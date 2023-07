Des enterrements spatiaux ? Envoi d’ADN en mission Enterprise

Gerry et Elizabeth Paulus adorent faire des voyages en voiture à travers les États-Unis, et bientôt ils se prépareront pour ce qu’ils appellent leur « voyage en voiture ultime » – celui qui les emmènera dans l’espace lointain.

Le couple de Mesa, en Arizona, enverra son ADN dans l’espace lors de la prochaine mission Enterprise lancée par Celestis, une société de sépultures spatiales basée à Houston, au Texas.

« Cela nous aide à penser à l’avenir et même si nous n’allons pas être là physiquement, nous allons en faire partie d’une manière ou d’une autre et cela me fait vraiment sourire », a déclaré Elizabeth Paulus.

Bien que les enterrements spatiaux ne soient pas un nouveau concept, la société se prépare pour son premier vol dans l’espace lointain, en orbite autour du soleil indéfiniment.

Le vol transportera environ 196 capsules, y compris les cendres ou l’ADN d’individus notables tels que Gene Roddenberry, le créateur de « Star Trek », ainsi que les restes des acteurs James Doohan et Nichelle Nichols, qui ont joué dans la saga de science-fiction.

Les présidents américains George Washington, Dwight Eisenhower et John F. Kennedy seront également représentés.

« Ce dépôt va se trouver à 330 millions de kilomètres dans l’espace », a déclaré le président de Celestis, Colby Youngblood. « Ce sera le premier… dépôt de notre civilisation dans l’univers. »



(Reportage de Liliana Salgado et Evan García; Écriture de Mark Porter)