Des entreprises extérieures soumissionnent pour construire le nouvel aréna de Sudbury, certaines en partenariat avec des architectes locaux

Il s’agit d’un projet dont le conseil municipal du Grand Sudbury parle depuis des décennies et, naturellement, les architectes locaux imaginent depuis longtemps à quoi pourrait ressembler un nouvel aréna ou un nouveau centre événementiel.

Même si aucun nom local ne figurait sur la récente liste d’offres soumises par la ville pour la conception architecturale du projet de 200 millions de dollars, certaines entreprises de Sudbury affirment que cela ne signifie pas nécessairement qu’elles ne seront pas impliquées.

Au moins deux d’entre eux déclarent avoir dû s’associer à de plus grandes entreprises extérieures pour se qualifier pour l’étape de proposition.

« Pour être en mesure de remporter le projet, vous deviez démontrer que vous aviez réalisé trois projets d’arène de taille et de complexité similaires », a déclaré Tim James de 3rdLine Studio.

Tim James, à gauche, pratique l’architecture chez 3rdLine.Studio dans le nord de l’Ontario depuis plus de 30 ans. (Soumis par 3rdLine.Studio)

« Aucun cabinet d’architectes basé à Sudbury ne possède ce genre d’expérience. »

3rdLine Studio s’est associé à Perkins + Will de Toronto pour leur offre. Ils se sont associés à cette entreprise pour des projets antérieurs au centre-ville, comme le YMCA et les édifices du gouvernement fédéral.

« Notre approche a toujours été de diviser le projet 50/50 », a déclaré James.

L’une des plus anciennes firmes d’architecture de Sudbury, Bélanger Salach Architecture, a utilisé une stratégie similaire pour sa soumission.

Si elle est sélectionnée pour le projet, la société partagera également le travail à parts égales avec la société américaine Populous.

L’architecte Amber Salach affirme qu’il s’agit d’une manière efficace de procéder : un partenaire possédant une expertise locale et des bottes sur le terrain, et l’autre possédant une expérience et une expertise internationales dans les arènes.

« Je pense que la plupart des entreprises estiment que c’est la meilleure approche pour donner vie à ce projet », a-t-elle déclaré.

Ce projet semble presque personnel, déclare un architecte local

Tous deux affirment qu’être sélectionné pour concevoir la nouvelle arène serait le projet de leur vie.

« Nous sommes très enthousiasmés par l’élan pris au cours des derniers mois, avec l’achat de propriétés et la revitalisation du plan directeur du centre-ville », a déclaré Salach.

Amber Salach est architecte chez Bélanger Salach Architecture à Sudbury. L’entreprise fête cette année ses 60 ans d’activité. (Soumis par Bélanger Salach Architecture)

Quant à James, il dit que le projet semble presque personnel aux architectes de Sudbury.

« On a toujours eu l’impression que l’aréna devait être situé au cœur du centre-ville », a-t-il déclaré, faisant référence au débat vieux de dix ans sur l’endroit où le nouvel aréna devrait être construit.

« Nous sommes tellement excités et impressionnés que tout se met enfin en place. »

Les autres cabinets d’architectes proposant de concevoir le nouveau centre événementiel de Sudbury sont DIALOG Alberta, Brisbin Brook Beynon et ZAS architects.

Certaines des autres entreprises de Sudbury qui ont postulé auprès de la ville pour obtenir les plans de l’appel d’offres comprennent Caritas Development, Centreline Architecture, Danielson Architecture, Perry + Perry et Luciw Boudreau Architecture. On ne sait pas clairement qui s’est associé aux cinq soumissionnaires finaux.

Le personnel municipal prévoit qu’un accord pour les services architecturaux serait signé avant la fin novembre, selon un rapport actuellement soumis au conseil municipal.