 000 dollars pour répondre à l’effraction.

Mais le restaurant Everest n’était pas le seul concerné. Lorsque les propriétaires du studio de tatouage Black Kraken au 1110 Main St. ont été contactés par la police la nuit même, ils ont découvert que leur entreprise avait été cambriolée et qu’elle avait des trous béants dans le plafond et un mur nord, ainsi que des machines à tatouer manquantes. Le chéquier de Shrestha a été retrouvé parmi les dégâts.

Les propriétaires ont déterminé qu’un ou des cambrioleurs étaient entrés en perçant un trou dans le plafond, comme ils l’avaient fait au restaurant Everest. Mais au Black Kraken Tattoo Studio, le ou les cambrioleurs sont allés plus loin et ont accédé au commerce de détail voisin en découpant un trou dans le mur.

Au cours des mois suivants, Tasha Minyard, copropriétaire du Black Kraken Tattoo Studio, a appris que d’autres petites entreprises le long de Main Street étaient ciblées, notamment Soapy Jane’s Laundromat au 1030 Main St. et The Jeweler au 2130 Main St.

Les propriétaires de Soapy Jane’s Laundromat et de The Jeweler n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le restaurant Everest et le studio de tatouage Black Kraken ont continué d’être pris pour cible. Shrestha a déclaré qu’une porte arrière du magasin avait été brisée alors qu’elle était sur place le 24 juillet. En juillet, trois employés du studio de tatouage Black Kraken ont été cambriolés sous la menace d’une arme à feu. Le magasin a été cambriolé à nouveau le 18 août.

« C’était vraiment dur pour les gens ici qui étaient sous la menace d’une arme de se remettre de ça », a déclaré Minyard. « C’était tard dans la nuit, ce type est entré comme ça. C’était une violation de leurs émotions. »

« C’est vraiment dangereux », a déclaré Shrestha. « Chez soi, on ne se sent plus en sécurité. »

Certains tatoueurs de Black Kraken pensent que les habitants de Longmont ont connu des moments difficiles sur le plan financier et se sont tournés vers les cambriolages et les effractions pour joindre les deux bouts.

« Que disent-ils ? Les temps désespérés appellent des mesures désespérées », a déclaré Mick Minyard, copropriétaire de Black Kraken Tattoo.

Tasha Minyard a déclaré que l’entreprise avait perdu plus de 10 000 $ en dommages qui n’ont pas été couverts par l’assurance.

« Nous sommes une petite entreprise, nous sommes simplement des êtres humains. Nous ne bénéficions pas du soutien d’une grande société. Chaque fois que cela se produit, non seulement sur le plan émotionnel mais aussi financier, nous devons nous en remettre nous-mêmes », a-t-elle déclaré.

Les propriétaires de la boutique The Stix Smoke and Vape, Brad et Covenant Helmandollar-Campos, sont des amis des Minyards et ont exprimé à quel point ils étaient frustrés par les dommages causés à d’autres entreprises locales.

« Les petites entreprises dirigent Longmont », a déclaré Covenant Helmandollar-Campos. « Je suis très fière d’en faire partie. Je suis si heureuse que nous ayons pu nouer des liens avec d’autres petites entreprises et nous entraider. »

Brad et Covenant Helmandollar-Campos ont aidé les Minyard en leur fournissant un système de sécurité. Ils ont également donné à Shrestha les images de surveillance du cambrioleur après une effraction et sont restés debout jusqu’aux premières heures du matin pour tenter d’attraper le cambrioleur.

Covenant Helmandollar-Campos a également exprimé son indignation devant le fait que le cambrioleur ait pu commettre des effractions pendant si longtemps.

Jeudi, la police de Longmont a désigné William Caile comme personne d’intérêt dans les cambriolages. Selon les dossiers judiciaires en ligne, Caile a neuf condamnations antérieures dans le comté de Boulder et trois affaires en cours liées à un cambriolage, un incendie criminel et un vol.

« Nous savons qui est ce type », a déclaré Covenant Helmandollar-Campos. « Pourquoi est-il autorisé à sortir ?[…]C’est incroyablement exaspérant. »

Tasha Minyard a déclaré que même si des systèmes de sécurité sont désormais en place, les artistes craignent toujours d’être à nouveau victimes.

« Sur le plan émotionnel, nous sommes désormais en état d’alerte maximale. Cela pourrait se reproduire. Cela pourrait arriver à n’importe qui », a-t-elle déclaré.

Tasha Minyard a déclaré que toute personne souhaitant aider mais ne pouvant pas faire de don à GoFundMe peut partager le lien GoFundMe, visiter la boutique ou partager l’art de la boutique.