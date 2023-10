Des entrepreneurs cubains du secteur privé participent à une conférence à Miami

MIAMI — Récemment matin, des dizaines d’entrepreneurs de Cuba, dirigé par les communistes, ont assisté à une conférence à Miami pour en savoir plus sur la façon d’améliorer leurs entreprises et de travailler dans les limites de l’embargo américain.

C’était un moment rare. Jamais auparavant un grand groupe d’entrepreneurs cubains ne s’était rendu aux États-Unis, compte tenu des limitations imposées par les deux gouvernements au cours des dernières décennies, ainsi que de la politique dure prônée par de nombreux Cubains-Américains à Miami.

Diosdado Delfino, qui possède une entreprise à La Havane depuis 2012 qui répare et peint des bâtiments, était à la conférence la semaine dernière dans le quartier de Brickell à Miami pour essayer de comprendre comment il pourrait acheter plus facilement du matériel, comme de la peinture et des équipements de protection, quand il sera de retour à Cuba.

« C’est la première fois que je viens à Miami et je pense que c’est fantastique », a déclaré Delfino, optimiste quant à ses perspectives. « J’aimerais faire des affaires ici à l’avenir. »

Le secteur privé s’est développé à Cuba et, selon certaines estimations, a remplacé l’État en tant que plus grand employeur. Les entreprises privées sont actives dans divers secteurs, notamment le meuble, l’habillement, l’alimentation et les logiciels. Parmi leurs plus ardents partisans figurent un nombre croissant d’Américains d’origine cubaine à Miami qui souhaitent voir le secteur privé se renforcer sur l’île communiste et, dans une certaine mesure, l’administration du président Joe Biden.

La conférence était en grande partie organisée par un ancien membre du Congrès de Floride, Joe García, démocrate et cubano-américain.

« Nous avons pu rassembler 70 entrepreneurs cubains, parmi les entreprises cubano-américaines les plus prospères au monde », a déclaré García. « Ils étaient super excités. Beaucoup d’entre eux n’étaient jamais allés aux États-Unis. Et Miami est le marché le plus important pour Cuba, simplement de par sa nature géographique.

García envisage d’autres événements comme celui-ci à l’avenir.

Les participants assistent à une conférence d’entrepreneurs cubains à Miami. Joe Garcia

Le secteur privé cubain emploie désormais plus de 1,6 million de personnes, soit plus que l’État, selon une analyse de Juan Triana, économiste du Centre d’étude de l’économie cubaine, basé à l’Université de La Havane. (L’État emploie 1,5 million de personnes, selon le ministère de l’Économie.) Le secteur privé offre également aux travailleurs de meilleurs salaires et plus d’options d’emploi que l’État.

Depuis que Cuba a levé en 2021 l’interdiction frappant les petites et moyennes entreprises (PME), souvent appelées mipymes en espagnol, plus de 9 100 entreprises ont été agréées et enregistrées par le gouvernement, selon les derniers chiffres gouvernementaux publiés en septembre. Au cours des deux dernières années, les petites entreprises cubaines ont généré plus de 250 000 emplois, selon le gouvernement.

Au cours des six premiers mois de cette année, les PME ont importé pour 264 millions de dollars et exporté pour 6,3 millions de dollars de marchandises, a déclaré le ministre cubain de l’Économie, Alejandro Gil, devant l’Assemblée nationale en juillet. Il a prédit que d’ici fin 2023, le secteur privé aura importé pour 1 milliard de dollars de marchandises.

Le soutien au secteur privé cubain est l’un des rares points sur lequel les gouvernements américain et cubain sont d’accord à un moment où les relations continuent de se détériorer.

Lors de la conférence de Miami, de nombreux entrepreneurs cubains ont côtoyé une partie de l’élite des affaires cubano-américaine de la ville.

« C’est fascinant de voir à quel point ils sont impatients et affamés », a déclaré Mike Fernández, un homme d’affaires arrivé de Cuba à l’âge de 12 ans. « S’ils bénéficient d’un encadrement approprié, ils excelleront. Ils échoueront 50 fois, mais c’est ce qui fait leur force. Ils continueront à se lever.

John Kavulich, président du Conseil commercial et économique américano-cubain, un groupe non partisan basé à New York, a déclaré lors de la conférence que « l’objectif est de fournir aux entreprises cubaines des informations exécutables, plutôt que des ‘Kumbaya’ politiques ».

« Le fait que cela se produise à Miami et que ce soit public est également d’une importance cruciale », a déclaré Kavulich.

Pour de nombreux Cubains qui ont été isolés du capitalisme pendant la majeure partie de leur vie, démarrer une entreprise est un défi et ils manquent de savoir-faire. Ils sont également confrontés à des réglementations lourdes, à des pénuries et à un embargo américain. L’un des plus grands défis auxquels sont confrontées les entreprises privées est qu’elles doivent importer et exporter par l’intermédiaire d’entreprises publiques. Le financement est limité.

L’ambassade des États-Unis à La Havane a organisé des événements pour les entrepreneurs cubains, notamment des programmes de formation et des séminaires.

Un responsable du Département d’État américain a déclaré à NBC News : « L’administration Biden cherche à favoriser l’esprit d’entreprise du peuple cubain et à créer des opportunités pour les entrepreneurs indépendants du secteur privé de développer leurs entreprises. »

Selon certaines rumeurs, l’administration se prépare nouvelles mesures cela permettrait aux propriétaires d’entreprises cubaines d’accéder au système bancaire américain et de les exploiter depuis Cuba ou un pays tiers.

Une évolution des petites entreprises

Un cuisinier prépare à manger au restaurant privé de livraison à domicile « Rico desde Casa », à La Havane, le 5 juin. Yamil Lage / AFP via le fichier Getty Images

Dans les années qui ont suivi la révolution de 1959, le gouvernement de Fidel Castro s’est emparé des propriétés privées et a instauré un État socialiste. En 1968, les entreprises constituées en société ont été interdites grâce à une campagne connue sous le nom d’« Offensive révolutionnaire » et les restes du secteur privé ont été éliminés ; la plupart des entreprises privées ont été nationalisées. Le pays est passé à une économie planifiée de type soviétique, où pratiquement tout le monde était employé par l’État et où toutes les importations et exportations étaient contrôlées par le gouvernement.

Au cours des décennies qui ont suivi, un petit nombre de Cubains ont continué à offrir des services privés à un nombre limité de clients. Finalement, en 1993, une loi a été adoptée autorisant les gens à travailler « por cuenta propia », un euphémisme pour désigner les entreprises privées, un terme avec lequel les dirigeants communistes n’étaient pas à l’aise. Les secteurs dans lesquels ces entreprises étaient autorisées à opérer étaient limités et fortement réglementés, mais ils ont ouvert une brèche dans l’économie dominée par l’État. La loi a été adoptée au milieu d’une crise économique consécutive à l’effondrement de l’Union soviétique, qui subventionnait l’île.

En 2011, les droits des « travailleurs indépendants » ont été élargis et ils ont été autorisés à employer des travailleurs. Une loi élargissant ces droits a été adoptée en septembre 2021, alors que Cuba traversait une autre crise économique désastreuse qui a entraîné des pénuries de nourriture, de médicaments et d’électricité, ainsi qu’une hausse de l’inflation, des manifestations historiques et le plus grand exode de Cubains de l’histoire du pays.

Désormais, avec la loi de 2021, toutes les entreprises qui comptent plus de trois salariés doivent être enregistrées auprès du ministère de l’Économie en tant que PME, ou mipyme, essentiellement une société à responsabilité limitée. Elles peuvent compter jusqu’à 100 employés et opérer dans la plupart des secteurs, à l’exception de l’éducation, de la santé, des mines, de la défense et de plusieurs autres domaines.

Comme pour de nombreuses questions liées à l’île, les Cubains des deux côtés du détroit de Floride ne sont pas toujours d’accord sur la manière d’encourager le secteur privé cubain.

Certains à Miami affirment que ceux qui ont des liens étroits avec le gouvernement profitent de l’ouverture d’entreprises et que le secteur privé ne sert qu’à renforcer un gouvernement répressif. Et une nouvelle génération d’Américains d’origine cubaine, arrivée dans cette ville ces dernières années, préfère une politique dure à l’égard de Cuba.

À Cuba, la conférence a suscité des critiques dans les médias d’État parce qu’un événement à Miami a eu lieu au domicile d’un exilé cubano-américain que le gouvernement cubain a qualifié de « terroriste » pour avoir prétendument tenté de renverser le gouvernement.

Malgré ces critiques aux États-Unis et à Cuba, la conférence a été considérée par beaucoup comme une avancée majeure, selon García.

« Je pense que nous avons vécu un événement historique important au cœur de Miami, qui est la question centrale du débat », a déclaré García. « Les gens ont tendance à penser – le gouvernement cubain en particulier – que leur débat se déroule avec Washington. Le débat ne concerne pas Washington, mais la communauté cubano-américaine et son pouvoir à Washington.»

Carmen Sesin a rapporté de Miami et Orlando Matos de La Havane.