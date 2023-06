Des entreprises en difficulté à Surrey, en Colombie-Britannique, demandent à Ottawa de prolonger le délai de remboursement des prêts en cas de pandémie

La Chambre de commerce de Surrey a déclaré qu’elle exhortait Ottawa à prolonger à nouveau la date limite de remboursement qui approche à grands pas pour les prêts d’urgence en cas de pandémie. Selon elle, de nombreuses petites entreprises ne pourront pas rembourser sans fermer.

La présidente et chef de la direction, Anita Huberman, a déclaré qu’environ 600 entreprises de Surrey, au sud-est de Vancouver, la plupart n’ayant qu’une poignée d’employés, sont déjà aux prises avec une « tempête parfaite » de hausse des coûts, de retards dans la chaîne d’approvisionnement et de pénurie de main-d’œuvre.

Et avec la date limite de remboursement des prêts du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) qui se profile en décembre, « un autre ingrédient de la tempête parfaite est sur le point de surgir alors que nous sommes confrontés à la » grande opportunité « de rembourser leur prêt qu’ils ne peuvent pas rembourser à cette fois », a déclaré Huberman à CBC.

« Tout est en jeu en ce moment en termes de rentabilité globale. »

Selon un porte-parole du ministère fédéral des Finances, environ 890 000 petites entreprises et organisations à but non lucratif à travers le Canada ont reçu plus de 49 milliards de dollars en prêts dans le cadre du programme CUEC.

Les prêts sans intérêt, administrés par des banques privées mais garantis par le gouvernement fédéral, ont fourni jusqu’à 60 000 $ aux entreprises éligibles pour les adaptations à la pandémie et l’équipement de protection individuelle, et devaient initialement être remboursés le 31 décembre 2022.

L’année dernière, Ottawa a prolongé le délai d’un an jusqu’au 31 décembre 2023, afin que l’entreprise puisse bénéficier d’une remise d’un tiers du prêt et ne paie aucun intérêt.

Mais si les entreprises ne peuvent pas payer intégralement d’ici la fin de cette année, elles ne seront plus éligibles à aucune remise et devront rembourser le total d’ici le 31 décembre 2025 avec un intérêt de 5 % ajouté en plus.

La présidente du Surrey Board of Trade, Anita Huberman, a déclaré que les entreprises sont confrontées à une «tempête parfaite» de pressions et ont besoin de plus de temps pour rembourser leurs prêts fédéraux. (Chambre de commerce de Surrey)

Huberman dit que prolonger le délai de remboursement complet et sans intérêt jusqu’en décembre 2025 pourrait faire la différence entre la fermeture ou la survie d’une entreprise.

« Cela signifierait l’opportunité pour les entreprises de pouvoir économiser de l’argent, de rembourser ce prêt, de pouvoir gagner de l’argent », a déclaré Huberman.

De nombreuses entreprises, notamment dans le commerce de détail, les arts et la culture et la fabrication, ne sont toujours pas revenues aux niveaux d’activité et de marges bénéficiaires d’avant la pandémie, a-t-elle ajouté.

Dans une déclaration à CBC News, un porte-parole du ministère fédéral des Finances a refusé de dire si le délai serait à nouveau prolongé.

« Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, le gouvernement fédéral a agi rapidement pour fournir une aide d’urgence et s’assurer que les Canadiens et les entreprises canadiennes pourraient traverser la tempête », a déclaré Katherine Cuplinskas, soulignant la prolongation initiale d’un an.

« Ce programme était essentiel pour garantir que les petites entreprises canadiennes pouvaient non seulement survivre à la pandémie, mais prospérer pendant la reprise. »

Nela Hallwas dit qu’un prêt fédéral était une bouée de sauvetage pour XBa Dance Center pendant la pandémie, mais son entreprise ne s’est pas suffisamment rétablie pour même commencer à le rembourser d’ici la fin de cette année. (Fourni/Nela Hallwas)

Les efforts de reconstruction « avancent lentement »

La reprise est toujours en cours pour le studio de danse inclusif de Nela Hallwas pour enfants et adultes à South Surrey.

Hallwas, fondatrice et directrice du XBa Dance Center, dit que la pandémie a décimé son studio, qui propose des cours pour les enfants handicapés, du jour au lendemain en 2020.

« La dernière chose que je voulais, c’était un prêt », a déclaré Hallwas à CBC. « Je n’avais pas de choix. »

Hallwas a reçu 40 000 $ du CEBA, dont 10 000 $ lui seraient remis si elle remboursait le reste à temps.

Mais depuis lors, elle dit que sa banque lui a dit qu’elle devait rembourser la totalité du montant, ce qu’elle ne peut pas sans encaisser son épargne-retraite.

Elle a payé son personnel mais n’a pas touché de salaire depuis trois ans et affirme que les coûts de location, de théâtre de récital et de fournitures n’ont fait qu’augmenter.

« C’est notre troisième année de reconstruction et ça commence tout juste à avancer », a déclaré Hallwas.

Hallwas dit que les prêts devraient être annulés, au moins partiellement, pour les organisations qui fournissent un service communautaire comme le sien.

« Je trouverai un moyen de rembourser mon prêt », a déclaré Hallwas. « Mais je pourrais utiliser un peu de justice et je pourrais utiliser une pause. »