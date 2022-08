Des entreprises chinoises se rendent en Suisse pour lever des fonds grâce à des introductions en bourse

Quatre sociétés chinoises ont levé environ 1,5 milliard de dollars en juillet en émettant des actions sur la Six Swiss Exchange via un nouveau programme China Stock Connect.

BEIJING – Les entreprises chinoises cherchant à lever des fonds à l’étranger se sont tournées vers la Suisse – et ont obtenu une approbation réglementaire rapide pour le faire.

C’est selon Baker McKenzie, qui a déclaré avoir agi en tant que conseiller juridique pour les quatre premières sociétés chinoises à inscrire des actions via un nouveau programme de connexion avec la Suisse le 28 juillet. a levé environ 1,5 milliard de dollars.

L’autorité chinoise de réglementation des valeurs mobilières a approuvé la nouvelle émission d’actions en “quelques semaines seulement”, a déclaré Wang Hang, associé de la pratique des marchés des capitaux de Baker McKenzie à Pékin. Il a noté que le processus d’approbation des autres émissions d’actions pourrait prendre quelques mois, voire six mois.

La China Securities Regulatory Commission n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC.

Les dernières cotations ne sont pas des offres publiques initiales, mais reflètent un nouveau canal pour les entreprises chinoises cotées sur le marché des actions A de Chine continentale pour lever des capitaux à l’étranger.

Les quatre sociétés — GEM, Gotion High-tech, Keda Industrial Group et Ningbo Shanshan — ont émis des certificats de dépôt mondiaux (GDR) à la Six Swiss Exchange dans le cadre d’un nouveau programme de connexion d’actions sino-suisse avec les bourses de Shanghai et de Shenzhen. Les quatre sociétés opèrent dans les nouvelles énergies ou les industries manufacturières.