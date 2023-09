Des entreprises attaquées par des cybercriminels

Le PDG d’Okta, Todd McKinnon, a déclaré vendredi à Jim Cramer de CNBC que toutes les entreprises étaient attaquées par des cybercriminels. Okta fournit un logiciel de gestion des identités aux entreprises, et plus tôt dans la semaine, l’un de ses clients, MGM Resorts a été confrontée à un incident majeur de cybersécurité qui a considérablement perturbé les propriétés de l’entreprise à travers le pays.

McKinnon a expliqué qu’il ne commenterait pas publiquement le problème en cours, mais a déclaré que la société travaillait avec MGM. Il a également affirmé que le système et les produits d’Okta sont sécurisés et n’ont pas été piratés.

« Client d’Okta ou pas », a-t-il déclaré, « ils subissent tous des attaques massives de la part des cybercriminels. Le montant que les cybercriminels peuvent gagner en attaquant des entreprises, des organisations et des gouvernements est extrêmement élevé. Donc, tout le monde est attaqué. »

McKinnon a déclaré que le secteur de la sécurité dans son ensemble peut mieux lutter contre les cybercriminels en travaillant ensemble. Il a ajouté que chaque organisation dispose de données sensibles et que, même si la numérisation et l’automatisation ont été bénéfiques pour les affaires et la croissance, elles ont créé des risques.

« Les méchants attaquent chaque faiblesse, et notre force en tant qu’industrie dépend de notre maillon le plus faible. L’une des choses dont nous sommes fiers chez Okta est de travailler en très étroite collaboration avec tous les acteurs de l’écosystème », a-t-il déclaré. dit.