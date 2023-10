Des entrepreneurs reprennent le projet d’entrepôt du Spaulding Business Park dans la ville de Tonawanda

Pour une chanson et une danse

Non, ce n’est pas l’acteur et le chanteur, mais Eric Bogart et Michael Sinatra interprètent une nouvelle fois leur numéro d’entrepôt.

Les deux amis entrepreneurs de longue date qui possèdent Bogart-Sinatra Development se sont associés à un troisième ami, Mike Vaccaro, pour reprendre le projet d’entrepôt de Spaulding Business Park de 45 760 pieds carrés dans la ville de Tonawanda, après que l’ancien propriétaire et promoteur ait décidé de reculer.















Joseph Paolini, propriétaire de Paolini Enterprises à Sanborn, avait proposé de construire cinq bâtiments de 9 152 pieds carrés chacun, sur un terrain de 4 acres au coin de Gibson Street et Hackett Drive. Il prévoyait de les louer à de petits fabricants de luminaires et à des sociétés de distribution, disposant d’une quantité égale d’espace de production et d’entrepôt, afin de capitaliser sur la demande croissante d’espaces industriels dans un contexte de pénurie record au niveau local.

Le projet de 2,06 millions de dollars serait situé sur une partie de l’ancienne usine de Spalding Fiber de 42 acres, fermée il y a 30 ans après avoir fonctionné depuis 1912. Le projet a reçu l’approbation de la ville et les dessins architecturaux ont été réalisés. Le projet avait également demandé un ensemble d’allègements de ventes, d’enregistrement d’hypothèques et d’impôts fonciers auprès de l’Agence de développement industriel du comté d’Erie, pour un montant total d’au moins 110 000 $.

Mais Paolini a décidé que c’était plus que ce qu’il voulait entreprendre, d’autant plus qu’il s’agit également d’une friche industrielle qui devrait être réhabilitée. La première partie du projet en trois phases devait être achevée d’ici mai 2023, et l’achèvement final d’ici 2025.















Au lieu de cela, il a vendu l’ensemble du projet aux trois amis, qui ont payé 400 000 $ pour la propriété du 2 Hackett, plus un montant supplémentaire pour les dessins architecturaux et autres travaux terminés.

Bogart a déclaré que lui, Sinatra et Vaccaro prévoyaient désormais de poursuivre le même plan, même s’ils pourraient y apporter des modifications.

Il s’agit de la dernière joint-venture de Bogart et Sinatra, qui ont réalisé ensemble plusieurs projets d’entrepôts ou de stockage. Bogart possède Bogart Landscape Contracting et une entreprise de béton, à Getzville. Sinatra, cousin du promoteur Nick Sinatra, possède également une entreprise d’aménagement paysager à Tonawanda.

DES SPÉCIAUX LUMIÈRE BLEUE AU STOCKAGE

Une société d’investissement immobilier privée basée à Olean a achevé la renaissance d’une propriété Kmart dormante vieille de 40 ans dans sa ville natale, après s’être associée à un spécialiste du secteur du self-stockage pour apporter un projet à locataires mixtes sur le site d’Allegany Crossings.

Cornell Capital Holdings et Développeurs hérités de Haddonfield, dans le New Jersey, a dépensé 13 millions de dollars pour convertir un ancien magasin Kmart Plaza à Allegany en une installation de stockage commerciale à usage mixte et climatisée.

Le projet de 100 000 pieds carrés, qui a débuté lorsque Cornell a acheté la propriété en 2021, comprend 60 000 pieds carrés d’espace de stockage intérieur climatisé, ainsi que des zones supplémentaires pour les locataires de commerces de détail, commerciaux et d’industrie légère.

L’installation est située sur la route 417, juste à côté de l’Interstate 86.

« Construire une installation de self-stockage sur une parcelle de terrain vacante depuis des années et dans la région où j’ai grandi est quelque chose dont je suis fier », a déclaré Dana Cornell, PDG et fondatrice de Cornell Capital Holdings. « J’ai appliqué la même approche d’investissement que celle que j’ai utilisée au niveau national lors de la construction d’Allegany Crossings Self Storage, offrant aux investisseurs un potentiel de hausse tout en ajoutant à la communauté locale.

L’installation sera gérée par Life Storage, une société de self-stockage basée à Williamsville qui a été acquise en juillet par Extra Space Storage de Salt Lake City pour 11,5 milliards de dollars.

DANS LES BURBAINES…

Dans la ville de Niagara, le Broadway Group, un promoteur de l’Alabama qui travaille en étroite collaboration avec Dollar General Corp., sollicite un examen préliminaire du plan de site pour un projet situé au 9400 Lockport Road, du côté nord entre Tuscarora Road et Haseley Drive.

Pendant ce temps, Starbucks prévoit d’ouvrir un magasin au 2700 Military Road, du côté ouest entre les routes Packard et Recovery.

De plus, Norgen Bioteck Corp. souhaite acheter une propriété au 7311 Porter Road et construire un ajout de 2 780 pieds carrés au bâtiment existant. Et Wayside Nursery souhaite construire un complexe industriel locatif composé de deux bâtiments avec 13 espaces commerciaux individuels, y compris des bureaux et des baies de stockage.

Dans la ville de Tonawanda, le comité d’urbanisme examine un projet à usage mixte au 645 Sheridan Drive, sur un site vacant depuis six mois, ainsi qu’une proposition de Beer Kind Brewing au 2765 Kenmore Ave.

L’entreprise évalue également une proposition concernant une installation de maintenance et une fourrière pour Frank Brown Towing au 101 Grand Island Blvd., une installation de stockage de batteries au 430 Sawyer Ave., un bâtiment de réparation de camions de 4 800 pieds carrés pour John’s Towing au 1121 Sheridan. Drive, et une entreprise de réparation et de vente d’automobiles au 311 Kenmore Ave. Cela fait suite à un examen d’une installation d’entretien de camions Casella de 17 500 pieds carrés au 3755 River Road le mois dernier.

Dans la ville d’Aurora, Richard et Nadine Mund de West Falls agrandissent leur installation d’entreposage alpin – ouverte en 2002 – avec un autre bâtiment.

Le couple propose de construire un immeuble de 4 800 pieds carrés comprenant 22 logements, sur 0,4 acre de la propriété de 1,9 acre située au 196 Ellicott Road. Le bâtiment existant a une superficie de 9 850 pieds carrés.

À Lancaster, West Herr Audi souhaite agrandir son parking au 6501 Transit Road, pour ajouter 44 places de stationnement supplémentaires pour le stockage de nouveaux véhicules, tout en conservant une partie du bâtiment de self-stockage existant sur la propriété pour les outils d’aménagement paysager.

