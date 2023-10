Des entrepreneurs et chefs d’entreprise noirs se réunissent pour la messe annuelle. Black Expo

Une convention annuelle visant à réduire l’écart de richesse raciale dans le Massachusetts a débuté vendredi.

La Mass. Black Expo, qui se déroule sur trois jours au Boston Convention and Exhibition Center, rassemble des centaines d’entrepreneurs, propriétaires d’entreprises et dirigeants communautaires noirs pour réseauter et partager des idées.

L’événement comprend des tables rondes, un espace d’exposition où les entreprises peuvent présenter leurs produits et des informations sur les façons dont les participants peuvent participer à l’industrie croissante des véhicules électriques du Massachusetts.

Daniel Laurent est PDG et fondateur de Black Dollar, qui forme d’autres entreprises dirigées par des Noirs au service client. Il est l’un des nombreux propriétaires d’entreprise participant à la cinquième édition annuelle de la Mass. Black Expo, du 6 au 8 octobre au Boston Convention & Exhibition Center. Sam Turken



Actualités GBH



«Cette exposition est un accès», a déclaré Daniel Laurent, PDG et fondateur de Black Dollar, qui forme d’autres entreprises dirigées par des Noirs au service client. « Qu’il s’agisse de parler à quelqu’un qui possède une société de capital-risque… vous y avez accès. Et après, vous pourrez leur parler. Vous pouvez faire un suivi.

La cinquième convention annuelle, organisée par le Black Economic Council of Massachusetts, intervient alors que des études récentes soulignent les importantes disparités raciales dans valeur nette des familles et accès au crédit autour de Boston. En conséquence, les organisateurs de l’événement donnent la priorité aux tables rondes sur la manière dont les familles noires peuvent créer une richesse générationnelle et surmonter les obstacles systémiques à l’accès au capital.

Anthony Davis Jr., qui participe à l’exposition pour la deuxième année consécutive, dirige une société d’organisation locale appelée The Davis System. Il a noté que les responsables de la ville et de l’État ont fait des progrès pour offrir aux entreprises appartenant à des minorités davantage de contrats pour des services et des biens professionnels. A titre d’exemple, il a cité l’exemple de Boston programme de marché protégéqui réserve certains contrats municipaux aux entreprises appartenant à des femmes ou à des minorités.

Néanmoins, Davis Jr. a déclaré que de nombreuses entreprises dirigées par des personnes de couleur continuent de perdre des opportunités de financement parce qu’elles ne peuvent pas répondre aux exigences strictes en matière de demande de subvention.

« Souvent, votre organisation ou votre entreprise doit être établie depuis plus longtemps ou disposer d’un certain montant d’argent ou d’un certain nombre de personnel et d’infrastructures », a déclaré Davis Jr.. « Ce sont toutes des choses que tu veux, [but] vous n’êtes pas capable de le faire tant qu’on ne vous en donne pas l’opportunité.

Les organisateurs affirment que la Mass. Black Expo a été conçue lorsque quelqu’un lors d’une audience à Boston a témoigné qu’il était impossible de trouver des entrepreneurs de couleur avec qui faire affaire. Tasha Kitty a déclaré que l’exposition aidait à résoudre ce problème. Elle profite de l’événement pour commercialiser sa boutique de bien-être Jamaica Plain, âgée d’un an, appelée Body, Stone and Soul, auprès de personnes qui ne la connaissent peut-être pas encore.

« Les gens entrent dans le magasin et la première chose qu’ils disent est : « Vous appartenez à des Noirs ? Et nous disons « Oui ! » Et ils disent ‘Je ne savais pas que tu étais là' », a-t-elle déclaré. « Cela nous indique que les gens recherchent des entreprises appartenant à des Noirs dans notre espace. »