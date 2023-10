Des milliers de personnes ont fait irruption entrepôts d’aide à Gaza pour emporter de la farine et des produits d’hygiène de base, a déclaré dimanche une agence de l’ONU, en signe de désespoir croissant et de perturbation de l’ordre public. trois semaines de guerre entre Israël et les dirigeants militants du Hamas à Gaza.

Robert Mardini, directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, a dit “Face à la nation” plus tôt dimanche, trois camions remplis de médicaments, de matériel médical, d’eau et de matériel d’assainissement étaient arrivés dimanche à Gaza.

“C’est bien, c’est positif, mais ce n’est qu’une goutte d’eau dans un océan de besoins”, a déclaré Mardini.

Des chars et de l’infanterie sont entrés dans Gaza ce week-end alors que Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé une « deuxième étape »” pendant la guerre, trois semaines après que le Hamas a lancé une incursion brutale en Israël. L’offensive terrestre de plus en plus large s’est produite alors qu’Israël pilonnait également le territoire depuis les airs, la terre et la mer.

Le bombardement – ​​décrit par les habitants de Gaza comme le plus intense de la guerre – a coupé la plupart des communications dans le territoire vendredi soir, coupant largement les 2,3 millions d’habitants de l’enclave assiégée du monde. Les communications ont été rétablies dans une grande partie de Gaza tôt dimanche.

L’armée israélienne a déclaré dimanche avoir frappé plus de 450 cibles militantes au cours des dernières 24 heures, notamment des centres de commandement du Hamas, des postes d’observation et des positions de lancement de missiles antichar. Il a indiqué que davantage de forces terrestres avaient été envoyées à Gaza dans la nuit.

La Maison Blanche a déclaré dimanche que le président Biden avait parlé à Netanyahu.

Un véhicule de l’ONU se déplace alors que l’agence palestinienne pour les réfugiés (UNRWA) déclare avoir transféré son centre d’opérations central et son personnel international au sud de la bande de Gaza, au milieu des frappes israéliennes, dans la ville de Gaza, le 13 octobre 2023. AHMED ZAKOT / REUTERS



Thomas White, de Gaza pour l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, connue sous le nom d’Office de secours et de travaux des Nations Unies, ou UNRWA, a déclaré que les cambriolages dans les entrepôts étaient « un signe inquiétant que l’ordre civil commence à s’effondrer après trois semaines de guerre et un siège serré de Gaza. Les gens sont effrayés, frustrés et désespérés”, a-t-il déclaré.

L’UNRWA fournit des services de base à des centaines de milliers de personnes à Gaza. Ses écoles à travers le territoire ont été transformées en abris bondés abritant les Palestiniens déplacés par le conflit. Israël n’a autorisé qu’un petit filet d’aide à entrer en provenance d’Egypte, dont une partie était stockée dans l’un des entrepôts qui a été cambriolé, a indiqué l’UNRWA.

Juliette Touma, porte-parole de l’agence, a déclaré que la foule avait fait irruption dans quatre établissements samedi. Elle a déclaré que les entrepôts ne contenaient pas de carburant, dont l’approvisionnement était critique depuis qu’Israël a interrompu toutes les expéditions après le début de la guerre.

Les résidents vivant près de l’hôpital Shifa, le plus grand de Gaza, ont déclaré que les frappes aériennes israéliennes avaient frappé pendant la nuit près du complexe hospitalier et bloqué de nombreuses routes qui y conduisaient. Israël accuse le Hamas d’avoir un poste de commandement secret sous l’hôpital, sans fournir beaucoup de preuves.

Des dizaines de milliers de civils se sont réfugiés à Shifa, qui regorge également de patients blessés lors des frappes.

« Il est devenu de plus en plus difficile d’atteindre l’hôpital », a déclaré par téléphone Mahmoud al-Sawah, qui se réfugie à l’hôpital. “Il semble qu’ils veulent couper la zone.” Un autre habitant de la ville de Gaza, Abdallah Sayed, a déclaré que les bombardements israéliens des deux derniers jours étaient « les plus violents et les plus intenses » depuis le début de la guerre.

L’armée a récemment publié des images générées par ordinateur montrant ce qu’elle dit être des installations du Hamas dans et autour de l’hôpital Shifa, ainsi que des interrogatoires de combattants du Hamas capturés qui auraient pu parler sous la contrainte. Israël a déjà fait des affirmations similaires, mais ne les a pas étayées.

On sait peu de choses sur les tunnels et autres infrastructures du Hamas, et ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Le gouvernement du Hamas a nié ces allégations et a déclaré qu’elles visaient à justifier de futures frappes contre l’installation.

Les services de secours du Croissant-Rouge palestinien ont déclaré qu’un autre hôpital de la ville de Gaza avait reçu dimanche deux appels des autorités israéliennes lui ordonnant d’évacuer. Il a indiqué que les frappes aériennes ont touché jusqu’à 50 mètres de l’hôpital Al-Quds, où 12 000 personnes se sont réfugiées.

Israël avait ordonné l’évacuation de l’hôpital il y a plus d’une semaine, mais l’hôpital et d’autres établissements médicaux ont refusé, affirmant que cela signifierait la mort des patients sous respirateur.

Il n’y a eu aucun commentaire israélien dans l’immédiat sur le dernier ordre d’évacuation ou sur les frappes près de Shifa.

Mardini a déclaré à “Face the Nation” qu’Al-Quds compte près de 400 patients en plus des milliers qui y sont hébergés.

“Les hôpitaux sont protégés par les lois de la guerre et par le droit humanitaire international, a déclaré Mardini. “En aucun cas, les hôpitaux ne doivent être bombardés, en aucun cas un patient ne doit mourir dans un lit d’hôpital.”

Israël affirme que la plupart des habitants ont obéi à ses ordres de fuir vers la partie sud du territoire assiégé, mais des centaines de milliers d’entre eux restent dans le nord, en partie parce qu’Israël a également bombardé des cibles dans des zones dites de sécurité.

Une frappe aérienne israélienne a frappé dimanche une maison à deux étages dans la ville méridionale de Khan Younis, tuant au moins 13 personnes, dont 10 membres d’une même famille. Les corps ont été transportés à l’hôpital Nasser voisin, selon un journaliste d’Associated Press présent sur les lieux.

L’escalade a entre-temps intensifié la pression intérieure sur le gouvernement israélien pour obtenir la libération de quelque 230 otages capturés lors du carnage du 7 octobre, lorsque les combattants du Hamas de Gaza ont violé les défenses israéliennes et ont fait irruption dans les villes voisines, abattant des civils et des soldats lors d’une attaque surprise. .

Des membres désespérés de la famille ont rencontré Netanyahu samedi et ont exprimé leur soutien à un échange de prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza, Yehia Sinwar, a déclaré que les militants palestiniens “sont prêts immédiatement” à libérer tous les otages si Israël libère les milliers de Palestiniens détenus dans ses prisons. Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, a rejeté cette offre en la qualifiant de « terreur psychologique ».

Netanyahu a déclaré lors d’une conférence de presse télévisée nationale qu’Israël était déterminé à ramener tous les otages, et a affirmé que l’expansion des opérations terrestres “nous aidera dans cette mission”. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas révéler tout ce qui se faisait en raison du caractère sensible et secret des efforts déployés.

“C’est la deuxième étape de la guerre, dont les objectifs sont clairs : détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et ramener les otages chez eux”, a-t-il déclaré lors de sa première réponse aux questions des journalistes depuis le début de la guerre.

Netanyahu a également reconnu que la « débâcle » du 7 octobre, au cours de laquelle plus de 1 400 personnes ont été tuées, nécessiterait une enquête approfondie, ajoutant que « tout le monde devra répondre aux questions, moi y compris ».

L’armée israélienne a déclaré qu’elle étendait progressivement ses opérations terrestres à l’intérieur de Gaza, sans toutefois parler d’invasion totale. Les pertes des deux côtés devraient augmenter fortement à mesure que les forces israéliennes et les militants palestiniens se battent dans des zones résidentielles denses.

Malgré l’offensive israélienne, les militants palestiniens ont continué à tirer des roquettes sur Israël, les sirènes constantes dans le sud d’Israël rappelant la menace.

Le nombre de morts palestiniens à Gaza s’est élevé samedi à un peu plus de 7 700 personnes depuis le début de la guerre, avec 377 décès signalés depuis vendredi soir, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. La plupart des personnes tuées étaient des femmes et des mineurs, a indiqué le ministère.

Environ 1 700 personnes restent coincées sous les décombres, selon le ministère de la Santé, qui a déclaré fonder ses estimations sur les appels de détresse qu’il a reçus.

Israël affirme que ses frappes ciblent les combattants et les infrastructures du Hamas et que les militants opèrent parmi les civils, les mettant ainsi en danger.

Plus de 1,4 million de personnes à travers Gaza ont fui leurs maisons, près de la moitié se sont rassemblées dans les écoles et les abris des Nations Unies, suite aux avertissements répétés de l’armée israélienne selon lesquels ils seraient en danger s’ils restaient dans le nord de Gaza.

La seule centrale électrique de Gaza a été fermée peu après le début de la guerre, et Israël n’a autorisé aucun carburant à entrer, affirmant que le Hamas l’utiliserait à des fins militaires.

Les hôpitaux ont du mal à faire fonctionner les générateurs d’urgence pour faire fonctionner les incubateurs et autres équipements vitaux, et l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens essaie également de faire fonctionner les pompes à eau et les boulangeries pour répondre aux besoins essentiels.