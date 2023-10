Des entrepreneurs municipaux ont percé une lucarne dans le sous-sol d’un couple de Toronto

Une famille d’Oakwood Avenue est frustrée et furieuse après que des employés de la ville de Toronto qui réparaient un trottoir public lundi ont accidentellement percé un énorme trou dans leur sous-sol.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, disent Erin Bell et David Stone, la ville insiste désormais pour que le couple paie lui-même les réparations.

« C’est décevant, c’est rageant, c’est frustrant et c’est presque incroyable », a déclaré Stone à CBC Toronto. « La ville a détruit ma maison. »

Mercredi, les autorités municipales ont bloqué l’entrée de l’appartement situé à l’étage supérieur et de l’école de musique du couple située au rez-de-chaussée. Ils ont également apposé un avis sur la porte d’entrée déclarant que le bâtiment était dangereux. L’ordonnance exige que le couple engage un ingénieur pour évaluer les dégâts, demander les permis de construire nécessaires et faire réparer le bâtiment.

David Stone et Erin Bell devant leur école de musique et le trou barricadé près de leur porte d’entrée. Un entrepreneur municipal a percé par inadvertance un trou dans son sous-sol lundi. La ville a réagi en qualifiant leur maison de structurellement insalubre et en bloquant l’entrée. (Mike Smee/CBC)

Pour accéder à leur maison, le couple et leurs deux enfants d’âge scolaire doivent contourner l’arrière du bâtiment et se rendre dans la cour d’un voisin, d’où ils escaladent une clôture grillagée jusqu’à leur propre cour fermée, dotée d’un escalier menant à leur entrée arrière.

CBC Toronto a demandé à la ville de confirmer qu’un inspecteur avait demandé au couple de réparer les dégâts à ses propres frais et si cela était conforme à la politique officielle.

Dans une réponse par courrier électronique jeudi, le responsable des relations avec les médias de la ville, Russell Baker, n’a pas répondu directement aux questions.

Le remplacement de l’asphalte rend le bâtiment structurellement instable

« Nous reconnaissons que ce genre de situations inattendues peut être difficile, c’est pourquoi la Ville de Toronto travaille avec le propriétaire foncier pour remédier à cette situation malheureuse et inhabituelle », a déclaré Baker.

Cependant, Bell affirme qu’un ingénieur municipal s’est présenté jeudi pour faire une évaluation à la suite des enquêtes de CBC Toronto. On ne sait toujours pas qui paiera les factures.

Le cauchemar du couple a commencé lundi matin, lorsqu’un entrepreneur de la ville de Toronto s’est présenté avec ce qui ressemblait à une excavatrice équipée d’un marteau-piqueur robuste. L’idée, a déclaré Bell à CBC Toronto, était de remplacer une tache d’asphalte noir sur le trottoir devant la propriété du couple. Cette tache a été laissée par des ouvriers municipaux qui ont creusé le trottoir tout en fixant de nouvelles conduites d’eau au bâtiment du couple il y a des semaines.

Les images de sécurité montrent le travailleur martelant la base de la porte d’entrée du couple et le mur incliné donnant sur la rue – clairement sur leur propriété – jusqu’à ce que le marteau semble percer le trottoir.

Mercredi, les employés de la ville ont bouclé l’entrée de la maison familiale et du commerce voisin. L’avis sur la porte vient de la ville. Il informe le couple qu’il leur incombe d’embaucher un ingénieur pour évaluer les dégâts, même si la ville en a envoyé un par la suite. (John Sandeman/CBC)

L’opérateur descend immédiatement de cheval et constate les dégâts, tout en parlant avec son téléphone. On peut l’entendre dire à quelqu’un : « Il y a un problème ici. »

On entend plus tard l’ouvrier visiblement épuisé dire : « Il est descendu dans ce putain de sous-sol… Je ne sais pas ce que vous voulez faire ici. Voulez-vous appeler l’inspecteur ? »

Ensuite, l’entrepreneur frappe à la porte et montre à Bell les dégâts.

« J’ai un peu paniqué », a-t-elle déclaré.

Regardant le ciel depuis le sous-sol, après l’accident de construction de lundi. (Soumis par Erin Bell)

Le trou s’étend sur la façade de la porte. Il est de forme ovale et semble mesurer environ un mètre de large. Le ciel était clairement visible depuis le sous-sol jusqu’à ce que les employés de la ville le recouvrent de planches et de plastique. Des décombres de béton et de plâtre jonchent un espace de stockage en bas et une salle de bains adjacente.

Un expert en construction municipale est arrivé quelques heures plus tard, a déclaré Bell. Mais plutôt que d’aider le couple à déterminer les prochaines étapes, elle dit qu’il lui a simplement dit de payer pour un rapport d’ingénieur dans les 48 heures ou de risquer que sa maison soit condamnée parce qu’elle était « structurellement malsaine ».

« J’étais plus que dégoûté, j’étais incrédule », a déclaré Bell. « Je me suis dit : ‘C’est ta faute et tu me le reproches ?’ Cela n’a aucun sens du tout. »

La ville pourrait finir par payer plus que de simples réparations

Mardi après-midi, Bell et Stone avaient contacté leur compagnie d’assurance pour déterminer les prochaines étapes. Bell dit que la compagnie d’assurance suggère que la ville devrait payer directement toutes les réparations, mais ses conversations avec la compagnie sont en cours.

Les prochaines étapes pourraient consister à évaluer les options juridiques, qui, selon un expert en responsabilité municipale, pourraient être nombreuses.

« Oh, la ville va payer pour ça », a déclaré Alan Preyra à CBC Toronto.

Certains des débris sont tombés dans une salle de bains au rez-de-chaussée et dans une zone de stockage adjacente après qu’un ouvrier ait percé un trou dans le sous-sol d’Oakwood Avenue lundi. (Soumis par Erin Bell)

Preyra affirme qu’il est clair que lorsque des travaux municipaux affectent les propriétés voisines, la ville est responsable des dommages, même s’ils sont effectués par des travailleurs contractuels.

« La ville est responsable parce que c’est elle qui les embauche », a-t-il déclaré, soulignant que les cas dans lesquels des employés municipaux endommagent des propriétés privées ont augmenté au cours de la dernière décennie à mesure que les projets de construction de transports en commun, tels que le TLR de Crosstown, se sont multipliés. commun.

« Le propriétaire est un étranger pour l’entrepreneur », a déclaré Preyra. « La ville devrait, moralement et statutairement, faire un pas en avant et assumer ses responsabilités. »

Quant au coût financier pour la ville, Preyra affirme que la ville pourrait finir par payer bien au-delà du coût de réparation des dommages physiques. Les dommages pourraient inclure des dommages psychologiques, dit-il, ainsi que des dommages causés aux activités personnelles du couple.

Stone dit que leur activité connaît une baisse de 10 à 20 pour cent car il ne peut désormais donner des cours de musique qu’en ligne.